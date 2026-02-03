로우코드 통합이란 무엇인가요?

전통적으로 개발자는 사용자 지정 코드를 작성하거나 다양한 프로그래밍 언어를 사용해 포인트 투 포인트 통합을 구축하거나, 엔터프라이즈 서비스 버스(ESB)와 같은 엔터프라이즈 미들웨어를 사용해 시스템을 통합했습니다. 이는 시간이 많이 소요되는 과정이었으며 전문 소프트웨어 개발 인력에 대한 높은 의존성을 초래했습니다.
동시에 엔터프라이즈 IT 환경은 더욱 복잡해졌으며, 이는 기존 통합 방식에 추가적인 부담을 주고 있습니다. 현재 애플리케이션과 데이터는 하이브리드 및 멀티클라우드 환경 전반에 분산되어 있으며, 수많은 서비스형 소프트웨어(SaaS) 툴의 급속한 도입은 'SaaS 스프롤'(조직 내 SaaS 제품 도입 및 사용이 통제 없이 확산되는 현상)을 초래했습니다. 그 결과 이미 과중한 업무를 수행하고 있는 IT 팀에게 애플리케이션, 데이터 및 API 통합은 점점 더 어려운 과제가 되고 있습니다.
이러한 문제를 해결하기 위해 플랫폼 서비스 형태(로우코드 iPaaS)로 제공되는 경우가 많은 로우코드 통합 플랫폼이 등장했습니다. 이러한 클라우드 기반 플랫폼에는 드래그 앤 드롭 캔버스, 플로차트 스타일 워크플로, 그래픽 기반 구성 기능, 그리고 워크플로 내 작업이나 태스크를 나타내는 사전 구축된 노드와 블록 등과 같은 로우코드 툴이 포함되어 있어 사용자 지정 코드와 전문 개발 기술에 대한 의존도를 줄여줍니다. 이러한 시각적이고 사용하기 쉬운 툴은 기술팀과 비기술 사용자 모두가 통합을 보다 쉽게 구축, 배포 및 유지 관리할 수 있도록 지원합니다.
로우코드 iPaaS 솔루션은 팀원이 워크플로를 설계하고 자동화하며, 반복 작업을 제거하고, 애플리케이션 및 플랫폼 전반에서 데이터 일관성을 유지할 수 있도록 지원합니다. 로우코드 및 노코드 툴은 통합 기능에 대한 접근성을 확대하여 조직 전반의 더 많은 사용자가 솔루션 구축에 참여할 수 있도록 함으로써 병목 현상을 줄이고 제공 프로세스를 간소화합니다.
퓨전 개발 또는 퓨전 모델은 이러한 기술을 활용하는 대표적인 접근 방식 중 하나입니다. 퓨전 개발에서는 시민 개발자와 전문 개발자가 함께 애플리케이션을 구축, 배포 및 관리합니다. 예를 들어 시민 개발자는 로우코드 툴을 사용해 빠르고 시각적인 프런트엔드 개발을 수행하고, 전문 개발자는 로우코드 툴이나 시민 개발자의 역량을 넘어서는 복잡한 기능, 백엔드 구성 및 사용자 지정 통합을 위해 전통적인 코드를 작성할 수 있습니다.
IDC에 따르면 경영진은 현재 자사 애플리케이션 포트폴리오의 약 28%가 로우코드 또는 노코드 기술로 관리되고 있으며, 이 수치는 향후 5년 내 거의 40%까지 증가할 것으로 예상하고 있습니다.1 이러한 빠른 성장은 로우코드 통합이 IT 팀과 시민 개발자 모두에게 제공하는 이점을 보여줍니다.
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로우코드 iPaaS 솔루션은 통합 구축 및 관리를 더욱 빠르고 쉽게 수행할 수 있도록 설계된 여러 핵심 기능을 공유합니다. 공통 구성 요소는 다음과 같습니다.
시각적 인터페이스를 통해 팀은 통합을 빠르게 설계할 수 있으며, 플랫폼은 이러한 설계를 런타임 엔진이 실행할 수 있는 메타데이터로 변환합니다. 이 기능을 통해 사용자 지정 코드 없이도 다양한 환경에서 통합을 보다 쉽게 구축, 유지 관리 및 배포할 수 있습니다.
