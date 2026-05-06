자율 유지보수란 무엇인가요?

자율 유지보수는 유지보수 담당자가 아닌 장비 운영자가 청소, 점검 및 간단한 수리와 같은 일상적인 유지보수 작업을 수행하여 장비의 신뢰성을 높일 수 있도록 하는 유지보수 방식입니다.
이는 전사적 생산 유지보수(TPM)의 핵심 요소로, 사전 예방적 유지보수 접근 방식의 하나이며, 일부 장비 유지보수 책임을 유지보수 담당자에서 장비 운영자로 이전합니다.
조직은 자율 유지보수를 통해 운영 효율성을 높이고 다운타임을 줄이며 장비 고장과 예기치 않은 장애를 예방합니다.
자율 유지보수 프로그램은 프로세스 개선과 운영 우수성이라는 원칙을 기반으로 운영되며, 이러한 개념은 물리적 자산의 장기적인 성능을 향상하는 데 도움을 줍니다.
자율 유지보수를 도입한 조직에서는 장비 운영자가 일상적인 유지보수를 수행하는 동안 유지보수 팀은 보다 복잡하고 부가가치가 높은 유지보수 작업에 집중할 수 있습니다.
다른 유지보수 방식과 마찬가지로 자율 유지보수도 자동화, 인공지능(AI) 및 사물인터넷(IoT)의 발전과 함께 크게 변화했습니다. 최신 자율 유지보수 프로그램은 유지보수 활동을 추적하고, 작업 지시를 자동으로 생성하며, 실시간 유지보수 데이터를 수집하는 컴퓨터 기반 유지보수 관리 시스템(CMMS)과 같은 디지털 툴을 활용합니다.
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자율 유지보수 프로그램에서는 장비 운영자가 기본적인 수리를 수행하고 자산의 전반적인 상태를 함께 관리할 수 있도록 교육을 받습니다. 이러한 접근 방식을 통해 숙련된 유지보수 담당자는 일상적인 장비 유지보수 대신 핵심 비즈니스 기능과 밀접하게 관련된 고부가가치 작업에 더 많은 시간을 집중할 수 있습니다.
자율 유지보수 프로그램은 장비 운영자의 지식과 육안 점검 방식에 기반하여 장비 성능의 미세한 변화를 감지하고 고장을 예방합니다. 작업자가 직접 의사결정을 내리고 수리를 수행할 수 있도록 지원함으로써 자율 유지보수 프로그램은 다른 유지보수 방식보다 잠재적인 문제를 더 조기에 발견할 수 있으며, 이를 통해 장비 성능 저하와 가동 중단으로 이어지기 전에 문제를 해결하는 데 도움이 됩니다.
자율 유지보수 프로그램은 일반적으로 7단계 프로세스를 따릅니다.
자율 유지보수 워크플로의 첫 번째 단계는 장비의 초기 청소입니다.
이 단계에서는 장비 운영자가 장비를 철저히 청소하고, 잠재적인 문제를 가릴 수 있는 먼지나 기타 오염 물질을 꼼꼼히 제거합니다.
초기 청소는 누출, 부품의 정렬 불량 또는 느슨해진 구성 요소와 같은 장비의 이상 징후를 발견하는 데 도움이 될 뿐만 아니라 또 다른 목적도 있습니다. 즉, 장비 운영자가 자신이 사용하는 장비를 직접 수리해 보는 실무 경험을 쌓을 수 있도록 합니다. 시간이 지남에 따라 이 단계를 반복적으로 수행하면 장비 운영자의 이해도가 높아지고 장비의 작동 방식에 대한 이해도 더욱 깊어집니다.
장비를 청소한 후에는 장비 운영자가 시간이 지나면서 쌓인 흙, 먼지, 그리스 및 과도한 윤활제와 같은 오염 물질을 식별하고 제거할 수 있습니다.
