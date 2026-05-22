하드웨어 자산 관리(HAM)란 무엇인가요?

하드웨어 자산 관리(HAM)는 정보 기술(IT)의 물리적 자산을 관리하기 위한 일련의 관리 방식입니다. 이러한 하드웨어 자산은 비즈니스 운영에 필수적이며, 노트북, 서버, 데스크톱 컴퓨터, 데이터 센터, 네트워크 장비 등이 포함됩니다.
명확하고 체계적인 HAM 전략은 비용 효율성, 규정 준수 및 보안과 같은 중요한 비즈니스 성과를 뒷받침합니다. 자산을 체계적으로 관리하면 IT 팀만 이점을 얻는 것은 아닙니다. 자산을 적절히 관리하면 전반적인 사용자 경험을 개선하고 비즈니스 요구 사항을 더욱 효과적으로 충족할 수 있습니다.
Future Market Insights에 따르면 2025년 HAM 시장 규모는 335억 달러로 평가되었습니다. 향후 10년 동안 시장 규모는 약 640억 달러까지 크게 성장할 것으로 예상되며, 이는 조직 전반에서 HAM 도입에 대한 관심이 높아지고 있음을 보여줍니다.
HAM은 IT 자산 관리(ITAM)의 하위 영역입니다. HAM은 하드웨어를 획득하는 시점부터 수명 주기 전반에 걸쳐 물리적 자산을 관리하는 데 중점을 둡니다. 자산 수명 주기는 물리적 자산의 사용 중단 프로세스로 마무리됩니다.
오늘날의 IT 관리 솔루션은 인공 지능(AI) 기반 기술을 활용하여 자동화된 추적, 수요 예측 및 지능형 최적화를 통해 조직의 자산 수명 주기 관리를 혁신하고 있습니다.
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물리적 자산은 비용이 많이 들기 때문에 적절하게 관리하면 보안 위험을 최소화하고 과도한 구매를 방지하며 보증을 놓치는 일을 줄일 수 있습니다. 하드웨어 자산 관리(HAM)가 제대로 이루어지지 않으면 비즈니스와 전반적인 운영에 상당한 재무적 손실을 초래할 수 있습니다.
HAM에서는 '보이지 않는 것은 보호할 수 없다'는 말이 그대로 적용됩니다. 자산 관리 프로세스는 엔드투엔드 IT 자산 가시성을 제공하며, 분실되거나 추적되지 않는 장치에서 발생할 수 있는 데이터 침해 위험을 줄여 줍니다.
또한 HAM은 규제 준수를 유지하는 데에도 중요합니다. 감사와 업계 표준에서는 조달부터 폐기까지의 모든 과정을 추적할 수 있는 명확한 기록을 요구합니다. HAM 프로세스를 통해 모든 자산을 정확하게 관리하고 수명 종료된 하드웨어를 적절히 폐기하여 기업과 고객의 민감한 데이터를 보호할 수 있습니다.
최신 IT 자산 관리 툴은 과거 수명 주기 데이터를 자산 관리 프로세스와 툴에 통합하여 실시간 데이터를 기반으로 더욱 전략적인 의사 결정을 내릴 수 있도록 지원합니다. IT 리더는 하드웨어 수명과 업그레이드 주기에 대해 데이터 기반 의사 결정을 내릴 수 있습니다.
자동화 기능은 자산 추적, 장비 온보딩 및 오프보딩과 같은 반복적인 업무를 간소화하고 사람의 실수를 줄여 줍니다. HAM은 IT 운영과 워크플로를 최적화하여 IT 팀이 우선순위가 높은 비즈니스 목표에 더 많은 시간을 집중할 수 있도록 지원합니다.
하드웨어 자산 관리(HAM)와 IT 자산 관리(ITAM)는 모두 자산 관리라는 동일한 범주에 속합니다. 하지만 ITAM은 HAM뿐만 아니라 소프트웨어 자산 관리(SAM), IT 서비스 관리(ITSM), 라이선스 및 클라우드를 모두 포괄하는 더 넓은 개념입니다.
ITAM은 조직이 비즈니스 활동에 사용하는 정보, 소프트웨어 또는 하드웨어 등 모든 IT 자산을 엔드투엔드로 추적하고 관리하는 것을 의미합니다.
HAM은 물리적 컴퓨팅 장비 관리에만 집중하며, IT 팀이 물리적 IT 환경을 관리할 수 있도록 지원합니다. SAM은 HAM과 함께 운영되며, HAM에 대응하는 관리 체계입니다. SAM은 물리적 자산이 아니라 조직에서 라이선스를 보유한 모든 설치형 소프트웨어 애플리케이션을 관리 대상으로 하며, 온프레미스, 클라우드 기반 및 서비스형 소프트웨어(SaaS) 애플리케이션을 모두 포함합니다.
이 세 가지 관리 체계는 예산, 계획 및 감사와 관련된 핵심 프로세스를 함께 지원합니다. 각 관리 체계는 비즈니스에서 서로 다른 역할을 수행하므로 서로 혼동해서는 안 됩니다. 소프트웨어에 할당되는 비용은 물리적 하드웨어 자산의 비용과 다릅니다. 따라서 전체 IT 인프라를 효과적으로 관리하려면 각 관리 영역을 담당하는 IT 리더를 두는 것이 중요합니다.
한편 전사적 자산 관리(EAM)는 산업 설비와 중장비 운영 장비를 중점적으로 관리하는 또 다른 자산 수명 주기 관리 프레임워크입니다. 이 자산 수명 주기 관리 방식은 비즈니스의 다른 영역을 대상으로 하지만, 통합 플랫폼에서는 서로 연계될 수 있습니다.
