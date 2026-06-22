資産・設備管理

エネルギー・公益事業の資産管理とは何ですか？

By Teaganne Finn , Ian Smalley
公開日 2026年06月22日

エネルギー・公益事業の資産管理の定義

エネルギー・公益事業の資産管理（UAM）とは、電力網、送電線、水道設備、変電所など、エネルギー・公益事業の会社が使用する物理的資産を体系的に監視し、ライフサイクル管理することを指します。

このプロセスの目的は、物理的な信頼性を最大化し、機器の寿命を延ばすとともに、安全な設備運用を実現することです。世界のユーティリティー資産管理市場は、Fortune Business Insightsによると、年平均成長率（CAGR）4.52%で成長し、2031年までに72億9,000万米ドルに達すると予測されています。

この数十億ドル規模の業界は、企業資産管理ソフトウェア・ソリューションの導入によって近代化が進んでいます。これらのソリューションには、人工知能（AI）予測分析モノのインターネット（IoT）が統合されています。ユーティリティー資産管理は、運用効率を向上させ、データに基づく意思決定を促進することで、優れたビジネス成果をもたらします。

IBM Institute for Business Valueによる最近の調査では、ユーティリティー業界の経営幹部はすでにこの変化を実感していることが明らかになっています。この調査では、ユーティリティー業界の経営幹部の94%が、AIは今後3年以内に収益の成長に大きく貢献すると予想していることがわかりました。さらに、88%が、このテクノロジーは測定可能な競争優位性をもたらすと回答しています。

より広い視点で見ると、UAMの上位に位置するマクロレベルの管理プロセスは、インフラ資産管理（IAM）です。この手法では、公共施設、道路、橋梁などのあらゆる公共インフラを管理します。一方、ユーティリティー資産管理は、エネルギー、水道、その他の生活に不可欠な公共サービスに重点を置いています。エネルギー資産管理（EAM）はユーティリティー資産管理と密接に関連していますが、対象範囲が異なり、風力発電所や発電所などの発電資産や分散型エネルギー・リソースに包括的に重点を置いています

特にエネルギー・ユーティリティー業界では、環境・社会・ガバナンス（ESG）の目標、グリッドのレジリエンス、そして今後25年以内のカーボン・ニュートラルの実現に引き続き注力しています。この移行には、より包括的なグリッド資産管理アプローチと、すべての運用を一元的に可視化する単一の統合ビューの構築が必要です。

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なぜエネルギー・公益事業の資産管理が重要なのか

ユーティリティー・チームは、インフラストラクチャーの老朽化、保守スケジュールの変化、厳格な規制コンプライアンスに直面しています。ユーティリティー資産管理ソリューションは、チームが運用予算、資本計画、保守に直接影響を与えるより戦略的な決定を下すのに役立ちます。

一方で、計画外のダウンタイムは、企業の収益と評判に直接的な影響を及ぼします。ユーティリティー資産の健全性は、故障する前に高リスクの老朽化した設備を特定するうえで不可欠です。予知保全および予防保全のストラテジーが現代のユーティリティー資産管理を支えています。

このアプローチでは、履歴データとリアルタイム・データを活用して物理インフラを維持するとともに、長期的なインフラの予測を行います。事後保全による修理から予知保全ストラテジーへ移行することで、事業者は資産インベントリーを最大限に活用し、資産の寿命を最大化できます。

ユーティリティー事業者は、環境、安全性、オペレーションの分野で厳しい規制コンプライアンス基準に直面しています。ユーティリティー資産管理ソフトウェアとツールは、規制や基準についてプロバイダーに自動的にリマインドすることができ、罰金や違反の回避に役立ちます。

