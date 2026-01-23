자산 무결성 관리(AIM)는 기업이 설치와 운영부터 폐기에 이르는 전체 수명 주기 동안 가장 중요한 자산이 최상의 성능을 유지하도록 하기 위해 활용하는 관리 프로세스입니다.
최신 AIM 프로그램은 검증된 프로세스와 함께 예방 유지보수, 예측 유지보수, 인공지능(AI), 그리고 사물 인터넷(IoT)과 같은 첨단 기술을 활용해 자산이 예기치 않게 고장 나고 다운타임이 발생하는 것을 방지합니다.
AIM 프로그램은 검증된 유지보수 전략과 정기적인 위험 기반 검사(RBI)를 통해 자산의 기능, 안전성, 그리고 서비스 적합성(FFS)을 유지하도록 돕습니다.
최근 보고서에 따르면 AIM 제품 및 솔루션의 글로벌 시장 규모는 지난해 250억 달러로 평가되었습니다. 또한 향후 5년 동안 약 6%의 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다.1
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자산 무결성 관리(AIM)는 운영, 안전, 수익성에 직접적인 영향을 미치는 여러 핵심 목표를 조직이 달성하도록 돕습니다.
오늘날 가장 효과적인 자산 무결성 관리(AIM) 프로그램은 자산이 수명 주기 전반에 걸쳐 안정적으로 운영되고, 신뢰성을 유지하며, 높은 성능을 발휘하도록 하기 위해 반복 가능한 6단계 사이클을 기반으로 운영됩니다.
각 단계별로 자세히 살펴보겠습니다.
성공적인 AIM 프로그램을 구축하기 위한 첫 번째 단계는 조직이 물리적 자산을 어떻게 관리할지에 대한 명확한 정책과 기준을 수립하는 것입니다. 이 단계에서는 이해관계자가 제안하는 자산 무결성 관리 프로그램(IMP)이 위험 관리와 신뢰성 측면에서 산업 표준을 충족하는지 확인해야 합니다.
예를 들어 API 580과 ISO 55000은 자산 관리 프로그램의 위험과 신뢰성을 평가하기 위한 대표적인 국제 표준입니다. 이 단계에서 수립되는 명확한 프레임워크는 해당 AIM 프로그램이 준수해야 할 모든 관련 표준과 이를 어떻게 충족할 것인지를 구체적으로 정의해야 합니다.
위험 기반 검사(RBI)는 자산과 물리적 시스템의 고장 위험을 바탕으로 점검을 수행하는 방식으로, 대부분의 최신 AIM 프로그램에서 핵심 요소로 활용됩니다. RBI는 자산의 고장 가능성과 그로 인한 핵심 비즈니스 영향도를 기준으로 점검 우선순위를 정할 수 있도록 도와 유지보수 팀이 어떤 자산과 부품을 먼저 점검해야 하는지 결정할 수 있게 합니다.
최근에는 AI 툴이 RBI에 통합되면서 부식 속도, 환경 조건, 과거 성능과 같은 유지보수 관련 요소를 더 빠르고 정확하게 평가할 수 있게 되었습니다. 이 자동화된 위험 평가 접근 방식은 유지보수 관행의 효과를 높이고 AIM 프로그램의 성공을 보장하는 데 도움을 줍니다.
상태 모니터링(CM)은 실시간 데이터 수집과 분석을 통해 잠재적인 문제를 감지하고 자산의 성능과 상태를 지속적으로 모니터링하는 예측 유지보수 방식입니다. 최신 AIM 프로그램에서는 자산의 기계적 무결성이 손상되기 전에 유지보수와 수리 시점을 파악하기 위해 CM을 활용합니다.
IoT와 엣지 컴퓨팅 기술의 발전 덕분에 최신 CM 시스템은 센서와 장비에서 생성되는 연속적인 데이터를 실시간으로 분석할 수 있습니다. 비파괴 검사(NDT)는 초음파와 X선 기술을 활용해 자산을 손상시키지 않고 무결성을 점검하는 방법으로, 이 단계에서 매우 중요한 역할을 합니다. 클라우드 기반 분석 툴과 같은 최신 디지털 솔루션은 NDT를 실시간으로 수행할 수 있어 유지보수 관리자가 중요한 의사결정을 더 빠르게 내릴 수 있도록 돕습니다.
