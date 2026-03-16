IT 자산 회수란 무엇인가요?

IT 자산 회수는 비용 절감, 데이터 보안, 그리고 안전한 데이터 폐기와 같은 현대 기업 IT 운영의 중요한 요소를 뒷받침합니다.

조직은 노트북, 데스크톱, 서버를 포함한 다양한 IT 자산에 의존해 핵심 비즈니스 업무를 수행합니다. 이러한 자산이 수명 주기에 도달하면, 남아 있는 가치를 회수하고 최종 처리를 적절하게 관리할 방법을 마련해야 합니다.

현대 공급망 관리(SCM)에서 IT 자산 회수는 순환 경제의 중요한 요소로 자리 잡고 있습니다. 이 접근 방식은 재사용과 재판매를 통해 IT 하드웨어의 수명을 연장함으로써 전자 폐기물을 줄이고 지속가능성을 높이는 경제 모델을 의미합니다. 순환 경제는 데이터 삭제, 데이터 완전 삭제, 물리적 파쇄, 그리고 폐기된 장치의 재판매를 포함하는 IT 자산 처리(ITAD) 방식에 기반합니다.

IT 자산 회수 프로그램은 국내외에서 인정되는 인증과 데이터 보호 프레임워크에 따라 정의됩니다. 가장 널리 사용되는 기준에는 미국 국립표준기술연구소(NIST), 국제표준화기구(ISO), 그리고 유럽의 일반 데이터 보호 규정(GDPR) 등이 제공하는 기준이 포함됩니다.