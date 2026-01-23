최신 AIM 프로그램은 검증된 프로세스와 함께 예방 유지보수, 예측 유지보수, 인공지능(AI), 그리고 사물 인터넷(IoT)과 같은 첨단 기술을 활용해 자산이 예기치 않게 고장 나고 다운타임이 발생하는 것을 방지합니다.

AIM 프로그램은 검증된 유지보수 전략과 정기적인 위험 기반 검사(RBI)를 통해 자산의 기능, 안전성, 그리고 서비스 적합성(FFS)을 유지하도록 돕습니다.

최근 보고서에 따르면 AIM 제품 및 솔루션의 글로벌 시장 규모는 지난해 250억 달러로 평가되었습니다. 또한 향후 5년 동안 약 6%의 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다.1