현대 AIM 프로그램의 네 번째 단계인 데이터 관리는 자산에 부착된 IoT 센서에서 생성되는 데이터를 수집하고 분석하는 과정입니다. AIM의 데이터 관리 단계는 조직이 모든 비즈니스 영역에 최신 디지털 툴과 기술을 적용하려는 디지털 혁신 전략에서 매우 중요한 역할을 합니다.
이 단계에서 활용되는 주요 데이터 관리 방식은 다음과 같습니다.
다섯 번째 단계에서는 시설 관리자가 RBI와 상태 모니터링 단계에서 수집된 데이터를 활용해 AIM 프로그램의 핵심이 되는 유지보수 전략을 실행합니다. 이 단계에서는 일반적으로 유지보수 일정과 이를 실행하기 위한 구체적인 계획을 수립합니다.
이 단계에서 자산 관리자는 반복 작업을 자동화하고 진단 정확도를 높이는 첨단 시스템과 기술, 툴을 활용해 유지보수 계획과 실행 과정을 효율적으로 정리합니다.
지속적인 개선, 즉 감사는 AIM의 마지막 단계입니다. 유지보수 관리자와 기술자는 프로그램이 제대로 운영되는지 확인하기 위해 정기적인 감사와 성과 점검을 체계적으로 운영합니다. 이 단계는 자산의 상태, 성능 및 규제 준수를 유지하는 데 중요한 관행, 시스템 및 절차를 지속적으로 최적화하는 데 핵심적입니다.
이 단계에서 AI는 중요한 역할을 하며, AI 기반 자동화와 예측 분석을 통해 수작업 중심의 감사 과정을 더 효율적으로 개선하도록 돕습니다.
효과적인 자산 무결성 관리(AIM)는 다양한 규모와 산업의 기업이 가장 중요한 자산을 유지하기 위한 종합적인 기준을 마련하고 실행하도록 돕습니다. 다음은 기업 수준에서 강력한 AIM 프로그램이 제공하는 주요 이점입니다.
최신 자산 무결성 관리(AIM) 프로그램은 산업 전반에서 중요한 자산을 안전하고 안정적으로 유지할 수 있도록 돕습니다. 열악한 물리적 환경에서 석유 기업의 위험을 줄이는 것부터 병원에서 의료 장비가 환자와 의료진 모두에게 안전하고 신뢰할 수 있도록 보장하는 것까지, 기업 수준에서 AIM이 활용되는 대표적인 사례는 다음과 같습니다.
AIM은 열악한 환경에서 작업자와 장비를 보호하기 위해 석유 및 가스 산업에서 시작되었으며, 현재까지도 널리 활용되고 있습니다. 현재 석유 및 가스 산업에서 AIM은 육상 및 해상 플랫폼, 파이프라인, 정유 시설 등 다양한 영역에 적용되어 이러한 복잡한 자산이 최상의 성능을 유지하고 가능한 한 오래 운영될 수 있도록 돕습니다.
석유 및 가스 산업에서는 RBI, NDT, 실시간 상태 모니터링이 대표적인 AIM 방식으로 널리 사용됩니다. AI 시스템과 IoT 센서의 기술 발전은 장비 관리자가 수작업을 자동화하고, 사후 대응 중심의 유지보수에서 더 선제적이고 예측 기반의 방식으로 전환하도록 돕습니다.
의료 산업에서 AIM은 복잡한 의료 장비가 수명 주기 전반에 걸쳐 안전하고 신뢰할 수 있으며 규정을 준수하도록 관리하는 데 도움을 줍니다. 병원과 기타 의료 시설의 자산은 환자 안전에 직접적인 영향을 미치기 때문에, 의료 분야의 AIM 프로그램은 매우 엄격하게 관리되고 강한 규제를 받습니다.
다음은 의료 분야에서 AIM이 활용되는 사례입니다.
AIM 프로그램은 풍력 터빈과 태양광 발전소 같은 복잡한 인프라를 관리해, 재생 에너지 산업에서 안전성, 확장성, 효율성을 유지하도록 돕습니다.
