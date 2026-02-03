로우코드 통합이란 무엇인가요?

전통적으로 개발자는 사용자 지정 코드를 작성하거나 다양한 프로그래밍 언어를 사용해 포인트 투 포인트 통합을 구축하거나, 엔터프라이즈 서비스 버스(ESB)와 같은 엔터프라이즈 미들웨어를 사용해 시스템을 통합했습니다. 이는 시간이 많이 소요되는 과정이었으며 전문 소프트웨어 개발 인력에 대한 높은 의존성을 초래했습니다.

동시에 엔터프라이즈 IT 환경은 더욱 복잡해졌으며, 이는 기존 통합 방식에 추가적인 부담을 주고 있습니다. 현재 애플리케이션과 데이터는 하이브리드 및 멀티클라우드 환경 전반에 분산되어 있으며, 수많은 서비스형 소프트웨어(SaaS) 툴의 급속한 도입은 'SaaS 스프롤'(조직 내 SaaS 제품 도입 및 사용이 통제 없이 확산되는 현상)을 초래했습니다. 그 결과 이미 과중한 업무를 수행하고 있는 IT 팀에게 애플리케이션, 데이터 및 API 통합은 점점 더 어려운 과제가 되고 있습니다.

이러한 문제를 해결하기 위해 플랫폼 서비스 형태(로우코드 iPaaS)로 제공되는 경우가 많은 로우코드 통합 플랫폼이 등장했습니다. 이러한 클라우드 기반 플랫폼에는 드래그 앤 드롭 캔버스, 플로차트 스타일 워크플로, 그래픽 기반 구성 기능, 그리고 워크플로 내 작업이나 태스크를 나타내는 사전 구축된 노드와 블록 등과 같은 로우코드 툴이 포함되어 있어 사용자 지정 코드와 전문 개발 기술에 대한 의존도를 줄여줍니다. 이러한 시각적이고 사용하기 쉬운 툴은 기술팀과 비기술 사용자 모두가 통합을 보다 쉽게 구축, 배포 및 유지 관리할 수 있도록 지원합니다.



로우코드 iPaaS 솔루션은 팀원이 워크플로를 설계하고 자동화하며, 반복 작업을 제거하고, 애플리케이션 및 플랫폼 전반에서 데이터 일관성을 유지할 수 있도록 지원합니다. 로우코드 및 노코드 툴은 통합 기능에 대한 접근성을 확대하여 조직 전반의 더 많은 사용자가 솔루션 구축에 참여할 수 있도록 함으로써 병목 현상을 줄이고 제공 프로세스를 간소화합니다.

퓨전 개발 또는 퓨전 모델은 이러한 기술을 활용하는 대표적인 접근 방식 중 하나입니다. 퓨전 개발에서는 시민 개발자와 전문 개발자가 함께 애플리케이션을 구축, 배포 및 관리합니다. 예를 들어 시민 개발자는 로우코드 툴을 사용해 빠르고 시각적인 프런트엔드 개발을 수행하고, 전문 개발자는 로우코드 툴이나 시민 개발자의 역량을 넘어서는 복잡한 기능, 백엔드 구성 및 사용자 지정 통합을 위해 전통적인 코드를 작성할 수 있습니다.

IDC에 따르면 경영진은 현재 자사 애플리케이션 포트폴리오의 약 28%가 로우코드 또는 노코드 기술로 관리되고 있으며, 이 수치는 향후 5년 내 거의 40%까지 증가할 것으로 예상하고 있습니다.1 이러한 빠른 성장은 로우코드 통합이 IT 팀과 시민 개발자 모두에게 제공하는 이점을 보여줍니다.