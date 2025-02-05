API 오케스트레이션은 여러 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스(API)를 단일 통합 시스템으로 결합하는 프로세스입니다. 오케스트레이션은 여러 API의 데이터 흐름, 시퀀스, 종속성을 조정해 특정 비즈니스 목표를 달성하고 보다 원활한 사용자 경험을 제공합니다.
오케스트레이션은 다른 API를 관리하는 단일 API(오케스트레이션 계층)를 제공한다고 생각하시면 됩니다. 이를 통해 클라이언트는 하나의 API를 호출하여 각각 고유한 API를 가진 여러 서비스와 리소스를 포함하는 워크플로에 액세스할 수 있습니다.
클라이언트와 API 사이에 API 오케스트레이션 계층을 추가함으로써 조직은 여러 서비스와 애플리케이션을 조정해 하나의 유연한 시스템을 만들 수 있습니다.
많은 조직은 비즈니스 작업을 수행하기 위해 서로 복잡하게 연결된 API 네트워크에 의존합니다. 이러한 API는 백그라운드에서 바쁘게 작동합니다. 효율적으로 작업하려면 API를 요청을 하는 클라이언트와 다른 애플리케이션 및 서비스 모두와 통신해야 합니다. API 오케스트레이션은 기존 서비스 위에 기능 계층을 추가하여, 이러한 서비스들이 모두 서로 협력하여 작동할 수 있도록 합니다. 이를 통해 백엔드가 바쁘게 작동하는 동안에도 사용자에게 원활한 프런트엔드 경험을 제공합니다.
API 오케스트레이션은 조직이 디지털 혁신을 진행하고 있으며 동일한 컴퓨팅 환경에 레거시 및 최신 시스템과 서비스를 모두 보유하고 있는 경우에 특히 중요합니다. 레거시 시스템은 API 유형을 혼합하여 사용하는 경우가 많으며, 오케스트레이션 계층을 통해 SaaS 애플리케이션과 온프레미스 시스템 및 데이터베이스 간의 통신을 조정할 수 있습니다.
API 오케스트레이션은 마이크로서비스 아키텍처에서도 중요한데, 애플리케이션의 기능은 여러 개별 구성 요소 간의 통신에 따라 달라집니다. 이러한 구성 요소는 API를 통해 통신하고 오케스트레이션은 이러한 개별 구성 요소를 관리하고 조정하여 더 큰 서비스를 제공할 수 있도록 합니다.
API 오케스트레이션은 여러 API를 단일 시스템으로 조정하여 복잡한 워크플로를 관리하고 라우팅하는 데 도움이 됩니다. 이러한 워크플로에는 각각 다른 API를 통해 액세스되는 여러 서비스 또는 리소스에 대한 액세스가 필요한 경우가 많습니다. 오케스트레이션 계층은 각 개별 API를 따로 호출해야 하는 애플리케이션과 서비스에 대해 단일 접점을 제공합니다.
전자 상거래 워크플로의 사용 사례를 예로 들어 보겠습니다. 고객이 전자 상거래 플랫폼에서 구매할 때 해당 주문을 완료하려면 많은 서비스와 여러 엔드포인트에 대한 호출이 필요합니다. 재고를 확인하고, 특정 품목을 가져오고, 결제 플랫폼에 액세스하고, CRM 소프트웨어에서 데이터를 가져오고, 배송업체에 패키지를 보내는 등 다양한 작업을 위해 여러 API를 호출할 수 있습니다.
이러한 비즈니스 프로세스가 예상대로 실시간으로 작동하려면, 모든 작업이 올바른 순서로 이루어져야 합니다. 오케스트레이션 계층은 이러한 모든 호출을 일관된 논리적 워크플로에 배치하여 복잡한 이벤트 시퀀스를 간소화합니다.
API 오케스트레이션은 다양한 서비스 간의 통신을 조정하여 특정 목표를 달성하기 위해 워크플로에서 여러 작업을 쉽게 실행할 수 있도록 합니다. 오케스트레이션은 지휘자처럼 작동하여 여러 API를 조정해 단일 프론트엔드 API를 통해 액세스되는 통합 시스템을 만듭니다.
