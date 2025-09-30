장비 유지보수에는 재고 관리 외에도 사전 예방적 유지보수와 같이 정기적으로 수행되는 유지보수와 모든 필수 유지보수 작업이 모두 포함됩니다.
정기적으로 적절하게 유지보수해야 하는 장비 유형에는 차량, 컴퓨터 시스템, 툴, 건설 장비, 산업 및/또는 제조 장비, 비즈니스 운영에 필수적인 기타 자산이 포함됩니다.
비즈니스의 성공은 장비가 얼마나 잘 작동하느냐에 달려 있습니다. 비용을 낮추는 것도 중요하지만 가장 귀중한 자산의 고장을 방지하기 위해 장비 유지보수에 전략적으로 투자하는 것도 마찬가지로 중요합니다. 유지보수 체크 리스트를 작성하고 유지보수 프로세스를 마련하는 것과 같은 일상적인 유지보수 작업을 수행하면 이러한 문제가 발생하지 않게 할 수 있습니다.
장비 유지보수에 대한 전략적 계획을 세우면 비용이 많이 드는 고장과 다운타임을 방지하고 비즈니스가 자산의 가치를 최대한 활용할 수 있습니다.
회사에서 일반적으로 수행하는 장비 유지보수에는 크게 네 가지 유형이 있습니다.
예방 유지보수는 장비 고장의 위험을 줄이기 위해 정기적으로 예정되고 수행되는 유지보수입니다. 예를 들어, 크레인, 지게차, 불도저 및 건설용으로 설계된 모든 대형 차량과 같은 중장비가 필수적인 비즈니스의 경우 유지보수 계획에 정기적인 오일 교환 및 윤활 작업이 포함되어야 합니다.
예방 유지보수와 마찬가지로 예측 유지보수는 장비 기능을 유지하고 수명을 연장하기 위한 사전 예방적 접근 방식입니다. 그러나 예방 유지보수와 달리 예측 유지보수는 장비 상태에 대한 실시간 데이터를 사용하여 언제 오류가 발생할지 예측합니다. 이 데이터는 사물인터넷 또는 IoT 로 알려진 물리적 개체에 내장된 센서 네트워크를 통해 제공됩니다.엔터프라이즈 자산 관리(EAM) 또는 컴퓨터화된 유지보수 관리 시스템(CMMS)과 같은 유지보수 소프트웨어는 유지보수 정보를 중앙 집중화하고 유지보수 운영 프로세스를 촉진합니다.
사후 대응적 유지보수 또는 수정 유지보수는 장비가 고장난 후 이를 수리하는 전략을 말합니다. 이러한 유형의 접근 방식은 다운타임 동안 또는 필수 수리로 인해 발생하는 비용이 일반적으로 정기 유지보수 프로그램의 비용보다 낮다는 믿음에 기반을 두고 있습니다. 이 접근 방식은 저렴하고 중요도가 낮은 장비에는 적합하지만 가장 중요한 자산의 수명 주기에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
실행에서 장애까지 유지보수는 자산이 완전히 고장나서 교체되어야 할 때까지 자산을 사용하는 유지보수 전략입니다. 이 유지보수 계획은 일반적으로 장비 교체 비용이 다른 유지보수 전략을 사용하여 수리하는 것보다 비용이 덜 드는 경우에만 효과적입니다.
정기적으로 예정된 유지보수를 통해 회사에 매년 수억 달러의 비용을 초래하는 장비 고장을 방지할 수 있습니다. 최근 발생한 사건의 몇 가지 예를 살펴보겠습니다.
미국 산업안전보건국(OSHA)에 따르면 적절한 유지보수 관리를 통해 직원을 더 안전하게 보호할 수 있습니다.(ibm.com 외부 링크) 그 연구에 따르면 장비 유지보수 불량과 작업장 부상, 심지어 사망자 사이에는 강한 연관성이 있습니다. 연구원들은 작업장 사고의 35%가 장비 고장과 관련이 있다고 추정했습니다.
다운타임과 관련된 비용을 줄이는 것 외에도 적절한 장비 유지보수는 장비를 더 오랫동안 보존해 주므로 자주 교체할 필요가 없습니다. 성능을 실시간으로 모니터링할 수 있는 IoT 및 EAM 소프트웨어와 같은 최신 툴 덕분에 기업은 가장 중요한 자산의 수명을 연장하고 있습니다.
다양한 산업 분야에서 유지보수 서비스를 간소화하고 장비를 원활하게 작동시키기 위해 장비 유지보수에 의존하고 있습니다.
유지보수 팀 은 장비 다운타임, 중장비 고장 및 비용이 많이 드는 수리 작업을 방지하는 데 중요한 일을 하는 다양한 역할들로 구성됩니다. 팀의 역할 중 일부는 비상 유지보수에 중점을 두며 다른 역할은 장비 관리 및 일상적인 유지보수 절차를 처리합니다.
유지보수 관리자는 장비 유지보수 전략을 개발 및 구현하고 직원을 관리하며 작업을 감독하고 향후 수리를 위한 예산을 책정/예측하는 데 있어 매우 중요한 역할을 합니다.
유지보수 기술자는 정기적인 유지보수 작업과 고장으로 인한 수리를 모두 수행하는 고도로 숙련된 작업자입니다.
유지보수 엔지니어는 장비가 원활하게 설치되고 작동하는지 확인합니다. 엔지니어링에 대한 배경 지식은 정기적인 진단 테스트와 관리 업무는 물론 더 많은 실제 수리 작업을 수행하는 데 도움이 됩니다.
