8분
네트워크 트래픽 분석(NTA)은 컴퓨터 네트워크에서 데이터를 수집하고 분석하여 네트워크가 안전하게 유지되고 최고 수준에서 작동하도록 하는 프로세스입니다.
여기에는 네트워크를 통해 연결된 시스템과 디바이스가 어떻게 작동하는지에 대한 인사이트를 얻기 위해 네트워크 활동을 면밀히 조사하는 작업이 포함됩니다.
네트워크는 직원들이 자유롭게 소통하고 협업할 수 있도록 하고 중요한 애플리케이션(앱)과 비즈니스 운영을 지원하는 대부분의 현대 기업의 기본입니다.
NTA는 조직이 네트워크 성능을 최적화하고, 네트워크 보안 위협을 완화하며, 문제가 확산되기 전에 이를 해결할 수 있도록 지원합니다.
네트워킹 또는 컴퓨터 네트워킹은 데스크톱, 모바일 디바이스, 라우터와 같은 여러 컴퓨팅 디바이스를 연결하여 정보와 리소스를 전송하고 수신할 수 있도록 하는 것입니다.
네트워크의 디바이스는 이더넷, 무선(Wi-Fi) 및 셀룰러를 비롯한 다양한 유형의 연결에 의존하여 기능을 수행합니다. 또한 서로 통신하는 방식과 교환하는 정보의 종류를 관리하는 특정 프로토콜을 준수해야 합니다.
가장 널리 퍼져 있고 잘 알려진 네트워크는 사람들이 소통하고, 일하고, 즐기는 방식을 뒷받침하는 인터넷 자체입니다. 하지만 인터넷이 확산되면서 네트워크에 무단으로 접근하려는 시도인 사이버 위협의 빈도와 비용도 증가했습니다.
IBM의 2025년 데이터 유출 비용(CODB)에 따르면, 작년에 네트워크 침해로 인한 글로벌 평균 비용은 440만 달러였습니다. 이 수치는 여전히 큰 규모지만, 전년도보다 9% 감소한 수치로 조직들이 과거보다 NTA와 위협 탐지 및 대응(TDR)을 더욱 진지하게 받아들이고 있음을 보여줍니다.
네트워크 보안은 조직이 의존하는 네트워크 및 통신 시스템을 사이버 공격으로부터 보호하는 데 중점을 둔 사이버 보안 분야입니다. 기업이 클라우드 컴퓨팅, 인공 지능(AI) 및 사물인터넷(IoT)과 같은 새로운 기술을 도입함에 따라 디지털 역량도 확장되고 있습니다. 그러나 이로 인해 시스템과 네트워크가 사이버 공격에 얼마나 취약한지를 측정하는 공격 표면의 크기도 증가합니다.
매년 기업들은 멀웨어 및 랜섬웨어와 관련된 사이버 공격으로 인해 수백만 달러의 손실을 입고 있으며, 이로 인해 네트워크 보안 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 2024년 글로벌 네트워크 보안 시장의 가치는 240억 달러로 평가되었으며, 향후 7년간 연평균 성장률(CAGR)은 14%에 달할 것으로 예상됩니다.1
네트워크 트래픽 분석의 핵심 프로세스는 일반적으로 네 단계로 나뉩니다.
다음은 각 단계와 관련 도구와 기술을 자세히 살펴보겠습니다.
네트워크 트래픽을 분석하려면 먼저 이를 수집해야 합니다. 조직은 라우터 및 스위치와 같은 간단한 장치와 실시간으로 데이터를 수집 및 분석할 수 있는 보다 복잡한 모니터링 툴 도구를 비롯한 다양한 데이터 수집에 의존합니다.
데이터 수집의 하위 집합인 데이터 캡처는 네트워크를 통해 전송되며 여전히 가장 원시 상태인 데이터에 중점을 둡니다. 데이터 캡처는 네트워크 분석기, 패킷 스니퍼 및 침입 탐지 시스템(IDS)과 같은 특수 도구를 사용하여 소스에서 직접 비정형 데이터를 수집하는 경우가 많습니다.
데이터를 수집하면 관련 정보가 포함되어 있는지 여부를 확인하기 위해 데이터를 특정 기준에 따라 필터링해야 하며, 이 기술을 데이터 처리라고 합니다. 처리 단계에서 평가되는 일반적인 정보에는 IP 주소, 포트 및 하이퍼텍스트 전송 프로토콜(HTTP), 파일 전송 프로토콜(FTP), 도메인 이름 서버(DNS)와 같은 공통 프로토콜이 포함됩니다.
데이터 처리의 목적은 원시 데이터를 보다 쉽게 분석할 수 있으며 가치 있고 실행 가능한 데이터로 변환하는 것입니다. 처리 단계는 네트워크에 대한 잠재적인 위협을 식별하고 성능을 최적화하며 문제를 해결하는 데 중요합니다.
네트워크 데이터가 수집 및 처리되면 분석할 준비가 된 것입니다. NTA가 의존하는 데이터 분석에는 행동, 프로토콜, 통계, 페이로드, 흐름의 다섯 가지 일반적인 유형이 있습니다.
