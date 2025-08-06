네트워킹 또는 컴퓨터 네트워킹은 데스크톱, 모바일 디바이스, 라우터와 같은 여러 컴퓨팅 디바이스를 연결하여 정보와 리소스를 전송하고 수신할 수 있도록 하는 것입니다.

네트워크의 디바이스는 이더넷, 무선(Wi-Fi) 및 셀룰러를 비롯한 다양한 유형의 연결에 의존하여 기능을 수행합니다. 또한 서로 통신하는 방식과 교환하는 정보의 종류를 관리하는 특정 프로토콜을 준수해야 합니다.

가장 널리 퍼져 있고 잘 알려진 네트워크는 사람들이 소통하고, 일하고, 즐기는 방식을 뒷받침하는 인터넷 자체입니다. 하지만 인터넷이 확산되면서 네트워크에 무단으로 접근하려는 시도인 사이버 위협의 빈도와 비용도 증가했습니다.

IBM의 2025년 데이터 유출 비용(CODB)에 따르면, 작년에 네트워크 침해로 인한 글로벌 평균 비용은 440만 달러였습니다. 이 수치는 여전히 큰 규모지만, 전년도보다 9% 감소한 수치로 조직들이 과거보다 NTA와 위협 탐지 및 대응(TDR)을 더욱 진지하게 받아들이고 있음을 보여줍니다.