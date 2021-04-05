En la superficie, "¿qué es cloud integration?" puede sonar como una pregunta simple. En su nivel más básico, la integración de nube significa reunir múltiples entornos de nube — ya sea en un despliegue o como múltiples nubes públicas — para que puedan operar como una infraestructura de TI única y cohesiva para una empresa.
Sin embargo, una inmersión más profunda en este concepto revela que es todo menos básico. No solo hay innumerables desafíos técnicos que superar, sino que los ejecutivos de TI también deben lidiar con una serie de problemas de funcionalidad; a saber, ¿por qué quiere integrar arquitecturas en la nube y qué tipo de flujos de trabajo quiere que admitan?
Se espera que el mercado de plataformas de integración de nube híbrida experimente una tasa de crecimiento anual compuesta del 14 % entre 2018 y 2023, según un informe de investigación y Mercados. Los controladores de esta actividad son muchos y variados. Algunas organizaciones buscan utilizar recursos integrados para admitir aplicaciones y servicios en tiempo real, mientras que otras están mirando las mayores capacidades de automatización para las plataformas administrativas y orientadas al cliente. Las nubes integradas también brindan un mejor soporte para las aplicaciones móviles y ofrecen opciones de despliegue y escalabilidad más sencillas en todos los ámbitos.
No es de extrañar, entonces, que las plataformas de integración en la nube estén ganando popularidad. Pero, ¿qué deben buscar los director de sistemas de información (CIO) en esta nueva rama de la Tecnología de TI?
Por un lado, su plataforma debe proporcionar una amplia protección para los datos tanto en reposo como en tránsito. En algunas áreas del mundo, principalmente en Europa, esto no es simplemente un pensamiento inteligente, sino un requisito normativo.
Otra capacidad clave es el establecimiento de una autenticación adecuada entre los controladores y procesadores de datos, ya que esta es el área a la que es más probable que se dirijan los hackers de hoy.
Además, la integración debe ser integral para todos los casos de uso que impliquen la transferencia de datos por lotes a aplicaciones empresariales. Esto es particularmente importante para cargas extremadamente pesadas, como cuando los científicos de datos incorporan nuevos materiales digitales a sus flujos de trabajo o los equipos de marketing rastrean eventos en tiempo real para obtener nuevos insights o lanzar nuevos canales.
Idealmente, la transición de la infraestructura tradicional a una nube integrada debería ser fluida, sin interrupciones ni tiempo de inactividad. Sin embargo, lograr esto requiere una serie de pasos preparatorios. Estos pueden incluir el establecimiento de conectividad de alta velocidad y alta disponibilidad y la implementación de una estrategia de replicación en tiempo real que pueda reflejar los servicios durante la migración, incluso a medida que se agregan nuevos datos al entorno.
Una pieza clave de tecnología en una arquitectura de nube integrada es la red privada virtual (VPN). No solo puede proporcionar la velocidad y la flexibilidad necesarias para mover datos y aplicaciones a través de arquitecturas distribuidas, sino que también se puede implementar con cifrado incorporado para proteger mejor los datos en movimiento.
Sin embargo, en última instancia, el propósito de cloud integration no es solo optimizar la infraestructura o ampliar Recursos, sino también mejorar la colaboración entre los trabajadores del conocimiento. Las numerosas opciones de alojamiento y almacenamiento de la nube híbrida son ideales para compartir datos y analytics entre varios trabajadores, incluso aquellos separados por grandes distancias.
Es difícil determinar exactamente cómo se deben diseñar estas arquitecturas, ya que cada empresa tendrá sus propios requisitos y objetivos operativos. Es probable que los datos confidenciales se mantengan en nubes on premises, al igual que los datos a los que los empleados clave deben acceder rápidamente. Las cargas de trabajo de gran volumen, por otro lado, irán principalmente a nubes públicas, siempre que existan políticas y sistemas para garantizar la seguridad adecuada.
En casi cualquier medida, un entorno de nube integrada es una solución mucho más viable que múltiples nubes Dispar.
La respuesta más profunda a la pregunta "¿qué es la integración en la nube?" es que es el proceso de evitar que el tipo de infraestructura basada en silos que afecta a los centros de datos se repita en la nube.
La Cloud integration requiere una planificación cuidadosa, y si carece de las habilidades internas, trabajar con un socio de confianza puede ayudarlo a que su Cloud sea completamente funcional rápidamente, sin errores costosos en el camino.
Le animo a aprender más sobre cómo encontrar un camino sin interrupciones hacia la nube para su empresa. Luego, Explorar las opciones dentro de cloud integration para comenzar a planificar el camino para su empresa.
