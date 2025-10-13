Las 7 R de la migración a la nube (rehospedar, reubicar, replataforma [cambiar de plataforma], refactorizar, recomprar, retirar y retener) representan siete enfoques estratégicos para mover aplicaciones y cargas de trabajo a la nube.
Cada aplicación tiene su propia arquitectura, dependencias y necesidades empresariales. El marco de las 7 R ayuda a las organizaciones a evaluar cada situación individualmente y a seleccionar la ruta de migración que mejor equilibre la velocidad, la rentabilidad y el valor a largo plazo.
La computación en la nube constituye la base del funcionamiento de la mayoría de las empresas modernas. Las instituciones financieras procesan millones de transacciones diarias a través de infraestructuras en la nube, mientras que los minoristas gestionan el inventario y los datos de los clientes en operaciones globales. En el ámbito sanitario, los proveedores de atención médica almacenan y analizan los registros de los pacientes en plataformas en la nube que mantienen estrictos estándares de privacidad y seguridad. Las empresas manufactureras confían en estos mismos sistemas para monitorear las líneas de producción y las cadenas de suministro en tiempo real, lo que les permite responder rápidamente a las interrupciones.
A medida que se acelera la adopción de la nube en todas las industrias, las organizaciones necesitan enfoques estratégicos para gestionar sus procesos de migración.
Este entorno es donde marcos como las 7 R se vuelven esenciales. La dependencia generalizada de la nube en todas las industrias subraya la creciente demanda de entornos de nube escalables y flexibles.
Las aplicaciones de nube se ejecutan en infraestructura, ofreciendo acceso bajo demanda a recursos escalables como servidores, almacenamiento de datos, redes, herramientas de desarrollo y análisis de IA, todo ello entregado a través de Internet con precios flexibles de pago por uso.
El mercado global de la nube refleja este cambio, valorado en USD 752,44 millones en 2024 y proyectado para crecer a 2390,19 mil millones de dólares para 2030.1 La creciente adopción de la inteligencia artificial (IA) y el machine learning (ML) está impulsando este crecimiento, ya que ambas tecnologías requieren una sólida infraestructura en la nube.
Las 7 R evolucionaron a partir de la infraestructura inicial de las 5 R (rehospedar, refactorizar, revisar, reconstruir y reemplazar) introducido en 2010 por Gartner, Inc. Estas estrategias se lanzaron en un momento en que las organizaciones apenas comenzaban a darse cuenta del potencial de la computación en la nube, pero se enfrentaban al reto de trasladar aplicaciones heredadas/exist on premises a este nuevo entorno. Las 5 R sirvieron como hoja de ruta para ayudar a las empresas a clasificar sus aplicaciones para la migración.
A medida que maduró la adopción de la nube, Amazon Web Services (AWS) amplió el marco en 2016 al agregar una sexta R: retirar. Esta adición reconoció que los proyectos de migración a menudo revelan aplicaciones que ya no son necesarias, presentando una oportunidad para eliminar costos innecesarios en lugar de migrar todo.
En 2017, el marco evolucionó aún más con la incorporación por parte de AWS de la séptima R: retención. Hoy en día, la mayoría de las compañías empresariales emplean estrategias de nube híbrida y multinube, donde algunas aplicaciones permanecen on premises mientras que otras se trasladan a la nube.
El marco completo de las 7 R ahora proporciona una guía integral para una amplia gama de decisiones de enfoque de migración
La migración a la nube es el proceso de migrar aplicaciones, datos, cargas de trabajo e infraestructura de TI desde centros de datos on premises a una infraestructura basada en la nube.
Las organizaciones migran a la nube para usar ventajas como la optimización de costos, una mayor escalabilidad, recuperación ante desastres (DR), una mayor continuidad de negocio y el acceso a tecnologías avanzadas como la IA y el machine learning (ML).
La decisión de migrar a menudo surge cuando las organizaciones se enfrentan a una infraestructura obsoleta, al aumento de los costos del centro de datos o a la necesidad de dar soporte a la fuerza laboral remota. Algunos se mudan a la nube para permitir ciclos de innovación y despliegue más rápidos. Otros migran para satisfacer las crecientes demandas de almacenamiento de datos o para aprovechar las características nativas de la nube que no son viables on premises.
Los tipos de migración a la nube vienen en diferentes formas dependiendo de dónde se mueven las aplicaciones y por qué. Incluyen las siguientes categorías:
En una migración de centro de datos, las organizaciones mueven toda su infraestructura a la nube, consolidando servidores físicos y almacenamiento en recursos de la nube. Este cambio suele ocurrir cuando las empresas quieren poner fin a costosos arrendamientos de centros de datos o eliminar la carga de mantener el hardware on premises.
