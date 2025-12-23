¿Qué es la integración EDI?

El EDI proporciona un método estandarizado para el intercambio automático de documentos comerciales entre socios comerciales. Las organizaciones utilizan EDI para compartir una variedad de transacciones EDI (o “mensajes EDI”) y tipos de datos, como solicitudes de cotizaciones de precios, órdenes de compra, actualizaciones de inventario, facturas, aplicaciones o avisos de envío avanzados (ASN).

El EDI agiliza y simplifica el intercambio de datos al transformar los datos en documentos EDI en formatos digitales estandarizados. Los estándares de EDI definen la ubicación y el orden de la información en cada documento. A través de la transformación automática y el intercambio de documentos, el EDI ayuda a eliminar las transacciones en papel y a reducir los errores humanos, lo que agrega confiabilidad y seguridad a las transferencias de datos.

La integración de EDI “completa el pipeline”, por así decirlo, permitiendo el flujo automático de datos, no solo entre asociados de negocios en una plataforma EDI que intercambian documentos EDI estándar, sino desde un asociado de negocios hasta la aplicación de backend y los sistemas de una organización. Facilita el intercambio de extremo a extremo entre socios comerciales.

Gracias a la integración EDI, una organización no necesita volver a introducir manualmente los pedidos ni los datos de envío recibidos a través de una plataforma EDI. Esta información se traduce automáticamente de los formatos EDI a la estructura de datos de un sistema empresarial interno y se publica en aplicaciones y sistemas integrados. Se realiza el mismo flujo de trabajo y traducción para los datos salientes: los datos del sistema se mueven automáticamente de los sistemas internos al software EDI, se convierten en un estándar EDI y se transmiten a un asociado de negocios.

La incorporación de herramientas de inteligencia artificial (IA), como agentes de IA y capacidades de código bajo o sin código a los sistemas EDI y soluciones de integración, como las plataformas iPaaS, ha ayudado a simplificar y acelerar la integración EDI. Estas soluciones pueden facilitar a las organizaciones la configuración y el monitoreo de las integraciones entre los procesos de EDI y otros sistemas empresariales, lo que reduce la barrera de entrada y mejora la escalabilidad.