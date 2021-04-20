El EDI con API tiene sentido para la cadena de suministro

“Pivote” fue la consigna para 2020. Esto implica un cambio de 180 grados: moverse en una dirección completamente diferente y dejar atrás lo familiar, que nos ha servido bien. Aparentemente de la noche a la mañana:

Los almacenes se transformaron en centros logísticos y los clientes recogían en la acera u optaban por la entrega a domicilio.

La experiencia en el aula se reemplazó por el aprendizaje en línea.

Los trabajos de oficina se convirtieron en horas de reuniones online y conversaciones por chat.

Catas virtuales de vino, conciertos y cenas fueron algunas de nuestras nuevas formas de entretenimiento.

Las cadenas de suministro también se vieron afectadas. Algunas compañías experimentaron un aumento masivo de la demanda, mientras que otras sufrieron fuertes recesiones. La infraestructura B2B que operaba detrás de escena tuvo que adaptarse a cargas de trabajo que cambiaban rápidamente, y la agilidad se convirtió en clave para la resiliencia. Aunque el 85% de las transacciones en la cadena de suministro siguen gestionándose a través de EDI, y es una tecnología crucial, las compañías necesitan enfoques comerciales más flexibles con socios para ayudar a la resiliencia de la cadena de suministro.

Para continuar permitiendo transacciones B2B fluidas e integración con socios y clientes para mantener las cadenas de suministro avanzando, está claro que la respuesta no es pivotear, sino aumentar. Me refiero a aumentar el poder de la integración de EDI con capacidades de interfaz de programación de aplicaciones para mitigar el riesgo y capturar nuevas oportunidades. Durante décadas, el EDI facilitó el comercio sin fricciones, ayudó a eliminar los procesos manuales en papel y proporcionó eficiencias significativas, persistentes y amplias en la cadena de suministro a través de la automatización. Las API han surgido como otra forma de permitir transacciones B2B y el enfoque es ideal para ciertas situaciones.

Las API facilitan la conexión directa a las aplicaciones en lugar de a un servidor de transferencia de archivos. El uso de API para conectarse directamente a un sistema transaccional, como un ERP, simplifica la ruta de transferencia de datos, ya que se eliminan el servidor de transferencia de archivos intermediario y los procesos asociados. Las transacciones basadas en API también requieren menos recursos (almacenamiento, memoria, computación) para gestionar el intercambio de datos, se pueden proteger mediante una variedad de mecanismos de cifrado y autenticación, y son más rápidas de ejecutar y en tiempo real. Por último, las API ocupan un lugar destacado en casi todos los proyectos de modernización de TI, un proceso continuo para todas las empresas.

Aquí hay tres cosas que debe saber al revisar su estrategia de integración B2B para la resiliencia de la cadena de suministro con API: