El intercambio electrónico de datos (EDI) y las interfaces de programación de aplicaciones (API) son métodos para intercambiar datos entre sistemas, pero difieren en flexibilidad, complejidad de implementación, costo y casos de uso.
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El EDI se utiliza principalmente para transacciones B2B, y las API, aunque también se utilizan para el intercambio de información B2B, se emplean de muy diversas formas. Para centrar la comparación, este artículo analizará cómo se relacionan ambas tecnologías en el contexto del intercambio de datos y documentos empresariales.
El EDI es un conjunto de sistemas y estándares que permiten a las organizaciones intercambiar documentos y datos comerciales directamente entre sistemas informáticos, lo que reduce la necesidad de procesos manuales. Se emplea principalmente para transacciones B2B. Tradicionalmente, el EDI funciona generando documentos en un formato digital coherente con un traductor de EDI, a menudo utilizando el procesamiento por lotes de forma programada.
Sin embargo, las implementaciones modernas de EDI también pueden admitir el intercambio de datos casi en tiempo real o en tiempo real. Los documentos se transmiten mediante uno de los dos métodos comunes de intercambio de documentos EDI: conexiones punto a punto o redes de valor agregado (VAN). Los enfoques más nuevos aprovechan los protocolos basados en internet para una entrega más inmediata.
Las organizaciones utilizan el EDI para intercambiar diversos documentos comerciales y tipos de datos, tales como órdenes de compra, solicitudes de cotización, aplicaciones y avisos previos de envío entre socios comerciales y otros asociados de negocios. Debido a que el EDI utiliza estándares estrictos y formatos estandarizados, incluidos ANSI X12 y EDIFACT, garantiza la congruencia entre los asociados de negocios, pero puede ser rígido y lento para adaptarse a las cambiantes necesidades del negocio.
Mientras tanto, una API ofrece una forma más flexible de intercambiar datos y funcionalidades en tiempo real entre aplicaciones de software, sistemas y proveedores de servicios externos.
Un ejemplo básico comúnmente citado es compartir servicios entre aplicaciones. Supongamos que un desarrollador web quiere incrustar un mapa interactivo en el sitio web de una empresa para mostrar su ubicación. La API de Google Maps lo hace posible al exponer esa funcionalidad de mapeo para el consumo de terceros. Esto permite al desarrollador integrar un mapa completamente funcional sin tener que crear uno desde cero.
Las API se utilizan para conectar sistemas de muchas maneras: desde el intercambio básico de aplicación a aplicación hasta la sincronización en tiempo real de bases de datos y plataformas empresariales, la automatización de flujos de trabajo de varios pasos y la ampliación de la vida útil de los sistemas heredados.
Las API utilizan formatos como JSON y XML y permiten que las aplicaciones cliente soliciten e intercambien datos específicos bajo demanda. Esta flexibilidad hace que las API sean ideales para integraciones personalizadas y el intercambio en tiempo real de mensajes más pequeños entre muchas partes diferentes.
Además, las API suelen ser más rápidas de implementar y desplegar, mientras que admiten arquitecturas modernas basadas en la nube y de microservicios. Las API también son adecuadas para integraciones dinámicas que requieren respuestas inmediatas, como mensajería, aplicaciones móviles, servicios web e intercambio de datos en tiempo real.
A pesar de estas diferencias, el EDI y las API no son mutuamente excluyentes. Muchas organizaciones los utilizan juntos para satisfacer diferentes necesidades de integración B2B, combinando la estandarización y confiabilidad del EDI con la flexibilidad y capacidad de respuesta de las API.
Los beneficios de usar EDI y API se pueden resumir en la optimización de las operaciones, la mejora de la precisión y la habilitación del intercambio de datos integrado en tiempo real. Una de las principales ventajas que ofrecen las soluciones EDI es la automatización del intercambio de documentos empresariales, lo que reduce la entrada manual de datos, minimiza los errores y acelera el procesamiento de transacciones.
