자율 유지보수란 무엇인가요?

이는 전사적 생산 유지보수(TPM)의 핵심 요소로, 사전 예방적 유지보수 접근 방식의 하나이며, 일부 장비 유지보수 책임을 유지보수 담당자에서 장비 운영자로 이전합니다.

조직은 자율 유지보수를 통해 운영 효율성을 높이고 다운타임을 줄이며 장비 고장과 예기치 않은 장애를 예방합니다.

자율 유지보수 프로그램은 프로세스 개선과 운영 우수성이라는 원칙을 기반으로 운영되며, 이러한 개념은 물리적 자산의 장기적인 성능을 향상하는 데 도움을 줍니다.

자율 유지보수를 도입한 조직에서는 장비 운영자가 일상적인 유지보수를 수행하는 동안 유지보수 팀은 보다 복잡하고 부가가치가 높은 유지보수 작업에 집중할 수 있습니다.

다른 유지보수 방식과 마찬가지로 자율 유지보수도 자동화, 인공지능(AI) 및 사물인터넷(IoT)의 발전과 함께 크게 변화했습니다. 최신 자율 유지보수 프로그램은 유지보수 활동을 추적하고, 작업 지시를 자동으로 생성하며, 실시간 유지보수 데이터를 수집하는 컴퓨터 기반 유지보수 관리 시스템(CMMS)과 같은 디지털 툴을 활용합니다.