API 오케스트레이션과 API 통합은 다른 개념이지만 서로 관련이 있습니다. API 통합은 API 오케스트레이션이 원활하게 수행하도록 지원합니다.
API 통합은 다양한 소프트웨어 애플리케이션, 시스템, 플랫폼이 서로 연결되고 데이터를 교환하는 프로세스입니다. API 통합은 API를 사용하여 통합 흐름을 노출하고 레거시 또는 신규 애플리케이션과 시스템이 데이터를 교환하고 서비스를 공유할 수 있도록 하는 것입니다.
API 오케스트레이션은 여러 API를 조정하는 프로세스로, 특정 작업을 수행하기 위해 엔터프라이즈 시스템과 통합 흐름을 연결하는 데 이미 사용되고 있을 수도 있습니다 API 오케스트레이션은 이러한 통합 애플리케이션, 시스템, 데이터베이스를 가치 있는 워크플로로 구성할 수 있습니다.
간단히 말해, API 통합은 API를 사용하여 통합 흐름을 노출하고 엔터프라이즈 시스템과 워크플로를 연결하는 것을 말합니다. API 오케스트레이션은 여러 API를 결합하여 단일 시스템을 만듭니다.
API Gateway와 API 오케스트레이션은 유사한 작업을 수행할 수 있습니다. 게이트웨이가 일부 오케스트레이션 기능을 실행하고 오케스트레이션을 활성화할 수 있지만, API 오케스트레이션은 게이트웨이의 기능을 뛰어넘습니다.
API 게이트웨이는 API 관리 도구입니다. API 호출에 대한 단일 진입점 역할을 하며 클라이언트에서 백엔드 리소스로 호출을 전달합니다. 캐싱, 오류 모니터링, 데이터 변환과 같은 API 오케스트레이션과 유사한 기능을 수행할 수 있습니다. API 게이트웨이는 속도 제한과 같은 필수 기능도 수행할 수 있습니다.
주요 차이점은 API Gateway가 API 요청에 대한 단일 진입점을 제공하고 해당 요청의 흐름을 관리한다는 것입니다. API 오케스트레이션은 여러 API를 조정하여 특정 작업을 완료합니다.
마이크로서비스 또는 마이크로서비스 아키텍처는 하나의 애플리케이션이 느슨하게 결합되고 독립적으로 배포 가능한 여러 개의 작은 구성 요소 또는 서비스로 구성된 클라우드 네이티브 아키텍처 방식입니다. 이러한 독립적인 부분은 API를 통해 통신하고 마이크로서비스 오케스트레이션이 이러한 마이크로서비스를 조정하여 일관된 더 큰 애플리케이션을 만드는 데 도움이 됩니다.
마이크로서비스 아키텍처는 모든 구성 요소 간의 통신이 조정되고 일관되게 이루어질 때만 의도한 대로 작동할 수 있으며, 오케스트레이션은 이러한 조정을 원활하게 지원합니다. 또한 오케스트레이션은 서비스 검색, 워크플로 제어, 오류 처리를 추가하고 조직이 마이크로서비스를 레거시 시스템과 통합할 수 있도록 합니다.
오케스트레이션 계층은 조직 API의 효율성을 향상시키는 몇 가지 중요한 기능을 수행합니다. 이러한 기능에는 다음이 포함됩니다.
이러한 기능은 조직의 API 워크플로를 간소화하고 복잡한 비즈니스 프로세스에서 필요한 사람의 개입을 줄이는 데 핵심적인 역할을 합니다.
통합: 조직은 다양한 사용 사례에 대해 GraphQL, RPC, WebSocket, REST API 같은 API 유형, 스타일, 언어를 혼합하여 사용하는 경우가 많습니다. 또한 조직은 동일한 컴퓨팅 환경에 새로운 시스템과 레거시 시스템을 혼합하여 사용할 수 있습니다. 오케스트레이션 계층은 시스템 간의 데이터 구조를 정규화하고 이러한 다양한 유형의 API 간 통신을 조정하는 데 도움이 됩니다.
