エネルギー・公益事業の資産管理（UAM）とは、電力網、送電線、水道設備、変電所など、エネルギー・公益事業の会社が使用する物理的資産を体系的に監視し、ライフサイクル管理することを指します。
このプロセスの目的は、物理的な信頼性を最大化し、機器の寿命を延ばすとともに、安全な設備運用を実現することです。世界のユーティリティー資産管理市場は、Fortune Business Insightsによると、年平均成長率（CAGR）4.52%で成長し、2031年までに72億9,000万米ドルに達すると予測されています。
この数十億ドル規模の業界は、企業資産管理ソフトウェア・ソリューションの導入によって近代化が進んでいます。これらのソリューションには、人工知能（AI）、予測分析、モノのインターネット（IoT）が統合されています。ユーティリティー資産管理は、運用効率を向上させ、データに基づく意思決定を促進することで、優れたビジネス成果をもたらします。
IBM Institute for Business Valueによる最近の調査では、ユーティリティー業界の経営幹部はすでにこの変化を実感していることが明らかになっています。この調査では、ユーティリティー業界の経営幹部の94%が、AIは今後3年以内に収益の成長に大きく貢献すると予想していることがわかりました。さらに、88%が、このテクノロジーは測定可能な競争優位性をもたらすと回答しています。
より広い視点で見ると、UAMの上位に位置するマクロレベルの管理プロセスは、インフラ資産管理（IAM）です。この手法では、公共施設、道路、橋梁などのあらゆる公共インフラを管理します。一方、ユーティリティー資産管理は、エネルギー、水道、その他の生活に不可欠な公共サービスに重点を置いています。エネルギー資産管理（EAM）はユーティリティー資産管理と密接に関連していますが、対象範囲が異なり、風力発電所や発電所などの発電資産や分散型エネルギー・リソースに包括的に重点を置いています。
特にエネルギー・ユーティリティー業界では、環境・社会・ガバナンス（ESG）の目標、グリッドのレジリエンス、そして今後25年以内のカーボン・ニュートラルの実現に引き続き注力しています。この移行には、より包括的なグリッド資産管理アプローチと、すべての運用を一元的に可視化する単一の統合ビューの構築が必要です。
ユーティリティー・チームは、インフラストラクチャーの老朽化、保守スケジュールの変化、厳格な規制コンプライアンスに直面しています。ユーティリティー資産管理ソリューションは、チームが運用予算、資本計画、保守に直接影響を与えるより戦略的な決定を下すのに役立ちます。
一方で、計画外のダウンタイムは、企業の収益と評判に直接的な影響を及ぼします。ユーティリティー資産の健全性は、故障する前に高リスクの老朽化した設備を特定するうえで不可欠です。予知保全および予防保全のストラテジーが現代のユーティリティー資産管理を支えています。
このアプローチでは、履歴データとリアルタイム・データを活用して物理インフラを維持するとともに、長期的なインフラの予測を行います。事後保全による修理から予知保全ストラテジーへ移行することで、事業者は資産インベントリーを最大限に活用し、資産の寿命を最大化できます。
ユーティリティー事業者は、環境、安全性、オペレーションの分野で厳しい規制コンプライアンス基準に直面しています。ユーティリティー資産管理ソフトウェアとツールは、規制や基準についてプロバイダーに自動的にリマインドすることができ、罰金や違反の回避に役立ちます。
ユーティリティー資産管理を構成するいくつかの重要なコンポーネントを以下に示します。
エネルギー・公益事業にはさまざまな資産が含まれており、物理インフラストラクチャーを維持するためにさまざまなアプローチが必要です。
処理プラント、配水パイプライン、貯水池などユーティリティーには、綿密な監視が必要です。資産管理により、水処理施設が安全規制に準拠していることを確認し、リアルタイムで漏れを検知できます。
資産管理システムは、継続的に稼働しており、ミスが許される余地がほとんどないことから、水処理および排水処理業務において特に重要です。水道事業におけるこのアプローチは、履歴データとリアルタイム監視に基づく予防保全ストラテジーです。
発電施設、変電所、送電鉄塔、スマート・グリッド制御システムは、管理が必要な電力ユーティリティーの代表例です。電力ユーティリティは、家庭、企業、産業活動に電力を供給しており、そのため極めて重要な役割を担っています。
資産管理ソリューションは、高度なメーターインフラを通じて複雑なグリッド・インフラを管理し、電力需要を正確に予測することで、より戦略的な参考情報配分とリスク管理を促進します。
ユーティリティーとは、住宅、商業、工業用スペースに天然ガスを供給することを指します。ユーティリティーはエネルギー部門の大部分を占め、ガス供給の安全性と規制遵守に重点を置いています。
ガス・パイプラインは日常生活にクリティカルであるため、ガスは厄介なユーティリティーです。資産管理プロセスは、包括的な流通および管理システムを通じて、ガス供給と需要のバランスを確保することができます。
廃棄物管理セクターは非常に可視的で不可欠です。ほとんどの人は「ゴミの日」に共鳴するか、自宅から廃棄物を除去するための何らかの仕組みを持っています。
廃棄物管理セクターは、大都市の環境保護、ヘルス、都市管理に不可欠です。このセクターには、廃棄物の収集、輸送と流通、リサイクル、処分が含まれます。規制当局は環境基準を厳しくしており、埋め立て地管理はより複雑になっているため、強力な予防保守アプローチが必要です。
再生可能エネルギー・ユーティリティーとは、既存のエネルギー供給源に組み込まれた物理エネルギー設備（風力タービンやソーラー・パネルなど）を指します。これらの再生可能エネルギー・ユーティリティーは、太陽光、風力、水力発電などの自然エネルギー源からエネルギーを得ます。
再生可能エネルギーの物理資産には、遠隔地に設置されることや風雨にさらされることを考慮した、特有の保守ストラテジーが必要です。この分野では、資産パフォーマンスの最適化、容量計画、およびエネルギー生産量の予測に依存しています。
ユーティリティーは日常生活に不可欠です。停電すると、ほとんどの人はすぐに気付きます。停電すると、ほとんどの人はすぐに気付き、ガスコンロに火がつかないときの音も認識しています。ユーティリティーのインフラストラクチャーは、照明を維持するだけでなく、ごみが回収され、家庭に安全な飲料水が供給されることを確保するためにも重要です。
Oak Ridge National Laboratoryの調査によると、大規模な停電により、2024年だけで米国の電力利用者は121億米ドルの損失を被りました。この増加は、調査で報告された前年からの急激な増加です。
別件として、シーメンスの2024年真のダウンタイム・コスト・レポートによると、世界の500大企業は予期せぬダウンタイムによって年間約1.4兆米ドルの損失を被っています。この年間ダウンタイム・コストは、収益の11%に相当します。
ユーティリティーの重要性は、いくつかの注目すべき課題ももたらします。包括的なユーティリティー資産管理ストラテジーは、これらの継続的な課題を軽減するのに役立ちます。
ユーティリティ資産とその管理方法は、資産の種類、規模、範囲によって異なります。ただし、従うべき一般的なベスト・プラクティスがいくつかあります。
ユーティリティーの資産管理をサポートするさまざまなツールやテクノロジーがあります。その種類は、資産とオペレーションのニーズによって異なります。
イノベーションを推進し、効率を向上させ、将来の成長に向けたレジリエンス基盤を構築するために、組織がAI、クラウド、およびデータ戦略をどのように活用しているかを探索します。
AI対応の企業資産管理ソリューションを評価し、ダウンタイムの削減、コンプライアンスニーズの充足、および投資収益率（ROI）の最大化を実現するための適切なベンダーを選択します。
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