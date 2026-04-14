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자산 관리

자산 폐기 프로세스란 무엇인가요?

By Mesh Flinders , Ian Smalley
게시일 2026년 04월 14일

자산 폐기 프로세스, 정의

자산 폐기 프로세스는 자산 수명 주기의 마지막 단계로, 조직과 IT 부서가 물리적 및 디지털 자산을 안전하게 폐기하기 위해 의존하는 단계입니다.

자산 폐기는 현대 IT 자산 관리의 중요한 요소로, 조직이 데이터 보안, 규정 준수, 비용 효율성, 지속 가능성을 우선으로 고려해 IT 자산을 폐기하도록 돕습니다.

데이터 센터사물 인터넷(IoT) 에코시스템과 같은 현대의 복잡한 기업 IT 환경에서는 민감한 데이터와 민감 정보가 자산의 사용 수명이 끝난 이후에도 장치에 남아 있는 경우가 많습니다. IT 자산 폐기와 IT 자산 처리(ITAD)는 이러한 장치에 남아 있는 데이터를 안전하게 삭제하여 재사용, 재활용 또는 재판매가 가능하도록 돕습니다.

현대의 자산 폐기 프로세스는 자산의 전체 수명 주기에 걸쳐 적용되며, 전 과정에 데이터 프라이버시사이버 보안 모범 사례를 통합합니다. 효과적인 자산 수명 주기 관리(ALM)는 기업이 데이터 삭제 및 전자 폐기물(e-waste)(즉, 노후되었거나 폐기된 전자 장치) 처리에 관한 변화하는 규제 요구 사항과 산업 표준을 충족하도록 돕습니다.

효과적인 자산 폐기 툴과 워크플로에 대한 수요는 높으며 지속적으로 증가하고 있습니다. 최근 보고서에 따르면 2025년 ITAD 시장 규모는 175억 달러로 평가되었습니다. 이 시장은 2035년까지 401억 달러에 이를 것으로 예상되며, 연평균 성장률(CAGR)은 8.9%입니다.1

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자산 폐기 프로세스의 7단계

자산 폐기 프로세스는 운영을 효율화하고, 데이터를 안전하게 처리하며, 규정 준수를 유지하기 위해 설계된 7단계로 구성됩니다. 각 단계를 자세히 살펴보겠습니다. 

1. 자산 식별

자산 폐기 프로세스의 첫 번째 단계는 자산 식별이며, 자산 검증이라고도 합니다.

이 단계에서는 실시간 모니터링 기능을 갖춘 최신 자산 추적 시스템이 IT 팀이 자산 인벤토리 정보를 검증하는 데 도움을 줍니다. 이 과정에서는 자산의 상태, 성능 이력, 그리고 IT 인프라에서의 중요도와 같은 핵심 정보도 함께 확인합니다.

2. 자산 폐기

자산 폐기는 IT 부서, 규정 준수 팀, 지속 가능성 관리자 등 다양한 이해관계자 간의 긴밀한 협력을 필요로 합니다.

폐기 단계에서는 조직이 처리 일정(타임라인)을 수립하고, 자산 재사용, 재판매 또는 폐기와 같은 처리 방식을 결정해야 합니다. 또한 자산을 현장에서 폐기할지, 아니면 인증된 공급자를 통해 외부에서 처리할지를 결정해야 합니다.

3. 데이터 정리

저장 매체에서 민감한 데이터를 제거하는 일반적인 방법은 다음 세 가지입니다.

  • 소프트웨어 기반 덮어쓰기 툴을 통한 인증된 데이터 삭제
  • 암호화된 드라이브에 대한 암호 기반 삭제
  • 데이터 정리가 제대로 이루어졌는지 확인하기 위한 검증 절차

비용이 큰 데이터 유출을 방지하기 위해 조직은 이 단계에서 엄격한 산업 표준에 따라 데이터를 삭제해야 합니다. 하드 디스크 및 기타 장치를 부적절하게 처리하면 민감 정보와 개인 데이터가 유출될 수 있으며, 이는 높은 벌금과 평판 손상으로 이어질 수 있습니다.