이러한 오염 물질은 장비의 성능을 저하시켜 성능을 제한하고 자산 수명 주기를 단축시킬 수 있습니다. 이 단계에는 먼지, 실리카 및 금속 입자와 같은 일반적인 오염 물질의 유입 경로를 차단하는 작업과 함께, 필요에 따라 마모를 줄일 수 있도록 구성 요소를 재설계하는 작업도 포함됩니다.
자율 유지보수 워크플로는 개별 증상만 해결하는 것이 아니라 장비 성능 저하의 근본 원인을 해결함으로써 고장 발생 빈도를 줄이고 자산 수명을 연장하는 데 도움이 됩니다.
절차 표준화(SOP)는 효과적인 자율 유지보수 프로그램을 구축하는 데 있어 중요한 요소입니다.
이 단계에서 조직은 점검, 부품 윤활 및 청소와 같은 기본적인 유지보수 작업을 명확하고 구체적으로 정의하는 SOP를 수립합니다.
이 단계에서는 시각적 유지보수가 매우 중요하며, 라벨, 체크리스트 및 도면과 같은 시각적 표시를 활용하면 장비 운영자가 유지보수 지점과 부품을 신속하게 식별하는 데 도움이 됩니다. 시각적 유지보수 방식은 기억에 의존하는 작업을 줄이고 여러 교대 근무조에 걸쳐 절차가 일관되게 적용되도록 하는 데 도움이 됩니다.
장비 운영자의 역량을 강화하기 위한 체계적인 교육 프로그램을 마련하는 것은 자율 유지보수 프로그램의 성공을 좌우하는 핵심 요소입니다.
적절한 교육을 받은 장비 운영자는 다양한 예방 유지보수 작업을 수행하고 이상 징후를 식별하여 적절히 대응하는 데 필요한 기술과 지식을 갖추게 됩니다.
자율 유지보수 교육에는 일반적으로 다음과 같은 내용이 포함됩니다.
교육과 표준이 마련되면 장비 운영자는 장비를 유지보수하고 성능 저하와 오염 여부를 정기적으로 점검하는 기본적인 업무를 수행할 수 있습니다.
5단계에서는 다음을 포함한 핵심 유지보수 작업을 올바르게 수행하는 절차를 다룹니다.
최신 자율 유지보수 프로그램은 대부분 유지보수 운영을 자동화하고, 유지보수 활동을 기록하며, 워크플로 개선을 지원하는 컴퓨터 기반 유지보수 관리 시스템(CMMS)을 활용합니다.
이러한 고급 시스템은 효과를 발휘하려면 기존 시스템과 운영 방식에 적절히 통합되어야 합니다.
장비 운영자가 적절한 교육을 받으면 CMMS 툴을 사용하여 유지보수 데이터를 기록하고, 작업 지시를 생성하며, 유지보수 담당자를 배정하고, 장비 성능을 실시간으로 추적할 수 있습니다. 완전히 통합된 CMMS를 사용하면 유지보수 팀은 현장 운영 전반에 대한 가시성을 확보하고, 이를 바탕으로 유지보수 작업의 우선순위를 효과적으로 결정할 수 있습니다.
자율 유지보수 프로그램이 운영되기 시작하면 이해관계자는 지속적인 개선 및 최적화라고 하는 과정을 통해 시간이 지나면서 필요에 따라 프로그램을 지속적으로 평가하고 조정해야 합니다.
자율 유지보수는 고정된 방식이 아니며, 효과를 유지하려면 조직은 유지보수 데이터, 장비 운영자의 피드백 및 성능 지표를 바탕으로 프로세스를 지속적으로 개선해야 합니다.
지속적인 개선 활동은 다음과 같은 핵심 사항에 중점을 둡니다.
자율 유지보수 프로그램을 올바르게 운영하면 다양한 이점을 얻을 수 있습니다. 대표적인 이점은 다음과 같습니다.
다음은 다섯 가지 산업 분야에서 핵심 유지보수와 비즈니스 운영을 개선하기 위해 자율 유지보수 절차를 어떻게 활용하는지에 대한 내용입니다.