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エネルギー・公益事業の資産管理の中核コンポーネント

ユーティリティー資産管理を構成するいくつかの重要なコンポーネントを以下に示します。

  • 資産インベントリーと状態評価：これらの要素は、ユーティリティー資産管理の基盤となります。資産インベントリーには、ユーティリティー企業が所有するすべての物理資産と、その所在地や詳細情報が記録されます。状態評価では、現在の物理的な状態を評価し、故障までの残存寿命を推定します。
  • 資産ライフサイクル管理：ユーティリティー資産管理では資産ライフサイクル管理によって、物理インフラを調達から廃棄まで管理します。このプロセス全体を通じた目標は、リアルタイム・データと分析を活用して各段階の意思決定に役立てることで、コストを削減し、ダウンタイムを最小限に抑えることです。
  • リスクおよび重要度評価：リスクと重要度の評価では、故障する可能性に基づいて資産を評価し、優先順位を付けます。チームは、資産を深刻度に応じて評価およびランク付けし、事業リスクの大きさを定量化します。これらの資産スコアは、的を絞ったリスク軽減戦略の策定に役立ち、ユーティリティー事業者がリソースを投入すべき箇所を明らかにします。
  • パフォーマンスの監視と保守計画：ユーティリティー資産管理におけるパフォーマンス監視では、モノのインターネット（IoT）センサー、デジタルツイン、地理情報システム（GIS）を利用して、資産をリアルタイムで追跡します。これらのパフォーマンス監視システムから得られるデータは、保守計画の策定に直接活用されるほか、設備パフォーマンス管理（APM）コンピューター化保守管理システム（CMMS）などのプラットフォームにも活用されます。
  • 規制遵守と報告：ユーティリティー資産管理における規制遵守には、連邦、州、地方の義務を確実に遵守するために、ユーティリティー資産の継続的な監視が必要です。ユーティリティー資産管理ソリューションは、部門間の一貫性を実現するための統一されたフレームワークを作成し、記録管理を自動化して、クリーンで一貫性のあるドキュメンテーションを実現します。

資産管理が必要なエネルギー・公益事業の種類

エネルギー・公益事業にはさまざまな資産が含まれており、物理インフラストラクチャーを維持するためにさまざまなアプローチが必要です。

処理プラント、配水パイプライン、貯水池などユーティリティーには、綿密な監視が必要です。資産管理により、水処理施設が安全規制に準拠していることを確認し、リアルタイムで漏れを検知できます。

資産管理システムは、継続的に稼働しており、ミスが許される余地がほとんどないことから、水処理および排水処理業務において特に重要です。水道事業におけるこのアプローチは、履歴データとリアルタイム監視に基づく予防保全ストラテジーです。
エレクトリック

発電施設、変電所、送電鉄塔、スマート・グリッド制御システムは、管理が必要な電力ユーティリティーの代表例です。電力ユーティリティは、家庭、企業、産業活動に電力を供給しており、そのため極めて重要な役割を担っています。

資産管理ソリューションは、高度なメーターインフラを通じて複雑なグリッド・インフラを管理し、電力需要を正確に予測することで、より戦略的な参考情報配分とリスク管理を促進します。
ガス

ユーティリティーとは、住宅、商業、工業用スペースに天然ガスを供給することを指します。ユーティリティーはエネルギー部門の大部分を占め、ガス供給の安全性と規制遵守に重点を置いています。

ガス・パイプラインは日常生活にクリティカルであるため、ガスは厄介なユーティリティーです。資産管理プロセスは、包括的な流通および管理システムを通じて、ガス供給と需要のバランスを確保することができます。
廃棄物管理

廃棄物管理セクターは非常に可視的で不可欠です。ほとんどの人は「ゴミの日」に共鳴するか、自宅から廃棄物を除去するための何らかの仕組みを持っています。

廃棄物管理セクターは、大都市の環境保護、ヘルス、都市管理に不可欠です。このセクターには、廃棄物の収集、輸送と流通、リサイクル、処分が含まれます。規制当局は環境基準を厳しくしており、埋め立て地管理はより複雑になっているため、強力な予防保守アプローチが必要です。
再生可能エネルギー

再生可能エネルギー・ユーティリティーとは、既存のエネルギー供給源に組み込まれた物理エネルギー設備（風力タービンやソーラー・パネルなど）を指します。これらの再生可能エネルギー・ユーティリティーは、太陽光、風力、水力発電などの自然エネルギー源からエネルギーを得ます。