4. 물리적 파괴

네 번째 단계에서는 드라이브와 구성 요소를 분쇄, 압착 또는 소각하여 저장 매체를 물리적으로 파괴합니다.

조직은 일반적으로 규제 요구 사항과 내부 정책 준수를 보장하기 위해 통제되고 투명한 환경에서 현장 물리적 파괴를 수행합니다.

5. 인수인계 관리

IT 부서는 외부로 반출되는 자산에 대해 엄격한 인수인계 관리 체계를 유지하고, 모든 이동 과정을 문서화해야 합니다.

이 단계에는 안전한 포장, 추적 가능한 운송, 그리고 책임자 간 인계 과정을 철저히 기록하는 작업이 포함됩니다. 보다 성숙한 조직은 이 단계에서 자동화된 추적 시스템을 도입해 감사 추적을 확보하고 사이버 보안 위험을 최소화합니다.

6. 재사용, 재판매 또는 재활용

자산 폐기 프로세스의 여섯 번째 단계에서는 정리된 IT 자산을 재사용, 재판매 또는 재활용 중 하나로 분류합니다.

  • 재사용: 조직 내부에서 자산을 재배치하여 수명과 사용 기간을 연장합니다.
  • 재판매: 자산을 재정비한 후 일부 원가를 회수할 수 있는 가격으로 재판매합니다.
  • 재활용: 자산을 분해해 유용한 자원을 회수하고, 유해 구성 요소를 안전하게 처리합니다.

7. 인증

자산 폐기 프로세스의 마지막 단계에서는 규정 준수를 입증하기 위한 문서와 인증서를 생성합니다. 이러한 인증에는 일반적으로 다음 항목이 포함됩니다.

  • 데이터 삭제 인증서
  • 데이터 정리 감사 로그
  • 전자 폐기물 관련 환경 규정 준수 보고서

보다 선진화된 조직은 이 단계에서 자동화 기능과 실시간 규정 준수 모니터링을 활용해 워크플로를 간소화하고 효율성을 높입니다.

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자산 폐기 프로세스의 이점

자산 폐기 프로세스의 7단계를 올바르게 수행하면 전반에 걸쳐 측정 가능한 이점을 제공합니다. 다음은 가장 일반적인 다섯 가지 이점입니다.