사용자는 많은 로우코드 iPaaS 플랫폼 내에서 액세스 제어, 스로틀링, 정책 시행 및 사용량 모니터링과 같은 기능을 활용하여 API를 직접 구축, 게시 및 관리할 수 있습니다. 이러한 기능은 데이터 서비스에 대한 안전하고 안정적인 액세스를 지원합니다. 또한 이 접근 방식은 사용자 지정 애플리케이션의 기능을 보다 쉽게 노출할 수 있도록 하여, 더 넓은 기술 에코시스템 전반에서 원활하게 통합되도록 지원합니다.
로우코드 iPaaS 솔루션은 일반적으로 분기 로직, 일정 관리, 승인 단계, 데이터 라우팅 및 자동 재시도를 포함하는 다단계 프로세스를 지원합니다.
많은 로우코드 iPaaS 솔루션에는 사용자가 통합 성능을 추적하고, 병목 현상을 식별하며, 문제를 해결할 수 있도록 지원하는 기본 제공 대시보드와 보고 툴이 포함되어 있습니다.
시스템 통합 방식을 결정할 때 고려해야 할 중요한 요소 중 하나는 누가 통합을 구축하고 유지 관리할 것인가입니다. 노코드 통합은 비즈니스 사용자나 운영 팀이 IT 부서에 의존하지 않고 양식과 CRM 시스템 간에 리드를 동기화하는 것과 같은 단순한 워크플로를 자동화하려는 경우에 자주 사용됩니다. 이러한 툴은 일반적으로 속도와 단순성을 중시하므로 요구사항이 명확한 경량의 팀 단위 자동화에 실용적인 선택지가 될 수 있습니다.
로우코드 통합은 워크플로가 더 복잡하거나 여러 시스템에 걸쳐 있거나, 거버넌스, 오류 처리, 보안 및 확장성 강화의 이점을 얻을 수 있는 경우에 적합한 선택이 될 수 있습니다. 이러한 플랫폼은 시각적 툴을 활용해 기술 사용자와 비기술 사용자 간 협업을 지원하는 동시에 고급 로직, 데이터 변환 및 API 오케스트레이션도 지원할 수 있습니다. 그 결과, 로우코드 통합 플랫폼은 고객 온보딩이나 재무 조정과 같이 시간이 지나면서 변화하는 핵심 비즈니스 프로세스에 적합합니다.
모든 코딩을 전문 개발자가 수행하는 완전 맞춤형 또는 '프로 코드(pro code)' 방식은 매우 구체적인 프로그래밍 요구사항, 엄격한 보안 및 데이터 공유 프로토콜 또는 로우코드 툴만으로는 개발 및 통합 요구사항을 충족할 수 없는 복잡한 요구사항을 가진 조직에서 채택될 수 있습니다.
몇 가지 예를 들면 다음과 같습니다.
이는 조직이 어떤 툴과 플랫폼을 사용할지 결정할 때 고려하는 여러 요소 중 일부에 불과합니다. 궁극적으로 어떤 방식을 선택할지는 엔터프라이즈의 요구사항에 달려 있습니다. 많은 대규모 현대 엔터프라이즈에서는 다양한 사용 사례를 충족하기 위해 여러 툴을 함께 사용하며, 앞서 언급한 퓨전 모델을 중심으로 활용하는 경우도 있습니다.
로우코드 통합 플랫폼(LCIP)과 서비스형 로우코드 통합 플랫폼(low-code iPaaS)이라는 용어는 종종 같은 의미로 사용되지만, 실제로는 동일한 기반 기술의 서로 다른 측면을 가리킵니다.
LCIP는 팀이 기존의 코딩 작업 대신 시각적 툴을 사용하여 통합을 설계, 구축, 배포 및 관리할 수 있도록 지원하는 소프트웨어 범주를 의미합니다. 이러한 플랫폼은 애플리케이션 및 데이터 소스 연결을 위한 커넥터, 워크플로 오케스트레이션, 데이터 매핑, 오류 감지 및 복구와 같은 핵심 기능을 제공하지만, 소프트웨어가 어디에서 어떻게 실행되는지까지는 자체적으로 규정하지 않습니다.