하드웨어 자산에는 사용 수명 주기의 어느 단계에 있든 기업이 보유한 모든 유형의 물리적 자산이 포함될 수 있습니다. 일반적으로 하드웨어 자산은 다음 네 가지 범주로 구분됩니다.
하드웨어 자산의 유지 관리와 가시성을 확보하기 위해서는 여러 핵심 요소가 함께 작동해야 합니다. 이러한 요소는 하드웨어 자산 추적과 자산 활용 최적화의 기반을 마련하는 데 중요한 역할을 합니다.
하드웨어 자산 관리(HAM) 수명 주기의 여러 핵심 단계는 물리적 자산의 조달, 모니터링, 유지 관리 및 폐기에 중요한 역할을 합니다. IT 팀은 보다 전략적인 예산 및 계획 수립을 위해 자산이 현재 수명 주기의 어느 단계에 있는지 파악해야 합니다.
하드웨어 자산 관리(HAM)는 방대한 규모의 비즈니스 하드웨어를 효율적으로 관리할 수 있도록 명확한 관리 절차와 운영 방식을 제공합니다.
주요 이점은 다음과 같습니다.
조직 규모에 따라 수백 개에서 수천 개에 이르는 하드웨어 자산을 모니터링하는 일은 쉽지 않을 수 있습니다.
다음은 조직이 하드웨어 자산 관리(HAM)를 수행하면서 겪을 수 있는 주요 과제와 이를 해결하는 방법입니다.
많은 조직은 자산 목록을 유지할 수 있는 툴이나 자산을 추적하는 관리 체계를 갖추지 못한 경우가 많습니다. 이러한 관리 부족은 데이터 보안 문제를 초래할 수 있으며, IT 부서의 인지 없이 기업 네트워크에서 IT 리소스를 사용하는 섀도 IT가 발생할 수도 있습니다. 이러한 상황이 발생하면 조직은 보안 취약성과 자산 정보의 부정확성에 노출될 수 있습니다.
해결 방법: 이 문제를 해결하려면 자산 수명 주기 전반에 걸쳐 자산 목록을 관리하는 HAM 툴을 도입하여, 보다 정확한 의사 결정을 내리고 비용을 절감할 수 있도록 해야 합니다.
비즈니스 자산을 선택할 때는 해당 자산을 어디에서 조달하는지도 중요하게 고려해야 합니다. 여러 국가에서 자산을 조달하는 경우에는 지역별 공급업체를 여러 곳 이용해야 하고 국가마다 통관 규정도 달라질 수 있어 조달 과정이 복잡해질 수 있습니다. 또한 여러 통화의 환율이 적용될 수 있어 배포가 지연되거나 가격 정책에 혼선이 발생할 수 있습니다.
해결 방법: 이러한 문제를 방지하려면 하드웨어 자산의 조달 지역을 하나의 국가 또는 지역으로 제한하여 조달, 배송 및 회수 과정을 단순화하는 것이 좋습니다.
IT 하드웨어 자산 관리는 전체 관리 수명 주기에 걸쳐 상당한 리소스를 필요로 합니다. IT 팀은 자산의 계획, 조달, 설치, 문제 해결, 유지 관리 및 폐기 전 과정에서 필요한 리소스와 지원을 확보해야 합니다. 인력 부족이나 우선순위가 충돌하는 업무가 있으면 IT 서비스 운영에 차질이 생기고 IT 팀의 부담이 커질 수 있습니다.
해결 방법: 이러한 리소스 부족을 방지하려면 필요한 사항을 조기에 공유하고 처음부터 명확한 기대치를 설정해야 합니다.
규정 준수 요구 사항은 하드웨어 자산의 수와 조직의 규모에 따라 달라질 수 있습니다. 조직에 명확한 감사 추적 기록이 없으면 특정 규정 준수 요구 사항을 충족하기 어려울 수 있습니다.
해결 방법: 이 문제를 해결하려면 조직은 규정 준수 상태를 지속적으로 추적하고, 유지 관리가 필요할 때 직원이 서비스 데스크에 알릴 수 있는 HAM 시스템을 사용해야 합니다.
기술이 발전하고 새로운 툴과 활용 사례가 등장함에 따라 하드웨어 자산 관리(HAM)도 계속 발전하고 있습니다. 미래를 내다보는 혁신적인 조직들은 이미 AI 기반 툴을 도입하여 신뢰성과 가시성을 높이고 있습니다.
HAM의 미래는 예측 분석에 있습니다. 머신 러닝(ML) 알고리즘을 적용한 자산 관리 툴은 자산 데이터를 분석하여 하드웨어 장애, 최적의 하드웨어 수명 및 교체 시기를 예측할 수 있습니다.
또한 자동화된 자산 수명 주기 워크플로를 통해 조직은 자산을 더욱 원활하게 관리할 수 있습니다. 이를 통해 수작업이나 사람의 개입 없이 자산을 수명 주기의 한 단계에서 다음 단계로 자동으로 전환할 수 있습니다.
이러한 지능형 자동화의 확산은 더 넓은 IT 환경 전반의 방향성과도 일치합니다. AI는 현대 기업 전반의 IT 운영에서 혁신을 이끄는 기술로 입증되었습니다.
IBM 기업가치연구소(IBV)의 보고서에 따르면, 자동화 수준이 높은 조직은 디지털 전환을 통해 매출이 10% 증가하고 IT 비용이 거의 30% 감소한 것으로 나타났습니다.
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