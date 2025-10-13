Las 7 R de la migración a la nube

Cada aplicación tiene su propia arquitectura, dependencias y necesidades empresariales. El marco de las 7 R ayuda a las organizaciones a evaluar cada situación individualmente y a seleccionar la ruta de migración que mejor equilibre la velocidad, la rentabilidad y el valor a largo plazo.

La computación en la nube constituye la base del funcionamiento de la mayoría de las empresas modernas. Las instituciones financieras procesan millones de transacciones diarias a través de infraestructuras en la nube, mientras que los minoristas gestionan el inventario y los datos de los clientes en operaciones globales. En el ámbito sanitario, los proveedores de atención médica almacenan y analizan los registros de los pacientes en plataformas en la nube que mantienen estrictos estándares de privacidad y seguridad. Las empresas manufactureras confían en estos mismos sistemas para monitorear las líneas de producción y las cadenas de suministro en tiempo real, lo que les permite responder rápidamente a las interrupciones.

A medida que se acelera la adopción de la nube en todas las industrias, las organizaciones necesitan enfoques estratégicos para gestionar sus procesos de migración.

Este entorno es donde marcos como las 7 R se vuelven esenciales. La dependencia generalizada de la nube en todas las industrias subraya la creciente demanda de entornos de nube escalables y flexibles.

Las aplicaciones de nube se ejecutan en infraestructura, ofreciendo acceso bajo demanda a recursos escalables como servidores, almacenamiento de datos, redes, herramientas de desarrollo y análisis de IA, todo ello entregado a través de Internet con precios flexibles de pago por uso.

El mercado global de la nube refleja este cambio, valorado en USD 752,44 millones en 2024 y proyectado para crecer a 2390,19 mil millones de dólares para 2030.1 La creciente adopción de la inteligencia artificial (IA) y el machine learning (ML) está impulsando este crecimiento, ya que ambas tecnologías requieren una sólida infraestructura en la nube.