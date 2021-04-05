¿Qué es Cloud Integration?

Se espera que el mercado de plataformas de integración de nube híbrida experimente una tasa de crecimiento anual compuesta del 14 % entre 2018 y 2023, según un informe de investigación y Mercados. Los controladores de esta actividad son muchos y variados. Algunas organizaciones buscan utilizar recursos integrados para admitir aplicaciones y servicios en tiempo real, mientras que otras están mirando las mayores capacidades de automatización para las plataformas administrativas y orientadas al cliente. Las nubes integradas también brindan un mejor soporte para las aplicaciones móviles y ofrecen opciones de despliegue y escalabilidad más sencillas en todos los ámbitos.

No es de extrañar, entonces, que las plataformas de integración en la nube estén ganando popularidad. Pero, ¿qué deben buscar los director de sistemas de información (CIO) en esta nueva rama de la Tecnología de TI?

Por un lado, su plataforma debe proporcionar una amplia protección para los datos tanto en reposo como en tránsito. En algunas áreas del mundo, principalmente en Europa, esto no es simplemente un pensamiento inteligente, sino un requisito normativo.

Otra capacidad clave es el establecimiento de una autenticación adecuada entre los controladores y procesadores de datos, ya que esta es el área a la que es más probable que se dirijan los hackers de hoy.

Además, la integración debe ser integral para todos los casos de uso que impliquen la transferencia de datos por lotes a aplicaciones empresariales. Esto es particularmente importante para cargas extremadamente pesadas, como cuando los científicos de datos incorporan nuevos materiales digitales a sus flujos de trabajo o los equipos de marketing rastrean eventos en tiempo real para obtener nuevos insights o lanzar nuevos canales.