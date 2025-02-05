¿Qué es el diseño de API?

Para obtener el máximo valor de las API empresariales, las organizaciones suelen hacer hincapié en:

Gobernanza y documentación de API

Recopilación de feedback de stakeholders

Autenticación adecuada

Mantenimiento de versiones

Estandarización de mensajes de error

Escalado y contexto

Coherencia

Estos principios ayudan a mantener informados a todos los stakeholders durante todo el proceso de diseño de API y a garantizar que las API se alineen con los objetivos y la estrategia de la organización.

Gobernanza y documentación de API: establecer una estrategia de gobernanza y documentación de API en toda la organización desde el principio ayuda a promover la coherencia y facilita la navegación por la cartera de API de una empresa. Por ejemplo, una organización podría optar por adoptar una especificación como OpenAPI para que todas las API empresariales se adhieran a un estándar de toda la industria. En cualquier caso, mantener una gobernanza y una documentación adecuadas y coherentes permite a los nuevos usuarios de API obtener una comprensión rápida de la API y sus funciones.



Recopilación de feedback de los stakeholders: la entrada temprana de los principales stakeholders y los consumidores de API ayuda a mantener a los desarrolladores en el camino correcto durante todo el proceso de desarrollo. Una mala comunicación puede provocar retrasos en el desarrollo de API y API menos valiosas.

Autenticación adecuada y seguridad de API: para proteger las API, así como los datos confidenciales, las organizaciones implementan técnicas de autenticación que proporcionan validación para las solicitudes de API. Los mecanismos de autenticación, como las claves de API, OAuth y JSON Web Tokens (JWT), proporcionan diferentes métodos para proteger los datos y el tráfico de API. El cifrado de API, el proceso de codificación de datos para viajar entre el cliente y el servidor, también se utiliza para proteger los datos y las API.

Pruebas y control de versiones: las pruebas de API incluyen cubrir varios escenarios, positivos y negativos, para identificar problemas antes de desplegar una API. Las API evolucionan a lo largo de estas pruebas y los desarrolladores crean nuevas versiones que arreglan errores o mejoran el rendimiento. Las nuevas versiones de API también se lanzan por otras razones, como cuando los desarrolladores agregan nuevas características a una API. El control de versiones es la forma en que los desarrolladores gestionan los cambios en una API, hacen que los cambios sean transparentes y se aseguran de que las actualizaciones no interrumpan a los usuarios actuales.

Es útil tener mecanismos de control de versiones, como el control de versiones basado en URL o el control de versiones basado en encabezados, definidos antes de que el desarrollo comience en serio.

Estandarizar los mensajes de error: el manejo adecuado de errores mejora la experiencia de un consumidor de API porque ayuda a solucionar problemas cuando las cosas van mal. Los códigos de error, los mensajes y las respuestas deben describir con precisión la naturaleza del error y seguir siendo claros y coherentes.

Contexto y restricciones: cada API existe en un contexto específico que determina cómo se construirá y cuáles son sus funciones. Los plazos de los proyectos en competencia, los volúmenes de tráfico esperados y si la empresa prioriza la API o el código pueden dar forma a la API resultante. Es importante que todos los stakeholders conozcan esta información para que puedan tomar decisiones informadas durante el proceso de desarrollo.

Coherencia: por encima de todo, mantener la coherencia generalmente conduce a un mejor diseño de API. La coherencia en el diseño de API es más que solo versiones y códigos de error. Al definir endpoints, mantener la coherencia de las convenciones de nomenclatura puede facilitar su identificación. Al realizar una solicitud específica a una API, debe resolverse de la misma manera cada vez. Cuando todo es coherente en un escenario de API, también es más fácil documentar las API para que sean comprensibles para los usuarios futuros.