조직은 해당 플랫폼을 온프레미스, 자체 클라우드 또는 자체 호스팅 환경에서 운영할 수 있으며, 이 경우 인프라, 확장, 업데이트 및 운영에 대한 책임을 직접 부담합니다.
반면 로우코드 iPaaS 솔루션은 동일한 통합 기술을 완전관리형 클라우드 서비스 형태로 제공합니다. 이 모델에서는 벤더가 인프라를 운영하고 보안, 확장, 업데이트 및 안정성을 관리하며, 브라우저 기반 인터페이스와 API를 통해 플랫폼을 제공합니다. 고객은 기반 인프라와 플랫폼을 유지 관리하는 대신 통합을 구축하고 운영하는 데 집중할 수 있습니다.
LCIP가 시스템 연결과 데이터 흐름 자동화에 중점을 두는 반면, 로우코드 개발 플랫폼(LCDP)은 완전한 애플리케이션을 구축하기 위해 설계되었습니다. 많은 조직은 애플리케이션 개발 툴과 로우코드 iPaaS 솔루션을 함께 사용하여 해당 애플리케이션을 나머지 기술 스택과 통합합니다.
로우코드 iPaaS는 애플리케이션, 데이터 및 프로세스가 SaaS, 클라우드 및 온프레미스 인프라 전반에 걸쳐 존재하고, 서로 중첩되며 지속적으로 변화하는 환경을 위해 설계되었습니다. 이를 통해 팀은 복잡한 코딩이나 인프라 관리 없이도 시각적 툴과 클라우드 기반 오케스트레이션을 활용해 통합을 신속하게 구축하고 수정할 수 있습니다. 이 솔루션은 민첩성, 이벤트 기반 워크플로, 그리고 엔터프라이즈급 확장성과 보안을 갖춘 엔드투엔드 자동화에 중점을 둡니다.
반면 초기의 통합 방식은 보다 제한적이고 정적인 환경을 위해 설계되었습니다. 엔터프라이즈 서비스 버스(ESB)는 소수의 내부 시스템 간 메시지를 라우팅하기 위한 중앙 집중식 백본으로 설계되었으며, 엄격하게 제어되는 동기식 통신과 전문적인 개발 역량에 의존하기 때문에 최신 클라우드 및 SaaS 에코시스템에 적응하는 속도가 상대적으로 느립니다. 반면 기존의 추출, 변환, 적재(ETL) 툴은 배치 방식의 데이터 이동과 분석을 위한 복잡한 데이터 변환에는 뛰어나지만, 실시간 이벤트, 애플리케이션 워크플로 또는 양방향 통합에는 적합하지 않습니다.
실제로 많은 조직은 현재 애플리케이션, 사용자 및 데이터를 연결하는 계층으로 로우코드 iPaaS를 활용하고 있으며, ESB와 ETL은 보다 전문화된 역할을 수행하고 있습니다. ESB는 엄격한 메시지 제어가 필요한 규제가 많은 환경이나 레거시 시스템 비중이 높은 환경에서 여전히 유용하며, ETL은 대규모 분석 파이프라인에 여전히 필수적입니다.
구분
로우코드 iPaaS
ESB
ETL
주요 목적
클라우드 환경에서의 애플리케이션, 데이터 및 프로세스 통합
시스템 간 메시지 라우팅 및 중개
분석을 위한 데이터 이동 및 변환
배포 모델
클라우드 기반 서비스
과거에는 온프레미스 중심이었으나 현재는 클라우드 또는 하이브리드
과거에는 온프레미스 중심이었으나 현재는 클라우드 또는 하이브리드
통합 방식
이벤트 기반, 실시간, API 중심
중앙 집중식, 메시지 기반
배치 기반, 예약 실행 방식
적합한 환경
SaaS, 클라우드 및 비즈니스 프로세스 자동화
레거시 환경 및 엄격하게 통제되는 환경
데이터 웨어하우징 및 보고
통합 요구사항이 증가하고 기술 환경이 더욱 분산됨에 따라 로우코드 iPaaS는 통합 작업을 간소화하고 확장할 수 있는 유연한 방법을 제공합니다. 주요 이점은 다음과 같습니다.
