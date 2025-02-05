오케스트레이션은 다른 API를 관리하는 단일 API(오케스트레이션 계층)를 제공한다고 생각하시면 됩니다. 이를 통해 클라이언트는 하나의 API를 호출하여 각각 고유한 API를 가진 여러 서비스와 리소스를 포함하는 워크플로에 액세스할 수 있습니다.

클라이언트와 API 사이에 API 오케스트레이션 계층을 추가함으로써 조직은 여러 서비스와 애플리케이션을 조정해 하나의 유연한 시스템을 만들 수 있습니다.

많은 조직은 비즈니스 작업을 수행하기 위해 서로 복잡하게 연결된 API 네트워크에 의존합니다. 이러한 API는 백그라운드에서 바쁘게 작동합니다. 효율적으로 작업하려면 API를 요청을 하는 클라이언트와 다른 애플리케이션 및 서비스 모두와 통신해야 합니다. API 오케스트레이션은 기존 서비스 위에 기능 계층을 추가하여, 이러한 서비스들이 모두 서로 협력하여 작동할 수 있도록 합니다. 이를 통해 백엔드가 바쁘게 작동하는 동안에도 사용자에게 원활한 프런트엔드 경험을 제공합니다.

API 오케스트레이션은 조직이 디지털 혁신을 진행하고 있으며 동일한 컴퓨팅 환경에 레거시 및 최신 시스템과 서비스를 모두 보유하고 있는 경우에 특히 중요합니다. 레거시 시스템은 API 유형을 혼합하여 사용하는 경우가 많으며, 오케스트레이션 계층을 통해 SaaS 애플리케이션과 온프레미스 시스템 및 데이터베이스 간의 통신을 조정할 수 있습니다.

API 오케스트레이션은 마이크로서비스 아키텍처에서도 중요한데, 애플리케이션의 기능은 여러 개별 구성 요소 간의 통신에 따라 달라집니다. 이러한 구성 요소는 API를 통해 통신하고 오케스트레이션은 이러한 개별 구성 요소를 관리하고 조정하여 더 큰 서비스를 제공할 수 있도록 합니다.