자산 추적이란 무엇인가요?

게시일: 2023년 12월 18일
기고자: Alexandra Jonker
자산 추적은 효율성을 극대화하고 손실을 최소화하기 위해 조직의 물리적 자산 위치를 모니터링하는 관행입니다. 물리적 자산에는 배송 차량, 직원 노트북부터 중장비까지 모든 것이 포함됩니다.
자산 추적은 모든 물리적 자산을 추적하고 유지하는 프로세스인 고정 자산 관리와 IT 자산의 엔드투엔드 추적 및 관리인 IT 자산 관리(ITAM)의 일부입니다. 디지털 자산은 디지털 자산 관리라는 별도의 프로세스를 통해 관리됩니다. 자산 관리의 광범위한 관행에는 유지 관리 전략, 즉 기업이 장비 가동 중지 시간을 최소화하고 유지 관리 비용을 최소화하며 공장의 가동률을 최대치 또는 그 근처로 유지하는 방법이 포함됩니다.
최신 자산 추적은 하드웨어와 소프트웨어를 모두 활용하여 자산 이동을 추적하고 실시간으로 위치 데이터를 수신합니다. 하드웨어에는 바코드, QR 코드 또는 무선 주파수 식별(RFID)과 같은 추적 기술이 포함됩니다. 소프트웨어는 일반적으로 자산 추적 시스템과 자산 추적 소프트웨어의 형태를 취합니다. 이러한 기술을 통한 자산 추적은 점점 더 디지털화되는 오늘날의 업무 공간과 공장에서 재고 관리를 개선하고 효율성을 찾는 데 매우 중요합니다. 식료품점 셀프 계산대에서 바코드 스캐너를 사용해 본 소비자라면 누구나 자산 추적 시스템을 사용해 본 경험이 있을 것입니다.
서버나 운송 트럭과 같은 고정 자산은 대규모 자본 투자가 필요하며 회사 순자산의 많은 부분을 차지할 수 있습니다. 또한 많은 조직이 생각보다 많은 물리적 자산을 보유하고 있습니다. 예를 들어 회사 건물에 있는 엘리베이터는 물리적 자산입니다. 기업이 자산을 더 효과적이고 효율적으로 관리할수록 확장에 따른 투자 가치를 극대화할 수 있는 가능성이 높아집니다. 자산 추적은 어떤 자산이 가치를 창출하고 어떤 자산이 그렇지 않은지 파악하는 첫 번째 단계입니다.
효과적인 자산 추적은 정확하고 상세한 자산 정보 로그를 제공하여 관리 및 유지 관리 작업자의 작업을 간소화합니다. 이렇게 하면 현장에 있을지도 모르는 누락된 자산을 찾거나 이미 존재할지도 모르는 새로운 자산을 구매하는 데 근무 시간을 사용하지 않아도 됩니다. 실제로 최근 연구(PDF)에 따르면 전사적 자산에 대한 가시성을 확보하면 유지 관리 생산성이 28% 향상되고 재고 유지 관리 및 수리가 18% 감소하는 것으로 나타났습니다.
자산 추적의 이점으로는 분실 및 도난 방지, 위험한 기계의 안전한 이동, 부패하기 쉬운 상품의 최적 상태 유지 등이 있습니다.
자산 추적 솔루션은 실시간 자산 데이터를 수집하기 위해 다음과 같은 기술을 자주 사용합니다.
바코드는 자산 추적의 표준으로 간주됩니다. 바코드 라벨은 폭, 간격, 크기가 다양한 평행선을 사용하여 데이터를 나타냅니다. 이는 더 큰 물리적 자산에 연결되며 각 자산에 고유 식별자를 제공할 수 있습니다. 바코드 스캐닝 소프트웨어가 포함된 Android 및 iOS 앱과 모바일 장치가 많이 있으므로 확장 가능하고 저렴하며 신뢰할 수 있는 옵션입니다. QR 코드는 바코드의 2차원 후속 제품입니다. 어떤 각도에서도 스캔할 수 있으며 기존 바코드보다 더 많은 정보를 담을 수 있습니다.
LPWAN은 전력 소비가 적은 장거리 통신을 지원하는 무선 통신 네트워크로, 큰 이점을 가져다 줍니다. 실제로 LPWAN 기술의 전력 효율성은 사물 인터넷(IoT) 장치의 배터리 수명을 연장하는 데 도움이 될 수 있습니다. 무선 WAN은 사람과 기업을 연결하는 반면, LPWAN은 IoT 장치와 센서의 데이터를 연결합니다. LPWAN을 IoT 지원 장치와 함께 사용하면 조직은 실내 및 실외 자산을 모두 추적하고 모니터링할 수 있습니다.
