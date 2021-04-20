El EDI con API tiene sentido para la cadena de suministro

“Pivote” fue la consigna para 2020. Esto implica un cambio de 180 grados: moverse en una dirección completamente diferente y dejar atrás lo familiar, que nos ha servido bien. Aparentemente de la noche a la mañana:
Las cadenas de suministro también se vieron afectadas. Algunas compañías experimentaron un aumento masivo de la demanda, mientras que otras sufrieron fuertes recesiones. La infraestructura B2B que operaba detrás de escena tuvo que adaptarse a cargas de trabajo que cambiaban rápidamente, y la agilidad se convirtió en clave para la resiliencia. Aunque el 85% de las transacciones en la cadena de suministro siguen gestionándose a través de EDI, y es una tecnología crucial, las compañías necesitan enfoques comerciales más flexibles con socios para ayudar a la resiliencia de la cadena de suministro.
Para continuar permitiendo transacciones B2B fluidas e integración con socios y clientes para mantener las cadenas de suministro avanzando, está claro que la respuesta no es pivotear, sino aumentar. Me refiero a aumentar el poder de la integración de EDI con capacidades de interfaz de programación de aplicaciones para mitigar el riesgo y capturar nuevas oportunidades. Durante décadas, el EDI facilitó el comercio sin fricciones, ayudó a eliminar los procesos manuales en papel y proporcionó eficiencias significativas, persistentes y amplias en la cadena de suministro a través de la automatización. Las API han surgido como otra forma de permitir transacciones B2B y el enfoque es ideal para ciertas situaciones.
Las API facilitan la conexión directa a las aplicaciones en lugar de a un servidor de transferencia de archivos. El uso de API para conectarse directamente a un sistema transaccional, como un ERP, simplifica la ruta de transferencia de datos, ya que se eliminan el servidor de transferencia de archivos intermediario y los procesos asociados. Las transacciones basadas en API también requieren menos recursos (almacenamiento, memoria, computación) para gestionar el intercambio de datos, se pueden proteger mediante una variedad de mecanismos de cifrado y autenticación, y son más rápidas de ejecutar y en tiempo real. Por último, las API ocupan un lugar destacado en casi todos los proyectos de modernización de TI, un proceso continuo para todas las empresas.
Aquí hay tres cosas que debe saber al revisar su estrategia de integración B2B para la resiliencia de la cadena de suministro con API:
Gartner estima que para 2023, el 50% de las transacciones se realizarán a través de las API. Eso significa que el 50% de todas las transacciones seguirán siendo compatibles con EDI. En muchas industrias y redes de cadenas de suministro, se ha adoptado ampliamente un conjunto básico de tipos de transacciones EDI para respaldar los procesos comerciales de misión crítica. Las empresas deben apoyar a ambos o arriesgarse a perder oportunidades importantes para impulsar los ingresos, el crecimiento y la diferenciación competitiva.
Afortunadamente, es posible evolucionar su estrategia de integración B2B agregando capacidades de API a su integración EDI existente, por lo que no necesita elegir o invertir en una infraestructura separada para usar API. Una solución combinada le permite aprovechar los recursos que ya están implementados y funcionan bien y aprovechar lo que tiene para cumplir con todos los requisitos de su negocio y capitalizar la disponibilidad de fuentes de datos emergentes. Una infraestructura de integración B2B que gestiona EDI de forma nativa y puede ampliarse para incluir conectividad API proporciona un enfoque integral que es eficiente, eficaz y optimiza la colaboración con todos sus socios comerciales.
Un enfoque híbrido proporciona el beneficio de utilizar la mejor tecnología B2B para la circunstancia. Para los socios que no se han registrado en EDI debido a los costos o la complejidad, las API proporcionan una forma alternativa de realizar transacciones. Y mientras que el EDI es ideal para el procesamiento por lotes de transacciones de misión crítica, como documentos financieros, las API funcionan bien cuando se necesita conectarse directamente a sistemas transaccionales o habilitar el intercambio de datos en tiempo real. Por ejemplo, los transportistas requieren el estado de los envíos en tiempo real y las respuestas a la licitación de la carga para ser competitivos. Los segundos pueden marcar la diferencia, especialmente en los mercados de envío donde el clic más rápido gana el negocio.
Al mismo tiempo, a medida que surgen nuevos mandatos del gobierno y las iniciativas de las industrias, los formatos EDI han evolucionado en sintonía para admitir nuevos estándares para transacciones de misión crítica. En estos casos, el intercambio de datos B2B seguro y confiable solo puede abordarse con tipos de transacciones EDI y otros protocolos y formatos B2B. La integración en sistemas backend es un ejemplo de un escenario de mezcla y combinación. Diferentes sistemas backend tienen distintos requisitos de integración, por lo que las compañías necesitan opciones tanto para EDI como para integración de API.
En el último año, vimos a más compañías que nunca ganar y perder en función de su capacidad para responder de inmediato a los cambios en los requisitos empresariales, del mercado y de los socios. Una plataforma unificada para transacciones API y EDI desbloquea la agilidad que necesita.
Obtenga la flexibilidad de incorporar nuevos socios o responder rápidamente a un nuevo requisito de un socio comercial existente. Dependiendo de los recursos y necesidades de su socio, las API proporcionan una forma más sencilla y rápida para que los nuevos socios se conecten. Sin embargo, los procesos de incorporación de autoservicio también hacen que los intercambios de datos EDI sean más fáciles y rápidos de configurar. Para reducir aún más la complejidad del EDI que requiere escasas habilidades especializadas para dominar, una oferta de servicios gestionados respaldada por décadas de experiencia en EDI puede obtener los datos en el formato adecuado para usted, además de satisfacer todas sus necesidades de API.
Con API y EDI unificados en una sola plataforma, puede ver todas las transacciones de sus clientes, socios o proveedores a través de un único panel. Puede filtrar categorías como documentos fallidos y profundizar en los detalles técnicos. La adición de capacidades de búsqueda y conversación en lenguaje natural permiten a los usuarios hacer preguntas, como mostrar el estado de un número de P.O. y obtener todos los documentos relacionados. Cualquier usuario puede encontrar el estado de una transacción y responder rápidamente a las consultas de los clientes, sin involucrar a TI.
Las estrategias de integración B2B pueden ser complejas y duplicar las inversiones o comprometer el rendimiento puede introducir riesgos innecesarios. Una plataforma unificada que combina el poder de EDI y API elimina la complejidad y tiene sentido para la cadena de suministro, para usted y sus socios comerciales.
En asociación con Oracle y Accelalpha, exploramos cómo los modelos operativos de IA agéntica basados en la nube para cadenas de suministro permiten la automatización, aumentan la eficiencia y aceleran la innovación.
Lea la opinión de los CEO, en sus propias palabras, sobre la sustentabilidad y cómo la están incorporando a su empresa.
Involucre a sus proveedores y optimice sus cálculos de emisiones de alcance 3, categoría 1, para cumplir con los requisitos de elaboración de informes y optimizar el rendimiento.
Utilice las soluciones de cadena de suministro de IBM para mitigar las interrupciones y crear iniciativas resilientes y sustentables.
Construya cadenas de suministro sustentables y habilitadas para IA con los servicios de consultoría de cadena de suministro de IBM.
Cree cadenas de suministro sostenibles basadas en IA que preparen a su empresa para el futuro del trabajo, aumenten la transparencia y mejoren la experiencia de los empleados y los clientes.