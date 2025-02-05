Mejores prácticas de estrategias de API

Las API se utilizan a menudo como vector de ataque e introducen un riesgo de seguridad que debe abordarse. Una estrategia de API que detalle los estándares de seguridad de la organización y cómo una organización evitará el uso indebido de sus API puede reducir este riesgo. Para ello, se utilizan a menudo herramientas como API gateways y técnicas como la autenticación o la limitación de velocidad.

La limitación de velocidad se utiliza para reducir el riesgo de ataques de fuerza bruta o de denegación distribuida del servicio (DDoS). La limitación de velocidad bloquea o descarta las solicitudes que suponen un riesgo por su volumen y evita que los sistemas se vean saturados de solicitudes. También hay funciones automatizadas que pueden ser aún más precisas. Por ejemplo, las organizaciones pueden establecer límites de velocidad para ciertas direcciones IP con alta actividad de solicitudes que han sido marcadas como sospechosas.

Las técnicas de autenticación también se incorporan a la estrategia de seguridad de API para garantizar que solo se cumplan las solicitudes seguras y aprobadas. OAuth, o autorización abierta, es un protocolo que utiliza un token de acceso que otorga a los usuarios acceso a datos o servicios previamente aprobados sin necesidad de iniciar sesión. Las claves API, que son una cadena única de caracteres que solo conocen el cliente y el servidor, son otra herramienta popular que las organizaciones utilizan para mantener las API seguras.

Las organizaciones pueden utilizar plataformas de pruebas automatizadas que comprueban continuamente la seguridad del sistema para complementar y mejorar las comprobaciones y pruebas manuales.