Además, las organizaciones se benefician de ahorros de costos y de un análisis mejorado. Al conectar el EDI con otros sistemas empresariales, las empresas pueden hacer un seguimiento más eficiente de los documentos y ver qué ocurre en cada paso, mejorando la trazabilidad, la observabilidad y la elaboración de informes.
Las API proporcionan un conjunto complementario de beneficios centrados en la conectividad, la flexibilidad y la adaptabilidad en entornos digitales modernos. Si bien el EDI permite el intercambio de datos casi en tiempo real para transacciones estandarizadas, las API facilitan una comunicación instantánea y bajo demanda entre sistemas.
Esta capacidad admite la integración entre aplicaciones, plataformas y servicios, lo que ayuda a las organizaciones a automatizar los flujos de trabajo, eliminar los silos de datos y mejorar la productividad sin un extenso desarrollo personalizado. Las API también mejoran la escalabilidad y la innovación al convertir los servicios en bloques de construcción modulares que los desarrolladores pueden reutilizar para crear nuevas aplicaciones o mejorar las existentes. Como resultado, las empresas pueden responder más rápidamente a las demandas cambiantes mientras mantienen arquitecturas de TI eficientes y flexibles.
La integración de EDI se refiere a conectar una plataforma de intercambio electrónico de datos con los sistemas internos de una organización, como la planificación de recursos empresariales (ERP), la gestión de la cadena de suministro (SCM) o las aplicaciones de flujo de trabajo, para permitir un intercambio automatizado de datos entre los sistemas empresariales y los ecosistemas de socios comerciales externos. Vincular las transacciones EDI externas directamente a las aplicaciones internas agiliza la integración y permite que los datos empresariales fluyan entre sistemas.
A través de la integración de EDI, los datos entrantes y salientes se traducen automáticamente entre formatos de datos EDI estandarizados y las estructuras de datos internas de una empresa, eliminando la necesidad de transformación y entrada manuales de datos. Esta automatización permite que la información se mueva de los socios externos directamente a los sistemas de backend y viceversa, lo que mejora la eficiencia, la precisión y la visibilidad de los datos en tiempo real.
La integración de EDI es importante porque optimiza el rendimiento operativo. También admite transacciones empresariales a gran escala y de gran volumen y operaciones de cadena de suministro en industrias como la venta minorista, la fabricación y la logística. Por ejemplo, puede ayudar a los minoristas a gestionar amplias redes de proveedores mediante la automatización del intercambio de documentos empresariales entre múltiples socios.
La integración de API es el uso de API para conectar aplicaciones de software, sistemas y flujos de trabajo para el intercambio de datos y servicios. Las API son como un contrato: un conjunto de reglas y protocolos que describen cómo las diferentes aplicaciones pueden comunicarse entre sí e intercambiar datos.
Esta capacidad permite conexiones simples, como un sitio de comercio electrónico que se vincula a un procesador de pagos, hasta integraciones más complejas entre sistemas empresariales, como la sincronización de datos de clientes en plataformas de gestión de relaciones con los clientes (CRM), ERP y cadena de suministro. De esta manera, la integración de API establece un método estructurado y estandarizado para compartir funcionalidades y datos entre diversas tecnologías.
En las organizaciones modernas, la integración de API desempeña un papel crítico en la conexión de aplicaciones distribuidas en entornos de nube (incluido SaaS) y sistemas on premises, lo que respalda el intercambio de datos en tiempo real y los procesos empresariales automatizados.
Proporciona una alternativa más flexible y eficiente a las integraciones directas tradicionales codificadas a medida, lo que permite a las organizaciones integrar sistemas independientemente de dónde se encuentren. También admite la modernización incremental de los entornos de TI. Al desacoplar los sistemas, lo que les permite operar y evolucionar de forma independiente con dependencias mínimas, y permitir su conexión a través de API, las organizaciones pueden mejorar la escalabilidad y la agilidad en todo su ecosistema de TI.