RFID 칩이라고도 하는 RFID 태그는 자산 정보를 저장하고 전파를 사용하여 자산의 위치를 방송합니다. 용도는 다양합니다. 기업에서는 창고 재고를 추적하는 데 사용할 수 있습니다. 그러나 고속도로 통행료 스캐너, 자전거 경주에서 출발 및 종료 시간을 기록하고 가축의 움직임을 기록하는 데에도 사용됩니다. 바코드나 QR 코드와 같은 직접 스캔이 필요하지 않으므로 눈에 보이지 않는 경우에도 칩을 읽을 수 있습니다.
BLE 자산 추적 장치는 스마트폰과 같은 BLE 지원 장치에서 읽는 정기적인 신호를 보냅니다. BLE에는 사용 사례가 다른 두 가지 주요 유형이 있습니다. BLE 비콘은 실내의 고정된 자산에 가장 적합한 반면, BLE 태그는 소규모의 비고정 자산에 적합합니다. BLE는 다른 자산 추적 기술보다 더 긴 배터리 수명, 더 낮은 비용, 더 높은 위치 정확도를 자랑합니다. 이러한 이유로 의료 및 제조업과 같은 산업에서 그 가치를 발견했습니다. 그러나 BLE 장치는 단거리 데이터 전송에만 가장 적합합니다.
GPS 자산 추적기는 위성 및 셀룰러 네트워크를 통해 데이터를 전송하여 자산을 찾고 추적합니다. GPS 자산 추적 시스템은 매우 정확하고 전 세계의 자산을 추적할 수 있으며 여러 연결 옵션을 제공합니다. 또한 지오펜스를 설정할 수 있는 기능이 있어 자산이 경계를 벗어날 때 조직에서 알림을 받을 수 있습니다. GPS 자산 추적기는 플릿 관리의 핵심입니다. 플릿 관리자는 GPS 자산 추적 시스템을 사용하여 도로에서 운행 중인 차량 플릿에 대한 실시간 가시성을 확보합니다.
일부 조직에서는 자산 추적을 위해 여전히 손으로 쓴 원장, Excel 스프레드시트 또는 전사적 자원 관리(ERP) 도구를 사용할 수 있습니다. 그러나 수동 데이터 입력은 인적 오류가 발생하기 쉽고 차량 플릿과 같은 대규모 자산 재고를 파악하는 데 시간이 오래 걸립니다.
자산 추적 소프트웨어와 자산 관리 소프트웨어 솔루션은 위치 추적, 작업 지시 처리, 감사 추적과 같은 기능을 통해 고정 자산을 안정적으로 추적할 수 있는 방법을 제공할 수 있습니다. 오늘날의 많은 자산 관리 솔루션은 클라우드 기반이며 모바일 앱에 연결할 수 있어 직원들이 스마트폰이나 태블릿에서 24시간 내내 데이터에 액세스하고 의사 결정을 내릴 수 있습니다.
대규모 조직의 경우, 엔터프라이즈 자산 관리(EAM) 시스템은 모든 고정 자산을 추적하고 관리할 수 있는 중앙 자산 관리 플랫폼을 제공합니다. EAM은 취득, 운영, 유지 관리, 감가상각, 갱신 또는 교체 등 자산 라이프사이클 전반에 걸쳐 자산 데이터를 통합할 수 있습니다. 일부 EAM 시스템은 인공 지능(AI), 지능형 워크플로, 원격 인력 지원을 결합하여 프로세스를 자동화 및 가속화하고 고정 자산 관리 프로세스 내에서 효율성을 창출하기도 합니다.
전사적으로 자산, 일정, 리소스, 프로세스, 재고, 비용을 관리할 수 있는 탁월한 가시성과 제어 기능을 제공하는 단일 솔루션으로 자산 성능을 최적화하고 다운타임과 비용을 줄이세요.
IBM Maximo Application Suite로 유지보수, 검사, 안정성 시스템을 하나의 플랫폼으로 통합하여 기업 자산의 잠재력을 최대한 활용하세요. 이 통합 클라우드 기반 솔루션은 AI, IoT, 고급 분석 기능을 활용하여 자산 성능을 극대화하고, 자산 라이프사이클을 연장하며, 운영 비용을 최소화하고 다운타임을 줄입니다.