장비 유지보수에는 재고 관리 외에도 사전 예방적 유지보수와 같이 정기적으로 수행되는 유지보수와 모든 필수 유지보수 작업이 모두 포함됩니다.

정기적으로 적절하게 유지보수해야 하는 장비 유형에는 차량, 컴퓨터 시스템, 툴, 건설 장비, 산업 및/또는 제조 장비, 비즈니스 운영에 필수적인 기타 자산이 포함됩니다.

비즈니스의 성공은 장비가 얼마나 잘 작동하느냐에 달려 있습니다. 비용을 낮추는 것도 중요하지만 가장 귀중한 자산의 고장을 방지하기 위해 장비 유지보수에 전략적으로 투자하는 것도 마찬가지로 중요합니다. 유지보수 체크 리스트를 작성하고 유지보수 프로세스를 마련하는 것과 같은 일상적인 유지보수 작업을 수행하면 이러한 문제가 발생하지 않게 할 수 있습니다.

장비 유지보수에 대한 전략적 계획을 세우면 비용이 많이 드는 고장과 다운타임을 방지하고 비즈니스가 자산의 가치를 최대한 활용할 수 있습니다.