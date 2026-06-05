지속적 위협 노출 관리(CTEM)란 무엇인가요?

Gartner는 2020년대 초 CTEM 개념을 소개하면서 위험 관리를 간소화하고 더욱 체계적으로 수행하기 위한 5단계 프로세스(범위 설정, 발견, 우선순위 지정, 검증, 실행)를 제시했습니다.

CTEM은 위협을 식별하고 점수를 매기며 우선순위를 지정하는 기본적인 방식인 취약점 관리를 발전시킨 개념입니다. CTEM은 고도화된 우선순위 지정 및 검증 기능을 통해 기존 취약점 관리를 보완하여, 조직이 특정 시점에서 가장 위험한 위협을 정확하게 식별할 수 있도록 지원합니다. CTEM은 IT 에코시스템을 지속적으로 모니터링하고 비즈니스 우선순위에 맞춰 대응 작업의 우선순위를 지정합니다.

CTEM의 목표는 조직의 리소스를 현재 환경에 가장 현실적이고 즉각적인 위협이 되는 사이버 위험에 집중하여 선제적인 보안을 구현하는 것입니다. 이를 통해 CTEM은 경고 피로도를 줄이고 평균 복구 시간(MTTR)을 단축하는 데 도움을 줄 수 있습니다.

최근 컴퓨팅 기술의 발전으로 인해 선제적인 보안 접근 방식의 중요성이 그 어느 때보다 커지고 있습니다. Gartner의 애널리스트들은 2026년 5월1 Anthropic의 Claude Mythos Preview와 Project Glasswing에는 효과적인 CTEM이 "필수적"이라고 밝혔습니다. 마찬가지로 IDC의 2026년 3월 보고서2에서는 지속적인 CTEM 프로세스가 포스트 양자 암호화에 대비하는 데 핵심적인 역할을 할 것이라고 설명합니다.