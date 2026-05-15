Un ejemplo básico comúnmente citado es compartir servicios entre aplicaciones. Supongamos que un desarrollador web quiere incrustar un mapa interactivo en el sitio web de una empresa para mostrar su ubicación. La API de Google Maps lo hace posible al exponer esa funcionalidad de mapeo para el consumo de terceros. Esto permite al desarrollador integrar un mapa completamente funcional sin tener que crear uno desde cero.

Las API se utilizan para conectar sistemas de muchas maneras: desde el intercambio básico de aplicación a aplicación hasta la sincronización en tiempo real de bases de datos y plataformas empresariales, la automatización de flujos de trabajo de varios pasos y la ampliación de la vida útil de los sistemas heredados.

Las API utilizan formatos como JSON y XML y permiten que las aplicaciones cliente soliciten e intercambien datos específicos bajo demanda. Esta flexibilidad hace que las API sean ideales para integraciones personalizadas y el intercambio en tiempo real de mensajes más pequeños entre muchas partes diferentes.

Además, las API suelen ser más rápidas de implementar y desplegar, mientras que admiten arquitecturas modernas basadas en la nube y de microservicios. Las API también son adecuadas para integraciones dinámicas que requieren respuestas inmediatas, como mensajería, aplicaciones móviles, servicios web e intercambio de datos en tiempo real.



A pesar de estas diferencias, el EDI y las API no son mutuamente excluyentes. Muchas organizaciones los utilizan juntos para satisfacer diferentes necesidades de integración B2B, combinando la estandarización y confiabilidad del EDI con la flexibilidad y capacidad de respuesta de las API.