  • 데이터 보안: 강력한 자산 폐기 프로세스가 제공하는 가장 시급하고 직접적인 이점은 데이터 보안 향상입니다. 강력한 데이터 정리 및 데이터 삭제 체계를 도입한 조직은 민감한 정보를 침해할 수 있는 데이터 유출 위험을 크게 줄일 수 있으며, 그로 인해 발생할 수 있는 높은 벌금과 평판 손상을 예방할 수 있습니다. 현대의 IT 환경에서는 사이버 보안 위협의 수와 복잡성이 모두 증가하고 있습니다. 최근 IBM 데이터 유출 비용(CODB) 보고서에 따르면 2025년에 조직의 97%가 AI 관련 보안 사고를 경험했습니다.
  • 규정 준수: 체계적인 자산 폐기 접근 방식은 조직이 관련 규정을 보다 효과적으로 준수하고, 필요한 경우 감사에 대비하도록 돕습니다. 체계적인 폐기 프로세스는 데이터 삭제 및 정리 작업에 대한 문서를 제공하여 벌금 및 법적 위험을 줄입니다. 완전한 감사 추적 기록을 유지하면 조직이 빠르게 변화하는 기준을 준수하는 데 도움이 됩니다. 또한 데이터 삭제, 환경 처리, 물류와 관련된 점점 더 복잡해지는 규정을 준수하는 데에도 기여합니다.
  • 비용 최적화: 자산 폐기는 재판매, 재사용, 재활용을 통해 폐기된 IT 장비에서 가치를 회수하도록 돕습니다. 특히 서버와 데이터 저장 시스템과 같은 고가 자산의 경우, 가격 전략을 계획에 반영함으로써 일부 조직은 자산의 총소유비용(TCO)을 줄이기도 합니다. 효과적인 비용 최적화를 위해서는 IT, 자산 관리, 재무, 데이터 보안 등 여러 팀이 함께 협력해야 하며, 이를 전략적으로 적용하면 큰 성과를 얻을 수 있습니다.
  • 운영 효율성: 자산 폐기를 전체 수명 주기 관리 전략에 통합하면 조직은 핵심 운영 효율성을 높일 수 있으며, 특히 최신 자동화 툴을 도입하면 그 효과가 더욱 커집니다. 인공지능(AI) 툴은 기존의 사후 대응 중심 업무를 보다 선제적이고 예측 기반의 방식으로 전환하도록 돕습니다. 예를 들어 대규모 IT 자산 폐기 과정에서는 AI 자동화가 계획, 실행, 규정 준수 단계 전반에 걸친 반복적인 수작업을 대신 수행하여 IT 팀의 부담을 줄여 줍니다.
  • 지속 가능성: 전자 폐기물을 책임감 있게 처리하면 자산 폐기 과정에서 발생하는 환경 영향을 줄이고, 조직이 지속 가능성 목표를 달성하는 데 도움이 됩니다. 체계적인 자산 폐기는 폐기된 IT 자산의 모든 자재가 환경 모범 사례와 규제 요구 사항에 맞게 재활용되거나 재사용되도록 보장합니다. 자산 폐기는 매립 폐기물을 줄이고, 유해 물질이 환경에 노출되는 것을 최소화하는 데 기여합니다.

자산 폐기 프로세스 활용 사례

다양한 규모와 여러 산업에 속한 조직은 자산 수명을 연장하고 산업별 규정을 준수하기 위해 자산 폐기에 의존합니다. 다음은 대표적인 활용 사례입니다.

데이터 센터 현대화

대규모 데이터 센터는 기업이 최신 툴과 기능을 갖춘 최첨단 시스템을 운영할 수 있도록 인프라를 자주 업그레이드해야 합니다. 자산 폐기 프로세스는 핵심 비즈니스 운영을 중단시키거나 데이터 보안을 저해하지 않으면서 레거시 서버와 스토리지 시스템을 교체하도록 돕습니다.

현대화 프로젝트에서는 자산 폐기 절차를 통해 대용량 하드 디스크나 서버처럼 민감한 데이터를 포함한 핵심 자산에 대해 엄격한 인수인계 관리 절차를 따르도록 합니다.

교체 주기

리프레시 사이클(즉, 계획된 주기적인 업데이트 또는 자산 교체)은 IT 자산 성능을 최적화하는 데 매우 중요합니다. 조직은 오래되고 비효율적인 IT 장비를 안전하게 폐기하고 최신 툴과 시스템으로 교체하기 위해 자산 폐기를 활용합니다. IT 팀은 기술 리프레시 주기의 일환으로 노트북, 데스크톱 및 기타 장치를 정기적으로 교체하며, 이 과정에서 민감한 데이터를 포함한 대량의 폐기 자산이 발생합니다.

효과적인 IT 자산 폐기는 모든 장치가 수명 종료 시점에 산업 표준에 따라 데이터 정리가 이루어지도록 보장합니다.

기업 구조 재편

두 조직이나 사업부가 통합되면 데스크톱, 노트북, 서버와 같은 일반적인 IT 자산이 중복되는 경우가 흔합니다. 효율성을 높이기 위해 통합 조직은 중복된 IT 자산을 한 번에 대량으로 폐기하는 경우가 많습니다. 이러한 상황에서는 통합되는 조직이 전 과정에 걸쳐 규정을 준수하고 안전한 데이터 처리 방식을 유지해야 합니다.

합병을 진행하는 조직은 IT 환경의 무결성을 유지하고 폐기 장치의 데이터 정리를 보장하기 위해 자산 폐기 프로세스를 활용합니다.

