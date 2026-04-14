자산 폐기는 현대 IT 자산 관리의 중요한 요소로, 조직이 데이터 보안, 규정 준수, 비용 효율성, 지속 가능성을 우선으로 고려해 IT 자산을 폐기하도록 돕습니다.

데이터 센터와 사물 인터넷(IoT) 에코시스템과 같은 현대의 복잡한 기업 IT 환경에서는 민감한 데이터와 민감 정보가 자산의 사용 수명이 끝난 이후에도 장치에 남아 있는 경우가 많습니다. IT 자산 폐기와 IT 자산 처리(ITAD)는 이러한 장치에 남아 있는 데이터를 안전하게 삭제하여 재사용, 재활용 또는 재판매가 가능하도록 돕습니다.

현대의 자산 폐기 프로세스는 자산의 전체 수명 주기에 걸쳐 적용되며, 전 과정에 데이터 프라이버시와 사이버 보안 모범 사례를 통합합니다. 효과적인 자산 수명 주기 관리(ALM)는 기업이 데이터 삭제 및 전자 폐기물(e-waste)(즉, 노후되었거나 폐기된 전자 장치) 처리에 관한 변화하는 규제 요구 사항과 산업 표준을 충족하도록 돕습니다.

효과적인 자산 폐기 툴과 워크플로에 대한 수요는 높으며 지속적으로 증가하고 있습니다. 최근 보고서에 따르면 2025년 ITAD 시장 규모는 175억 달러로 평가되었습니다. 이 시장은 2035년까지 401억 달러에 이를 것으로 예상되며, 연평균 성장률(CAGR)은 8.9%입니다.1