Si bien el EDI y las API permiten el intercambio de datos entre sistemas, existen claras diferencias entre ellos:
Criterios
EDI (intercambio electrónico de datos)
API (interfaz de programación de aplicaciones)
Flexibilidad
Escasa flexibilidad; se basa en formatos rígidos y estandarizados (ANSI X12, EDIFACT)
Altamente flexible; admite varios formatos de datos (JSON, XML) y se puede adaptar a las necesidades cambiantes del negocio
Complejidad de la implementación
Requiere conocimientos especializados, mapeo e integración con sistemas heredados o VAN
Más fácil de implementar con herramientas modernas, documentación fácil de usar para desarrolladores y SDK
Precios
Por lo general, altos costos iniciales y operativos (software, tarifas de VAN, mantenimiento, socios de incorporación), pero pueden ser más rentables para transacciones de gran volumen
Menor barrera de entrada; generalmente implica esfuerzo de desarrollo y alojamiento, tarifas de transacciones de terceros; se puede utilizar en múltiples aplicaciones
Seguridad
Características de seguridad robustas; utiliza protocolos de seguridad establecidos (AS2, SFTP) y estrictos estándares de cumplimiento
Segura, pero varía según la implementación; se basa en HTTPS, OAuth, claves API y otras medidas de seguridad modernas
Velocidad de procesamiento de datos
Por lo general, procesamiento por lotes, transmisiones programadas; puede incluir intercambio de datos casi en tiempo real o en tiempo real
Intercambio de datos en tiempo real o casi en tiempo real
Escalabilidad
Menos escalable; agregar socios generalmente requiere instalación y configuración por conexión
Altamente escalable; diseñada para una rápida expansión e integración con múltiples sistemas
Casos de uso
Ideal para el intercambio rutinario de grandes cantidades de documentos empresariales en lotes programados, como órdenes de compra, facturas, informes de inventario, consejos de remesas y confirmaciones de pago
Intercambios de datos e integraciones en tiempo real que requieren una respuesta inmediata. Por ejemplo, la integración entre un sistema bancario y un servicio de detección de fraudes para analizar las transacciones en el momento en que se producen.
En la práctica, las organizaciones suelen combinar EDI y API para aprovechar las fortalezas de cada uno. Este enfoque híbrido ayuda a las empresas a mantener la estabilidad operativa a través del EDI, al tiempo que introduce agilidad, flexibilidad y visibilidad a través de las API.
Dado que la velocidad y la precisión en la toma de decisiones son más críticas que nunca, el EDI tradicional y las API por sí solas a menudo no pueden seguir el ritmo. Como Vijay Chougule, líder de gestión de productos de IBM Sterling Data Exchange SaaS, lo expresó en un blog: “El EDI no va a ninguna parte. Pero para prosperar en un mundo digital-first, debe ser parte de algo más inteligente y receptivo”. Las API y la IA generativa, continúa Chougule, hacen que el EDI sea “más inteligente y rápido y que esté listo para el futuro”.
A modo de ejemplo: imagine que una organización quiere mejorar la capacidad de respuesta de su cadena de suministro y reducir los retrasos en el cumplimiento de los pedidos. Puede utilizar el EDI para procesar automáticamente transacciones, como órdenes de compra, mientras que las API proporcionan visibilidad en tiempo real de los niveles de inventario y el estado de los envíos en todos los sistemas.
Luego, la IA analiza estos flujos de datos combinados para predecir las fluctuaciones de la demanda, detectar posibles interrupciones y recomendar o desencadenar acciones correctivas, como ajustar los niveles de inventario o redirigir los envíos. De esta manera, el EDI optimiza el procesamiento de transacciones, las API permiten el acceso instantáneo a los datos y la integración, y la IA agrega inteligencia y capacidades de automatización más complejas.
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