¿Qué es el modelo de madurez de API?

Algunos marcos de madurez de las API hacen hincapié en aspectos concretos como la seguridad, la facilidad de descubrimiento, la capacidad de mantenimiento o la ingeniería de plataforma. Los proveedores de gestión de API, incluidos Kong, Tyk y Curity, ofrecen modelos de madurez de API alineados con sus propias soluciones, lo que ayuda a los clientes a medir su progreso en la adopción de esas plataformas. Otros modelos tienen un alcance más amplio y se pueden aplicar a cualquier protocolo o arquitectura.

Las interfaces de programación de aplicaciones (API), que facilitan las conexiones entre servicios y aplicaciones independientes, son un pilar clave de Internet, ya que ayudan a los desarrolladores a utilizar tecnologías y fuentes de datos de terceros, en lugar de construirlas desde cero. También permiten la integración de recursos, datos, seguridad y gobernanza dentro de las organizaciones, agilizando los despliegues internos y las comunicaciones entre equipos. Se pueden incluir varias API junto con bibliotecas, herramientas de interfaz de usuario (IU) y otros componentes para formar un kit de desarrollo de software (SDK), un conjunto de herramientas que ayuda a los desarrolladores a crear aplicaciones estandarizadas de forma rápida y confiable.

Los modelos de madurez de las API identifican y describen innovaciones estructurales y tecnológicas específicas, así como las mejores prácticas estratégicas que pueden ayudar a las organizaciones a desarrollar sistemas de API más sofisticados y robustos, mejorando así la eficiencia, la seguridad y la interoperabilidad. Sirven como una hoja de ruta que ayuda a las organizaciones a decidir qué innovaciones priorizar a medida que aceleran el desarrollo de sus API.