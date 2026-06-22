ユーティリティー・チームは、インフラストラクチャーの老朽化、保守スケジュールの変化、厳格な規制コンプライアンスに直面しています。ユーティリティー資産管理ソリューションは、チームが運用予算、資本計画、保守に直接影響を与えるより戦略的な決定を下すのに役立ちます。

一方で、計画外のダウンタイムは、企業の収益と評判に直接的な影響を及ぼします。ユーティリティー資産の健全性は、故障する前に高リスクの老朽化した設備を特定するうえで不可欠です。予知保全および予防保全のストラテジーが現代のユーティリティー資産管理を支えています。

このアプローチでは、履歴データとリアルタイム・データを活用して物理インフラを維持するとともに、長期的なインフラの予測を行います。事後保全による修理から予知保全ストラテジーへ移行することで、事業者は資産インベントリーを最大限に活用し、資産の寿命を最大化できます。

ユーティリティー事業者は、環境、安全性、オペレーションの分野で厳しい規制コンプライアンス基準に直面しています。ユーティリティー資産管理ソフトウェアとツールは、規制や基準についてプロバイダーに自動的にリマインドすることができ、罰金や違反の回避に役立ちます。