로우코드 iPaaS 솔루션은 통합 로직을 단일 클라우드 관리형 플랫폼에 중앙 집중화하여 통합 작업을 단순화하는 데 도움을 줍니다. 드래그 앤 드롭 인터페이스와 사전 구축된 구성 요소를 제공하는 로우코드 툴을 사용하면 기존 코딩 방식에 의존하지 않고도 팀이 워크플로를 구성하고 통합을 배포할 수 있습니다.
구독 기반 가격 정책과 관리형 서비스는 초기 비용과 지속적인 유지 관리 비용을 줄여 조직이 비용이 많이 드는 맞춤형 미들웨어나 자체 인프라 구축을 피할 수 있도록 지원합니다.
이 서비스는 클라우드 네이티브 기반이므로 조직은 새로운 시스템을 신속하게 연결하고, 추가 비즈니스 애플리케이션을 온보딩하며, 변화하는 요구사항에 맞춰 워크플로를 조정할 수 있습니다. 또한 시각적 클라우드 기반 애플리케이션 빌더 툴을 사용하면 팀은 운영에 미치는 영향을 최소화하면서 통합을 생성하거나 수정할 수 있습니다.
실시간 동기화와 오케스트레이션은 데이터 사일로를 해소하는 데 도움을 주며, 이를 통해 팀과 분석 툴이 필요할 때 정확한 최신의 정보에 접근할 수 있도록 합니다. 또한 중앙 집중식 제어 기능을 통해 여러 시스템 전반에서 데이터 흐름 정책과 사용자 권한을 보다 쉽게 관리할 수 있습니다.
직관적인 로우코드 사용자 인터페이스와 템플릿을 통해 시민 개발자도 통합 프로젝트에 참여할 수 있으므로 IT 팀의 부담을 줄이고 자동화 이니셔티브의 구현 속도를 높일 수 있습니다. 사전 구축된 구성 요소를 활용하면 개발자가 아닌 사용자도 솔루션을 신속하고 일관되게 구성할 수 있습니다.
인증, 암호화 및 정책 적용을 위한 기본 제공 제어 기능은 조직이 대규모로 통합과 관련 애플리케이션 개발 활동을 관리하는 데 필요한 가시성과 컴플라이언스를 제공합니다.
로우코드 iPaaS 솔루션은 사용자가 직접 코드를 작성하지 않고도 통합을 설계, 구성 및 배포할 수 있는 시각적 개발 환경을 제공함으로써 작동합니다. 일반적으로 이 프로세스는 다음과 같은 여러 단계로 구성됩니다.
일반적인 로우코드 iPaaS 솔루션의 기반에는 ERP, HR 시스템, 데이터베이스, 결제 게이트웨이 및 클라우드 서비스와 같은 널리 사용되는 소프트웨어 시스템용 사전 구축 커넥터 라이브러리가 있습니다. 인증이 완료되면 커넥터는 즉시 사용할 수 있는 연결 수단 역할을 하며, 사용자가 애플리케이션에서 데이터를 송수신할 수 있도록 지원합니다.
다음으로 사용자는 시각적 통합 툴을 사용하여 통합 워크플로를 설계합니다. 사용자는 코드를 직접 작성하는 대신 구성 요소를 캔버스로 드래그 앤 드롭하여 시스템 간 데이터 이동 방식을 흐름도 형태로 구성합니다. 예를 들어 새로운 Salesforce 영업 기회가 생성되면 워크플로가 시작되고, 해당 데이터가 이행 또는 보고를 위해 후속 시스템으로 자동 전달되도록 구성할 수 있습니다.
그런 다음 로우코드 iPaaS 플랫폼이 데이터 변환을 자동으로 수행하거나 간단한 설정을 통해 처리합니다. 시스템마다 사용하는 데이터 형식과 구조가 서로 다른 경우가 많기 때문에, 플랫폼은 시스템 간 필드 매핑, 데이터 유형 변환 및 비즈니스 규칙 적용을 위한 툴을 제공합니다. 예를 들어 사용자는 한 시스템의 'customer_name' 필드를 다른 시스템의 'clientName' 필드에 매핑하도록 지정할 수 있으며, 플랫폼이 이러한 변환을 처리합니다.
