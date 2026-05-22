하드웨어 자산 관리(HAM)란 무엇인가요?

명확하고 체계적인 HAM 전략은 비용 효율성, 규정 준수 및 보안과 같은 중요한 비즈니스 성과를 뒷받침합니다. 자산을 체계적으로 관리하면 IT 팀만 이점을 얻는 것은 아닙니다. 자산을 적절히 관리하면 전반적인 사용자 경험을 개선하고 비즈니스 요구 사항을 더욱 효과적으로 충족할 수 있습니다.

Future Market Insights에 따르면 2025년 HAM 시장 규모는 335억 달러로 평가되었습니다. 향후 10년 동안 시장 규모는 약 640억 달러까지 크게 성장할 것으로 예상되며, 이는 조직 전반에서 HAM 도입에 대한 관심이 높아지고 있음을 보여줍니다.

HAM은 IT 자산 관리(ITAM)의 하위 영역입니다. HAM은 하드웨어를 획득하는 시점부터 수명 주기 전반에 걸쳐 물리적 자산을 관리하는 데 중점을 둡니다. 자산 수명 주기는 물리적 자산의 사용 중단 프로세스로 마무리됩니다.

오늘날의 IT 관리 솔루션은 인공 지능(AI) 기반 기술을 활용하여 자동화된 추적, 수요 예측 및 지능형 최적화를 통해 조직의 자산 수명 주기 관리를 혁신하고 있습니다.