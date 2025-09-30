자산 추적이란 무엇인가요?

자산 추적은 모든 물리적 자산을 추적하고 유지하는 프로세스인 고정 자산 관리와 IT 자산의 엔드투엔드 추적 및 관리인 IT 자산 관리(ITAM)의 일부입니다. 디지털 자산은 디지털 자산 관리라는 별도의 프로세스를 통해 관리됩니다. 자산 관리의 광범위한 관행에는 유지 관리 전략, 즉 기업이 장비 가동 중지 시간을 최소화하고 유지 관리 비용을 최소화하며 공장의 가동률을 최대치 또는 그 근처로 유지하는 방법이 포함됩니다.

최신 자산 추적은 하드웨어와 소프트웨어를 모두 활용하여 자산 이동을 추적하고 실시간으로 위치 데이터를 수신합니다. 하드웨어에는 바코드, QR 코드 또는 무선 주파수 식별(RFID)과 같은 추적 기술이 포함됩니다. 소프트웨어는 일반적으로 자산 추적 시스템과 자산 추적 소프트웨어의 형태를 취합니다. 이러한 기술을 통한 자산 추적은 점점 더 디지털화되는 오늘날의 업무 공간과 공장에서 재고 관리를 개선하고 효율성을 찾는 데 매우 중요합니다. 식료품점 셀프 계산대에서 바코드 스캐너를 사용해 본 소비자라면 누구나 자산 추적 시스템을 사용해 본 경험이 있을 것입니다.