La migración a la nube híbrida mantiene algunas cargas de trabajo on premises mientras mueve otras a la nube. Este enfoque funciona bien cuando los requisitos normativos exigen que ciertas aplicaciones permanezcan on premises, mientras que otras se benefician de las capacidades de la nube.
Según un informe del IBM Institute for Business Value (IBV) titulado Mastering Hybrid Cloud, las organizaciones que adoptan un enfoque de nube híbrida pueden lograr un valor notablemente mayor. De hecho, pueden obtener 2.5 veces más valor en comparación con depender únicamente de una única plataforma en la nube.
En este escenario, las aplicaciones y los datos se mueven de un proveedor de la nube (por ejemplo, AWS, IBM Cloud, Microsoft Azure, plataforma en la nube de Google) a otro o entre diferentes servicios en la nube dentro del mismo proveedor.
Las organizaciones eligen esta opción para evitar la dependencia de un proveedor, aprovechar mejores precios o acceder a funciones específicas de la plataforma que se adaptan mejor a sus necesidades.
Con una estrategia multinube, las organizaciones distribuyen las cargas de trabajo entre varios proveedores, aprovechan las ventajas de cada plataforma y optimizan los costos. Este enfoque proporciona flexibilidad y reduce la dependencia de un único proveedor.
Este enfoque se centra en trasladar determinadas cargas de trabajo, bases de datos o mainframes para aprovechar las ventajas de la nube. Las organizaciones a menudo comienzan aquí cuando quieren modernizar sistemas específicos sin comprometerse con un proceso de migración completo de inmediato.
El traslado a la nube plantea varios retos que hacen imprescindible contar con una estrategia estructurada. Los sistemas heredados suelen tener dependencias complejas y no documentadas que dificultan comprender el impacto total de su migración. Pueden surgir problemas de rendimiento cuando las aplicaciones diseñadas para la infraestructura on premises no funcionan de manera óptima en entornos de nube. Además, la latencia de la red puede afectar a las aplicaciones que requieren procesamiento de datos en tiempo real o comunicación frecuente entre componentes.
Las preocupaciones de seguridad y cumplimiento de normas requieren una planificación cuidadosa para garantizar que se cumplan los requerimientos reglamentarios y de protección de datos en la nube. Según un informe del IBM IBV 2023, las brechas de habilidades presentan un obstáculo importante, ya que aproximadamente el 5 % de los responsables de la toma de decisiones a nivel mundial informan que las habilidades en la nube siguen siendo un desafío considerable. Sin una gobernanza adecuada, los costos de la nube pueden disparar a medida que los equipos generan recursos sin comprender las participaciones en los precios.
Cada una de las 7 R representa una estrategia de migración distinta con casos de uso y compensaciones específicos.
Rehospedar se refiere a mover las aplicaciones a la nube sin cambiar el código de la aplicación o la arquitectura (este enfoque también se conoce como lift-and-shift). Las aplicaciones se transfieren tal cual desde la infraestructura on premises a la infraestructura en la nube, normalmente a través de máquinas virtuales (VM).
Esta estrategia funciona mejor cuando las organizaciones necesitan migrar rápidamente, carecen de recursos para rediseñar las aplicaciones o desean obtener beneficios inmediatos de la nube, como la reducción de los costos del centro de datos.
La reubicación transfiere cargas de trabajo al mover máquinas virtuales directamente entre entornos sin modificar las aplicaciones. Este enfoque suele implicar el traslado de cargas de trabajo basadas en VMwarea entornos de nube.
Las organizaciones con inversiones significativas en infraestructura de VMware pueden utilizar esta estrategia para migrar rápidamente máquinas virtuales con su capa de virtualización existente intacta, manteniendo la coherencia operativa.
La replataforma hace optimizaciones dirigidas a las aplicaciones durante la migración para usar las capacidades de la nube sin cambiar la arquitectura central.
Algunos ejemplos comunes son la migración de bases de datos de lenguaje de consulta estructurado (SQL) a servicios administrados como Amazon RDS o la contenedorización de aplicaciones.
La refactorización reinventa la forma en que los desarrolladores crean aplicaciones rediseñándolas completamente en soluciones nativas de la nube. Este proceso suele implicar la división de aplicaciones monolíticas en microservicios o la adopción de la computación sin servidor. Estas arquitecturas funcionan bien con las prácticas de DevOps, lo que permite la integración continua y el despliegue.
Las organizaciones eligen esta estrategia cuando necesitan agregar características que son difíciles con la arquitectura actual, cuando las aplicaciones necesitan mejoras significativas de escalabilidad o cuando la eficiencia operativa a largo plazo justifica la inversión inicial.