설정이 완료되면 통합은 일정에 따라 또는 트리거를 기반으로 실시간 실행됩니다. 로우코드 iPaaS 플랫폼은 API 호출, 인증, 오류 처리 및 데이터 전송과 같은 모든 기술적 세부 사항을 백그라운드에서 관리합니다. 사용자는 데이터 흐름을 보여주고, 문제를 식별하며, 성능 메트릭을 제공하는 대시보드를 통해 통합 상태를 모니터링할 수 있습니다.
많은 로우코드 iPaaS 플랫폼은 사용자가 통합을 프로덕션 환경에 배포하기 전에 검증할 수 있는 기본 제공 테스트 환경도 제공합니다. 이를 통해 비즈니스 운영에 영향을 줄 위험을 줄이고 통합 설계를 반복적으로 개선하기가 쉬워집니다.
로우코드 iPaaS 솔루션은 기술 환경이 확대되고 다양화됨에 따라 점점 더 보편화되고 있는 다양한 통합 사용 사례를 지원합니다. 아래 각 사용 사례는 일반적인 비즈니스 시나리오와 함께 해당 사례가 해결하는 핵심 과제를 보여줍니다.
과제: "우리 시스템은 서로 연동되지 않습니다"
기업이 애플리케이션과 플랫폼을 추가할수록 데이터는 분산되고 필요한 정보를 찾기가 더 어려워질 수 있습니다. 로우코드 iPaaS 솔루션은 시스템 간에 정보가 원활하게 흐르는 단일 계층을 구축하여 데이터가 여러 애플리케이션에 분산되어 있을 때 발생하는 혼란과 정보 확인 작업을 줄일 수 있습니다.
과제: "수작업에 너무 많은 시간을 쓰고 있습니다"
직원들이 스프레드시트와 내부 툴 간에 데이터를 옮기는 데 수시간을 소비하는 대신, 로우코드 iPaaS는 이러한 작업 인계를 자동화하여 팀이 고객과 비즈니스 성장에 더 집중할 수 있도록 지원합니다.
과제: "고객 경험이 일관되지 않습니다"
데이터가 동기화되지 않으면 고객은 중복 이메일을 받거나, 부정확한 송장을 받거나, FAQ 섹션으로 불필요하게 리디렉션될 수 있습니다. 조직은 팀이 데이터베이스를 이해하거나 SQL 쿼리를 작성하지 않아도 시스템 간 일관성을 유지할 수 있도록 로우코드 iPaaS 플랫폼을 도입할 수 있습니다.
과제: "보고서를 신뢰할 수 없습니다"
서로 다른 시스템은 정보를 개별적으로 저장하고 업데이트하며, 종종 복잡한 데이터 형식을 사용하기 때문에 상충되는 값이 포함된 보고서가 생성될 수 있습니다. 이로 인해 팀은 어떤 데이터가 정확한지 판단하기 어려워질 수 있습니다. 로우코드 iPaaS는 애플리케이션 전반의 레코드를 실시간으로 동기화하고, 일관된 규칙과 검증을 적용하며, 팀이 데이터 불일치를 보다 쉽게 분석할 수 있도록 지원함으로써 데이터 품질 향상에 도움을 줍니다. 이를 통해 모든 사용자가 신뢰할 수 있는 단일 정보 소스를 기반으로 업무를 수행할 수 있습니다.
과제: "IT가 항상 병목 지점이 됩니다"
새로운 요청이 있을 때마다 개발자가 일회성 스크립트나 규칙을 작성할 필요 없이, 로우코드 iPaaS를 사용하면 팀이 사용자 정의 로직을 시각적으로 정의하고 기존 통합 로직과 구성 요소를 재사용할 수 있습니다. 이를 통해 긴 개발 주기를 기다리지 않고도 변경 사항을 더 빠르게 적용할 수 있습니다.
과제: "기술 스택이 통제하기 어려운 수준으로 복잡해졌습니다"
기업이 더 많은 SaaS 툴을 도입함에 따라 통합 관리 자체가 수많은 애플리케이션을 운영하는 것만큼 어려운 과제가 될 수 있습니다. 한 가지 해결 방법은 추가로 관리해야 할 인프라를 늘리지 않으면서 최신 DevOps 환경에 자연스럽게 통합될 수 있는 중앙 집중식 통합 계층을 구축하는 것입니다.