NDT, RBI 및 예측 유지보수와 같은 AIM 관행은 널리 사용되며 자산 관리자가 장비 고장을 예방하고 엄격한 환경 규제를 준수하는 데 도움을 줍니다.
NDT, RBI, 예측 유지보수 같은 AIM 방식은 널리 활용되며, 자산 관리자가 장비 고장을 예방하고 엄격한 환경 규정을 준수하도록 돕습니다. 실시간 상태 모니터링은 자산 성능에서 발생하는 이상 징후를 빠르게 감지합니다. 예측 분석은 새로운 운영 효율을 찾아내고 비용이 큰 운영 중단을 예방하는 데 도움을 줍니다.
광업 산업에서는 AIM 방식이 고산지대와 극한의 고온·저온 환경을 견뎌야 하는 복잡한 기계 시스템의 무결성을 유지하는 데 도움을 줍니다. 지속적인 실시간 상태 모니터링을 통해 AIM은 자산 관리자가 마모와 손상의 초기 징후를 빠르게 파악하고, 이를 대응할 효과적인 유지보수 프로그램을 마련하도록 돕습니다.
광업 산업은 비용을 줄이고 자산 수명을 늘리기 위해 AIM을 최신 공급망 최적화 방식과 첨단 자동화 시스템과 지속적으로 통합하고 있습니다. 광업 분야의 최신 AIM 방식은 자산 수명을 늘리고 지속 가능성을 높이며 작업자의 안전을 강화하는 데 기여합니다.
자산 무결성 관리(AIM) 방식은 최근 AI, ML, IoT 기술 발전의 영향을 크게 받아 자동화와 실시간 데이터 분석에서 중요한 진전을 이루고 있습니다. 이러한 새로운 기술 역량은 자산 관리자가 AIM에서 위험을 관리하고 전략적 의사결정을 내리는 방식을 바꾸고 있습니다.
다음은 기업 수준에서 AIM의 미래를 이끌고 있는 세 가지 주요 트렌드입니다.
AIM에서의 예측 분석은 자산 데이터에서 도출된 패턴과 추세를 기반으로 유지보수 전략을 수립하는 방식으로, 최근 AI와 ML 기술의 발전으로 크게 고도화되었습니다. AI와 ML 시스템은 이제 실시간 자산 데이터를 분석해 유지보수 관리자가 시스템이나 부품이 어떻게, 언제, 그리고 왜 고장 날 가능성이 있는지를 정확히 파악할 수 있도록 돕습니다.
이러한 기술이 계속 발전하면서, 수작업의 자동화 확대부터 공급망과 예비 부품 재고 관리 방식에 이르기까지 AIM의 다양한 영역에 추가적인 변화를 가져올 것으로 보입니다.
IoT 센서는 자산의 물리적 환경에서 데이터를 수집하는 인터넷 연결 장치로, AIM 프로세스를 더 데이터 중심적이고 자율적으로 만들고 있습니다.
몇 가지 예는 다음과 같습니다.
멀티클라우드 환경을 AIM 프로그램에 더 깊이 통합하면 새로운 기능을 활용할 수 있게 되고 일부 AIM 에코시스템을 변화시킬 수 있습니다. 자산을 현장에서 직접 관리하는 대신, 클라우드 기반 AIM을 활용하는 자산 관리자는 하나의 중앙 허브에서 상태 모니터링(CM)과 자산 최적화를 수행할 수 있습니다.
클라우드 기반 통합이 강화되면서 디지털 트윈 기술도 AIM 프로그램에서 점점 더 중요한 역할을 하고 있습니다. 디지털 트윈은 물리적 자산을 그대로 반영한 디지털 모델로, 다양한 조건에서 테스트할 수 있어 관리자가 실제 자산이 어떻게 작동할지를 미리 확인할 수 있도록 합니다.
디지털 트윈은 자산의 수명 주기 전반에 걸쳐 성능을 지속적으로 시뮬레이션하고 분석할 수 있게 하여, 유지보수 방식과 성능을 최적화할 수 있도록 합니다.
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1 Asset Integrity Market Size, Markets and Markets, 2024년 4월
2 How AI is Changing Compliance Automation, Cycore, 2025년 7월