제조업에서는 주로 종합 설비 효율(OEE)을 높이고 장비 다운타임을 최소화하기 위해 자율 유지보수를 활용합니다.
장비 운영자는 시각적 표시를 활용해 제조 설비를 정기적으로 점검함으로써 장비가 청결한 상태를 유지하고 정상적으로 작동하는지 확인합니다. 전자 및 자동차 제조 분야에서는 자율 유지보수를 통해 먼지, 이물질 및 각종 유체와 같은 일반적인 오염 물질이 시간이 지나면서 축적되어 제품 품질을 저하시키는 것을 방지할 수 있습니다.
제조업에서 자율 유지보수 절차를 효과적으로 운영하면 자산 수명 주기를 연장하고 제품 품질을 향상하며 더욱 안정적인 생산 일정을 유지하는 데 도움이 됩니다.
석유 및 가스 산업에서 자율 유지보수는 자산의 무결성을 유지하고 비용과 위험이 큰 장비 고장을 예방하는 데 도움이 됩니다.
예를 들어 정유 시설의 장비 운영자는 자율 유지보수 절차에 따라 펌프, 압축기 및 터빈을 정기적으로 점검하여 고장으로 이어질 수 있는 비정상적인 진동과 온도 이상을 감지합니다. 석유 및 가스 산업에서 자율 유지보수는 무엇보다도 화재나 원유 유출을 초래할 수 있는 치명적인 장비 고장의 위험을 줄이는 데 목적이 있습니다.
최신 CMMS 툴 역시 석유 및 가스 산업의 자율 유지보수에서 중요한 역할을 합니다. 이러한 툴은 위반 시 막대한 벌금이 부과되는 규제가 엄격한 산업에서 실시간 데이터를 수집·분석하여 규정 준수 여부를 모니터링하는 데 도움이 됩니다.
석유 및 가스 산업과 마찬가지로 제약 산업도 주로 규정 준수를 위해 자율 유지보수 절차를 활용하지만, 제품 품질을 향상하고 복잡한 공정 전반의 일관성을 높이기 위한 목적으로도 이를 활용합니다.
예를 들어 제약 시설의 장비 운영자는 시각적 유지보수 절차에 따라 장비를 정기적으로 점검하고 청소함으로써 유지보수 담당자가 보다 고도의 작업에 집중할 수 있도록 합니다.
제약 산업에서는 자율 유지보수 작업이 SOP 및 감사 추적과 긴밀하게 연계되어 있어 조직이 감사에 활용할 수 있는 상세한 유지보수 기록을 제공합니다.
식음료 산업에서 자율 유지보수는 높은 처리량과 엄격한 위생 및 안전 요구 사항을 균형 있게 충족하는 데 도움이 됩니다.
장비 운영자는 오염을 방지하기 위해 식품 및 음료 제조 설비를 자주 청소하고 점검합니다. 식품 포장 공장에서도 자율 유지보수 프로그램을 활용하여 고속 포장 설비의 다운타임을 예방합니다.
오염 물질 검출이 매우 중요한 식품 산업에서 자율 유지보수 작업은 식품에 오염 물질이 유입될 수 있는 마모를 조기에 발견하고 수리하여 비용이 많이 들고 잠재적으로 위험한 리콜을 예방하는 데 도움이 됩니다.
운송 산업에서 자율 유지보수 절차는 차량의 신뢰성과 안전성을 확보하고 차량 성능을 향상하는 데 도움이 됩니다.
자율 유지보수 교육을 받은 장비 운영자는 고장을 예방하는 데 도움이 되는 일상적인 유지보수 작업을 수행합니다. CMMS 툴은 유지보수 데이터를 기록하여 실시간 상태 모니터링을 가능하게 합니다.
운송 산업의 자율 유지보수는 평소보다 더 이른 단계에서 결함을 감지하여 서비스 중단을 줄이고, 대규모의 복잡한 차량 운영에 드는 전체 운영 비용을 절감하는 데 도움이 됩니다.
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