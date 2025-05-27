¿Qué son las pruebas de API?

Las pruebas de API verifican la precisión de los datos y el formato, el manejo de errores, el cumplimiento de autenticación y autorización, problemas de compatibilidad, problemas de carga y más. Los equipos de desarrollo pueden optar por ejecutar estas pruebas manualmente o usar software para automatizar las pruebas y maximizar la eficiencia del proceso. Independientemente del enfoque, las pruebas integrales de API requieren una variedad de métodos de prueba para ayudar a garantizar el rendimiento óptimo y la seguridad de las API y las aplicaciones.

Las aplicaciones modernas suelen tener tres capas: una capa de datos, una capa de servicio (o aplicación) y una capa de presentación. La capa de servicio contiene la lógica de negocio de la aplicación (y la funcionalidad principal de la API), que dicta cómo las API se comunican con otros componentes de la aplicación y sus funciones.

Históricamente, los desarrolladores implementaban pruebas de capa API al final del ciclo de vida del desarrollo de software . Sin embargo, hoy en día muchas compañías están adoptando estrategias de desarrollo API-first, donde los equipos de desarrollo construyen aplicaciones como una red de servicios entregados a través de API.

Mantener API optimizadas es crítico para un enfoque API-first, por lo que los desarrolladores a menudo optan por incorporar prácticas de prueba de API en una etapa más temprana del ciclo de vida. Este enfoque proactivo, conocido como "desplazamiento a la izquierda", ayuda a los equipos a encontrar y arreglar problemas antes, evitar errores costosos y retrasos en los proyectos, y optimizar todo el proceso de desarrollo.

Sin embargo, cabe señalar que las pruebas de API pueden continuar incluso después del despliegue. Las pruebas de posproducción (o pruebas de desplazamiento a la derecha) ofrecen a las empresas un enfoque de pruebas complementario que, cuando se utiliza junto con las estrategias de desplazamiento a la izquierda, puede integrar un bucle de feedback continuo en DevOps y pipelines de CI/CD.

Más allá de ayudar a crear API más estables y confiables, las pruebas de API ofrecen a las empresas ventajas significativas. Ayuda a mejorar la calidad de las aplicaciones de software empresarial, minimizar los costos de desarrollo, acelerar la entrega de software y más.