데이터 변환: 클라이언트 애플리케이션이 API 호출을 제출할 때 호출과 응답의 형식은 API의 프로토콜, 언어 또는 아키텍처 스타일에 따라 달라집니다. 워크플로에서 이러한 API가 서로 통신하고 데이터를 공유해야 하는 경우, 한 API의 응답을 다음 API로 보낼 수 있도록 읽을 수 있는 형식으로 변환해야 합니다.
오케스트레이션은 호출하는 클라이언트와 이에 응답하는 백엔드 API의 요구 사항을 모두 충족하는 표준화된 호출 형식을 도입합니다.
논리적 워크플로: 디지털 워크플로에 여러 API가 관련된 경우 이러한 API를 특정 순서로 호출하는 것이 중요한 경우가 많습니다. API 오케스트레이션 도구는 시각적 워크플로 설계와 같은 도구를 통해 이러한 복잡한 일련의 호출 및 응답 프로세스를 개선할 수 있습니다.
자동화: 자동화는 디지털 워크플로를 간소화하는 데 중요한 측면입니다. API 오케스트레이션 도구는 사용자가 다양한 서비스 간의 상호작용을 구축하고 자동화할 수 있는 노코드 커넥터와 같은 기능을 제공합니다.
오류 알림: API 오케스트레이션 도구는 오케스트레이션 계층의 오류를 모니터링하고 플래그를 지정하는 데 도움이 되므로 오류가 발생할 경우 모든 앱과 마이크로서비스를 확인할 필요성이 줄어듭니다.
다시 시도: API 간 통신은 가끔 실패할 수 있으며 API 오케스트레이션 도구는 이러한 실패한 통신을 다시 시도하여 순간적인 중단에도 불구하고 데이터 흐름을 유지할 수 있습니다.
인증 및 API 보안: API 보안도 중요하지만 인증 워크플로는 API 간 통신 속도를 늦출 수 있습니다. 또한 조직에는 API 키, OAuth, API 토큰 등 다양한 API 인증 방법을 사용하여 권한을 부여하는 API가 있을 수 있습니다. API 오케스트레이션 도구는 인증 파이프라인을 자동화하여 데이터 흐름을 방해하지 않고 민감한 데이터의 보안을 유지할 수 있습니다.
캐싱: API 워크플로의 효율성을 높이기 위해 API 오케스트레이션 도구는 데이터를 캐싱하여 자주 참조되는 데이터를 캐시에 저장하고, 이를 API 호출 및 응답 과정 없이 바로 활용할 수 있도록 지원합니다.
API 오케스트레이션은 조직의 API 환경을 최적화하는 데 도움이 될 수 있습니다. 주요 API 오케스트레이션 이점은 다음과 같습니다.
API 오케스트레이션은 복잡한 디지털 워크플로를 간소화하고 데이터의 흐름을 쉽게 만들 수 있습니다. 이는 여러 유형의 API를 혼합하여 사용하거나 현재 레거시 시스템 및 애플리케이션을 새로운 컴퓨팅 환경에 통합하는 조직에 특히 유용합니다.
API 오케스트레이션은 데이터 흐름과 API 통신을 촉진하여 보다 유연한 API 에코시스템을 만듭니다. 이러한 유연성을 통해 환경의 확장성을 높이고 기존 시스템을 중단하지 않고도 새로운 API, 애플리케이션, 서비스를 더 쉽게 추가할 수 있습니다.
API 오케스트레이션은 복잡하게 연결된 앱과 서비스와 상호 작용할 수 있는 통합 프론트엔드 API를 제공합니다. 이를 통해 최종 사용자의 프로세스를 간소화하고 프로세스를 더 빠르게 진행할 수 있습니다. 백엔드에서 오케스트레이션 계층을 구현하면 직원이 개입할 필요 없이 요청 처리의 효율성이 향상됩니다.