원격 근무

모바일 근무 인력의 확산은 자산 폐기 방식에 새로운 접근을 만들어냈으며, 노트북과 휴대폰 같은 개인 IT 장치를 기존 사무실이나 현장 IT 환경을 넘어서는 다양한 위협에 노출시키고 있습니다. 이러한 자산을 수거하고 추적하며 데이터를 정리하는 과정은 자산 폐기 프로세스에 새로운 과제를 추가합니다.

원격 근무에 사용된 IT 자산이 수명 종료 단계에 가까워질 때는 안전한 운송과 검증된 데이터 삭제가 데이터 유출을 방지하는 데 필수적입니다. 예를 들어 민감한 데이터를 포함한 노트북이나 기타 모바일 장치는 새 장치로 교체되는 과정에서 개인의 집이나 차량에 두고 오거나 분실될 수 있습니다. 이러한 노후 장치는 데이터 유출을 방지하기 위해 반드시 적절하게 데이터 정리 처리되고 폐기되어야 합니다.

산업별 규정 준수

의료, 금융, 정부와 같이 규제가 엄격한 산업은 개인 데이터와 데이터 프라이버시와 관련해 고유한 요구 사항을 가지고 있습니다. 이러한 산업에서 자산 폐기는 보다 엄격한 기준과 추가적인 보안 계층을 적용하기 위해 강화된 문서화 및 검증 절차 등 산업별 규정을 반드시 준수해야 합니다.

예를 들어 의료 분야에서는 조직이 민감한 데이터를 포함한 영상 장비나 IoT 기반 의료 장비와 같은 폐기 자산을 안전하고 규정에 맞게 처리해야 합니다. 건강 보험 양도 및 책임에 관한 법률(HIPAA)전자 보호 건강 정보(ePHI)를 저장하거나 처리하는 모든 자산이 폐기 전에 검증 가능한 데이터 정리 과정을 거치도록 요구합니다.

지속가능성 이니셔티브

그린 IT 전략은 자산의 전체 수명 주기에 걸쳐 환경 영향을 줄이기 위한 체계적인 접근 방식으로, 재사용과 재활용을 통해 모범 사례를 확산하기 위해 자산 폐기에 의존합니다. 효과적인 자산 폐기는 기업이 가장 엄격한 기준을 준수하면서 환경 영향을 최소화하도록 돕습니다.

예를 들어 폐기물을 줄이고 지속가능성을 높이기 위한 경제 모델인 순환 경제는 기업이 장치를 수리, 재사용, 재활용하도록 지원하기 위해 자산 폐기 프로세스에 의존합니다. 이 접근 방식은 탄소 배출을 줄이고 보다 지속 가능한 운영을 가능하게 합니다.

자산 폐기의 미래

자산 폐기는 주로 기술 발전에 힘입어 빠르게 성장하고 변화할 것으로 예상됩니다. AI 자동화의 확산과 IoT 및 로보틱스의 새로운 기능은 다음 세 가지 핵심 영역에서 혁신을 계속 이끌 것입니다.

  1. 고도화된 AI 시스템은 기존에 수작업으로 수행하던 자산 식별과 분류를 자동으로 수행하여 속도와 정확도를 높이고 전체 비용 절감에도 기여합니다.
  2. 자동화된 데이터 삭제 및 검증 기능은 민감한 데이터가 규정을 준수하는 방식으로 장치에서 완전히 제거되었는지를 빠르게 확인하고 감사 추적 기록을 생성할 수 있도록 합니다.
  3. 자산 폐기 프로세스에 점점 더 통합되고 있는 지능형 로봇은 수작업 개입 없이 자산을 분해하고 분류하는 데 도움을 주며, 이를 통해 효율성을 높이고 비용과 폐기물을 줄이고 있습니다.
Mesh Flinders

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think

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각주

1 IT asset disposition (ITAD) market size and share 2026–2035, Global Market Insights, 2025년