로우코드 및 노코드 플랫폼은 인공지능과 점점 더 긴밀하게 결합되고 있으며, 서로의 가치를 더욱 높이고 있습니다. AI 투자가 급증하고 있습니다. IBM 기업가치연구소(IBV)의 최근 연구에 따르면 경영진은 2025년부터 2030년 사이 AI 투자가 약 150% 증가할 것으로 예상하고 있습니다.2 그러나 같은 연구에서는 경영진의 68%가 핵심 비즈니스 활동과의 통합 부족으로 인해 AI 이니셔티브가 실패할 수 있다고 우려하는 것으로 나타났습니다.
이 연구는 또한 필요한 인적 역량의 변화에 주목하며, "경영진은 현재 문제 해결 능력과 혁신이 가장 중요하다고 보고 있으며, 생성형 AI가 향후 3년 동안 이러한 역량의 중요성을 더욱 높일 것이라고 말한다"고 설명합니다.
조직이 생성형 AI 활용을 가속화함에 따라 노코드 및 로우코드 플랫폼 내 AI 기반 툴의 역할도 더욱 중요해지고 있습니다. AI를 이러한 플랫폼에 적용하면 개발 속도를 높이는 것뿐만 아니라 통합 및 워크플로의 설계와 운영 방식도 개선할 수 있습니다. 예를 들어 데이터 흐름, 사용 패턴 및 종속성을 분석하여 보다 효율적인 라우팅이나 리소스 사용 방식을 제안할 수 있습니다.
이러한 인사이트는 시각적 개발 툴과 결합되어 사용자가 전문 개발 인력에 크게 의존하지 않고도 아이디어를 빠르게 검증하고, 워크플로를 자동화하며, AI 기반 애플리케이션을 구축할 수 있도록 지원합니다. 이 접근 방식은 프로토타이핑을 간소화하고 반복 개발 속도를 높여 로우코드 플랫폼이 혁신적인 AI 개념과 실제 운영 환경 간의 격차를 줄이고 AI 이니셔티브의 성공 가능성을 높이는 데 도움을 줍니다.
AI 시대에 맞게 재구상된 iPaaS가 어떤 기능을 제공할 할 수 있는지 알아보세요. IBM은 모든 통합 시나리오를 위한 통합 하이브리드 솔루션과 생산성을 높이는 에이전틱 AI를 통해 통합을 선도하는 기업입니다.
iPaaS 환경이 변화하고 있습니다. Forrester Wave(TM): 2025년 3분기 서비스형 통합 플랫폼에서 최신 시장 동향 확인하기
Bonfiglioli에서 통합 문제를 해결하기 위해 단일 플랫폼을 배포한 방법을 알아보세요. "이 플랫폼은 로우코드 자동화에 대한 비즈니스 요구 사항을 충족하는 동시에 데이터가 어디에 있든, 어디로 이동해야 하든 IT 부서가 완벽한 투명성과 제어권을 갖도록 보장합니다. ” Bonfiglioli, 통합 아키텍트, Fabio Zoboli
세 가지 주요 iPaaS 사용 사례에 대한 셀프 가이드 실습 투어를 통해 webMethods Hybrid Integration이 어떻게 AI, API, 앱 및 데이터를 통합하는지 알아보세요.
Forrester TEI 연구에 따라 IBM webMethods를 배포하여 비즈니스에 측정 가능한 ROI를 제공할 수 있는 방법을 알아보세요.
클라우드에서 미션 크리티컬 워크로드를 실행하세요. 플랫폼을 변경하지 않고도 고성능, 엔터프라이즈급 보안, 하이브리드 클라우드 유연성을 제공합니다.
온프레미스, 프라이빗 및 퍼블릭 클라우드 환경을 통합하는 개방적이고 확장가능하며 안전한 인프라를 통해 워크로드를 가장 적합한 위치에서 실행합니다.
에이전틱 AI 시대에 하이브리드 클라우드의 가치를 최대한 활용하세요.
1 IDC 2026 Application Services Survey – Worldwide, IDC, 2026년 1월 15일
2 The Enterprise in 2030, IBM 기업가치연구소(IBV), 2026년 1월 19일