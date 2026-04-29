Hasta cierto punto, la desviación de la configuración es inevitable a lo largo del ciclo de vida de un sistema. Esto puede deberse a cambios manuales en una red que afectan la manera en que sus componentes interactúan entre sí, o a herramientas automatizadas que modifican la configuración de formas que los administradores no habían previsto. Sin la documentación adecuada, se pueden realizar cambios incompatibles o perjudiciales a medida que los antiguos administradores se van y se incorporan nuevos.

Un ejemplo tradicional de desviación de la configuración es el caso de un administrador que aplica un arreglo a un servidor en un entorno de carga equilibrada, pero no a los demás. Aunque el sistema continúe funcionando con normalidad por el momento, pueden surgir problemas más adelante. El servidor parcheado podría utilizar una nueva biblioteca que no sea compatible con futuras actualizaciones de la red, las cuales se basan en las condiciones originales, lo que podría provocar interrupciones e ineficiencias.

La desviación de la configuración no solo representa una amenaza para el rendimiento. Los sistemas que se alejan de su configuración prevista pueden volverse más vulnerables a los actores malintencionados y a filtraciones de datos. Por ejemplo, si las reglas del cortafuegos no se actualizan a medida que se agregan nuevos recursos a una red, los hackers pueden colarse directamente.

Las desviaciones en la configuración también pueden afectar el estado de cumplimiento. Una organización puede no superar una auditoría si la documentación de la red describe un conjunto de configuraciones de seguridad, pero el entorno real es diferente.

Los profesionales de DevOps y los administradores de sistemas tienen herramientas a su disposición para evitar errores de configuración y combatir la desviación de la configuración. Las herramientas de infraestructura como código (IaC), como Terraform, conectan la configuración de red a un archivo de configuración que sirve como fuente de información. Los archivos de configuración ayudan a garantizar que los nuevos recursos de red se aprovisionen automáticamente en el estado adecuado, lo que reduce las posibilidades de desviación.

Las herramientas de observabilidad brindan a los administradores visibilidad de métricas, registros y rastreos, lo que les ayuda a detectar desviaciones de la configuración a medida que ocurren y aplicar arreglos. La infraestructura inmutable limita la desviación al descartar los servidores obsoletos en lugar de aplicarles arreglos. La deriva de la configuración también se maneja mediante herramientas de administración de configuración como Ansible.