마지막으로, 네트워크 트래픽 데이터를 수집, 처리, 분석한 후에는 조직 전체에 보고할 수 있는 방식으로 표시해야 하는데, 이 단계를 데이터 시각화 라고 합니다. NTA의 마지막 단계에는 일반적으로 팀과 관리자가 인사이트를 이해하고 이를 처리하기 위한 전략을 개발하는 데 도움이 되는 대시보드, 그래프, 차트 및 기타 시각화 방법이 포함됩니다.
NTA는 관리자가 네트워크를 통해 전송되는 트래픽의 종류와 트래픽이 취하는 경로에 대한 인사이트를 확보하는 데 도움이 됩니다. NTA는 트래픽 패턴을 파악하여 네트워크 성능을 최적화하고 트래픽에 불가피한 지연이 발생할 수 있는 잠재적인 병목 현상을 식별하는 데 도움을 줍니다.
최신 NTA 솔루션은 AI와 ML을 사용하여 문제 식별 및 해결을 자동화합니다. AI 기반 도구는 운영 가시성을 향상하고 기업이 네트워크 성능과 비용 효율성을 높이는데 도움이 됩니다. IBM 기업가치연구소(IBV)의 설문조사에 따르면, 경영진 51%가 이미 IT 네트워킹의 특정 측면을 자동화하고 있습니다. 이 수치는 향후 3년 동안 82%로 증가할 것으로 예상됩니다.
NTA는 네트워크가 얼마나 많이 사용되고 있는지 실시간으로 보여줄 수 있습니다. 관리자는 이러한 인사이트를 통해 워크로드(특정 작업에 필요한 시간 및 컴퓨팅 리소스로 정의)를 보다 전략적으로 분산하고 네트워크가 최대 용량으로 작동하도록 할 수 있습니다.
NTA는 관리자가 AI 및 ML 모니터링 툴의 세분화된 측정을 기반으로 하여 네트워크 상태 및 트래픽 패턴의 급격한 변화를 파악하고 적절한 조치를 취할 수 있도록 지원합니다. 일부 고급 솔루션은 트래픽 분류 및 인시던트 추적 프로세스를 가속화하기 위해 생성형 AI를 사용하기도 합니다.
NTA는 네트워크 트래픽을 기준 지표와 비교하여 지속적으로 측정함으로써 관리자가 다른 애플리케이션보다 더 많은 대역폭을 사용하는 애플리케이션을 식별하고 그에 따라 네트워크 리소스를 할당할 수 있도록 지원합니다.
강력한 NTA는 보안 팀이 네트워크에서 모니터링하는 데이터 유형을 다양화하여 단일 소스에만 의존하지 않고도 인사이트를 얻을 수 있도록 지원합니다. 예를 들어, 최신 네트워크 관리 시스템은 흐름 데이터, 패킷 캡처, 로그 데이터를 결합하여 네트워크 성능을 종합적으로 보여줍니다.
고급 NTA 솔루션은 다른 네트워크 관리 시스템과 쉽게 통합되므로 사일로화되지 않습니다. 예를 들어, 많은 현대 기업은 NTA 솔루션과 쉽게 결합할 수 있는 보안 인시던트 및 이벤트 관리(SIEM) 도구를 사용합니다.
현대 기업들이 혁신 속도를 따라잡기 위해 디지털 혁신을 위한 노력을 강화함에 따라 네트워크 트래픽을 면밀히 모니터링하고 분석해야 할 필요성이 그 어느 때보다 중요해졌습니다.
다음은 널리 사용되는 다섯 가지 사용 사례입니다.
최신 네트워크 트래픽 분석(NTA) 솔루션은 IP 주소 필드를 사용하여 사이버 위협이 발생할 수 있는 잠재적 소스로 식별된 위치의 네트워크 트래픽을 추적할 수 있습니다. NTA 도구는 계정 공유, 계정 탈취 등 여러 일반적인 지리적 위치 위반을 발견하도록 프로그래밍할 수 있습니다. 데이터에 대해 무단으로 액세스하기 위한 검증된 사설망(VPN)의 무단 사용을 감지할 수도 있습니다.
DNS 터널링은 정상적이고 합법적인 DNS 트래픽 내부에 악성 트래픽을 숨겨 네트워크 보안을 침해하는 기술입니다. NTA 솔루션은 DNS 패킷을 철저하게 검사하여 DNS 쿼리와 응답 모두에 합법적인 트래픽만 포함되도록 할 수 있습니다.
원격 근무와 사물인터넷(IoT) 기술의 등장으로 네트워크를 통해 연결된 디바이스의 수가 기하급수적으로 증가했습니다. NTA 솔루션은 승인된 모든 네트워크 디바이스의 활동을 추적하고 네트워크에 액세스하는 승인되지 않은 디바이스를 검색하여 이를 제거할 수 있도록 도와줍니다.
클라우드의 복잡성이 증가함에 따라 최신 IT 환경에는 멀웨어, 랜섬웨어 및 기타 일반적인 사이버 위협의 진입점이 많은 대규모 공격 표면이 있습니다. 강력한 NTA는 네트워크 복잡성에 관계없이 실시간 위협 인텔리전스, 식별, 완화 기능을 제공합니다.
글로벌 기업의 데이터는 여러 지역의 규정이 적용되는 네트워크를 통해 넘나드는 경우가 많습니다. 포괄적인 NTA 솔루션은 네트워크를 통해 전송되는 데이터가 전송 중에 적용 가능한 모든 규칙 및 규정을 준수하도록 보장합니다.