La recompra reemplaza las aplicaciones existentes con alternativas de software como servicio (SaaS) basadas en la nube. En lugar de migrar el software existente, las organizaciones adoptan una nueva solución que ya es nativa de la nube.
Esta estrategia tiene sentido para aplicaciones en las que las ofertas comerciales de SaaS proporcionan características equivalentes o mejores. También es un enfoque lógico cuando las aplicaciones existentes costarían más migrar que adoptar una alternativa SaaS.
La retirada implica identificar y desmantelar aplicaciones que ya no son necesarias. Los proyectos de migración a la nube suelen revelar que ciertas aplicaciones tienen un valor comercial mínimo en relación con su costo.
Las organizaciones retiran las aplicaciones cuando los datos de uso revelan una adopción mínima, otros sistemas reemplazan sus capacidades o los costos de migración superan su valor comercial.
Retener significa mantener las aplicaciones en su entorno actual, al menos por ahora. Estas aplicaciones permanecen on premises con planes de revisar la decisión de migración más adelante. Esta estrategia se aplica a aplicaciones que se actualizaron recientemente y son estables, aplicaciones con requisitos de cumplimiento que necesitan resolución antes de la migración o aplicaciones con dependencias complejas que requieren más tiempo de planificación.
El desarrollo de una estrategia eficaz de migración a la nube comienza con un descubrimiento y una evaluación integrales. Las organizaciones necesitan hacer un inventario de todas las aplicaciones, comprender sus dependencias y evaluar la criticidad del negocio. Esta evaluación determina cuál de las 7 R tiene sentido para cada aplicación.
Las organizaciones suelen comenzar con aplicaciones que ofrecen resultados positivos rápidos, como sistemas que son fáciles de migrar y ofrecen valor inmediato. Esto genera impulso, desarrolla capacidades de equipo y demuestra los beneficios de la nube. Las aplicaciones complejas o de alto riesgo suelen migrarse más tarde, una vez que los equipos han acumulado experiencia en la nube.
Los planes de migración para cada aplicación deben incluir criterios de éxito, procedimientos de reversión, planificación de migración de datos y coordinación con stakeholders sobre los plazos.
Las estrategias de prueba necesitan atención especial. Las aplicaciones requieren pruebas exhaustivas en entornos en la nube para garantizar su compatibilidad antes de su puesta en marcha, y muchas organizaciones ejecutan entornos paralelos durante los periodos de transición para reducir el riesgo.
Los marcos de gobernanza y gestión de costos deben establecerse antes de que comience la migración. El gasto en la nube puede crecer rápidamente sin los controles adecuados. El etiquetado de recursos, las alertas presupuestarias y las revisiones periódicas de costos ayudan a las organizaciones a optimizar el gasto en la nube y evitar sorpresas.
Los proveedores de la nube ofrecen diversas herramientas para facilitar la migración. Las herramientas de migración a la nube de AWS, como AWS Application Migration Service, simplifican las migraciones mediante lift-and-shift convirtiendo automáticamente los servidores de origen, mientras que IBM Cloud proporciona servicios y herramientas de migración para evaluar y mover cargas de trabajo. Azure Migrate y servicios similares ayudan a mover bases de datos con un tiempo de inactividad mínimo, y las herramientas de seguimiento automatizadas proporcionan visibilidad centralizada del progreso de la migración en múltiples cargas de trabajo.
Además de proporcionar herramientas, los socios del ecosistema amplían las capacidades de la nube con conocimientos y servicios especializados. Las principales empresas de tecnología, como IBM y Microsoft, ofrecen servicios de consultoría y herramientas de migración que ayudan a las organizaciones a evaluar sus carteras, planificar migraciones y optimizar los despliegues en la nube.
Las plataformas de analytics proporcionan herramientas de planificación para estimar los costos operativos, los proveedores de servicios gestionados ofrecen asistencia práctica para la migración y los integradores de sistemas aportan una amplia experiencia en industrias o tipos de aplicaciones específicos.
Elegir la combinación adecuada de servicios, herramientas y socios depende de factores como el tamaño y la complejidad de la migración, las capacidades internas del equipo, las limitaciones presupuestarias y los requisitos de plazos.
Una migración exitosa a la nube no consiste solo en mover infraestructura, sino en transformar la forma en que una organización opera. El marco de las 7 R, cuando se combina con los servicios en la nube adecuados, permite a las organizaciones alinear cada carga de trabajo con la ruta de migración más eficaz. Este enfoque garantiza que cada aplicación contribuya a la agilidad empresarial, la eficiencia operativa y la innovación a largo plazo.