再生可能エネルギーの物理資産には、遠隔地に設置されることや風雨にさらされることを考慮した、特有の保守ストラテジーが必要です。この分野では、資産パフォーマンスの最適化、容量計画、およびエネルギー生産量の予測に依存しています。

エネルギー・公益事業の資産管理における主な課題

ユーティリティーは日常生活に不可欠です。停電すると、ほとんどの人はすぐに気付きます。停電すると、ほとんどの人はすぐに気付き、ガスコンロに火がつかないときの音も認識しています。ユーティリティーのインフラストラクチャーは、照明を維持するだけでなく、ごみが回収され、家庭に安全な飲料水が供給されることを確保するためにも重要です。

Oak Ridge National Laboratoryの調査によると、大規模な停電により、2024年だけで米国の電力利用者は121億米ドルの損失を被りました。この増加は、調査で報告された前年からの急激な増加です。

別件として、シーメンスの2024年真のダウンタイム・コスト・レポートによると、世界の500大企業は予期せぬダウンタイムによって年間約1.4兆米ドルの損失を被っています。この年間ダウンタイム・コストは、収益の11%に相当します。

ユーティリティーの重要性は、いくつかの注目すべき課題ももたらします。包括的なユーティリティー資産管理ストラテジーは、これらの継続的な課題を軽減するのに役立ちます。

  • 老朽化したインフラ：多くのユーティリティー資産は老朽化している、または老朽化が進んでおり、早急な近代化が必要です。インフラストラクチャーの老朽化は、重大な障害や中断につながり、運用に時間と費用がかかる可能性があります。ユーティリティー資産管理ソリューションは、保守ストラテジーを事後対応型から予知保全へと移行し、故障を事前に検知できるようにすることで、この課題への対応を支援します。
  • 予算の制約：予算の制約により、組織は老朽化したインフラの修繕、保守、規制遵守といった相反する要求事項に優先順位をつけざるを得なくなる。緊急修理は非常に費用がかかり、オペレーションが使用できる限られた資金を他の場所に回す可能性があります。ユーティリティー資産管理では、データ駆動型の保守アプローチに重点を置くことで、これらの資金を最大化できます。
  • 複雑な規制遵守：ユーティリティー資産の種類に応じて、組織はさまざまな義務を伴う複数のフレームワークを管理しなければならない。この課題により、大きな摩擦が生じたり、報告書の提出が遅れたりして、組織を危険にさらす可能性があります。ユーティリティー資産管理ソリューションは、統合されたデータ分析と自動化されたコンプライアンス・トリガーを備えた一元化されたデータ・システムの構築に役立ちます。
  • 断片化されたデータシステム：GIS、SCADA、停電システムからのクリティカルなデータはオペレーションのサイロに分断されており、オペレーションの全体像を把握することができません。資産管理者は手作業でデータをつなぎ合わせる必要があり、意思決定が非効率的になることがあります。エネルギー・公益事業の資産管理は、データを統合ビューまたはエージェント型ワークフローに統合するための統一データプラットフォームを提供できます。
  • 環境圧力の高まり：より持続可能な社会への移行に伴い、炭素排出量の削減や、「永遠の化学物質」とも呼ばれる有機フッ素化合物（PFAS）などの汚染物質の管理を義務付ける厳しい規制が導入されています。ユーティリティー管理には、保守を管理するための体系的な仕組みが必要です。これが整備されていないと、企業は多額の罰金や訴訟費用を負担する可能性があります。ユーティリティー資産管理ソリューションは、AIを活用したプラットフォームを提供し、資産ライフサイクルを監視するとともに、予知保全に関する洞察を活用して資産をリモートで管理できるようにします。

エネルギー・公益事業の資産管理のベスト・プラクティス

ユーティリティ資産とその管理方法は、資産の種類、規模、範囲によって異なります。ただし、従うべき一般的なベスト・プラクティスがいくつかあります。

  1. 包括的な資産インベントリーを作成する：資産データをすべてデータベースに集約します。所在地、使用年数、製造元、現在の状態、および保守履歴を含めます。命名規則を標準化し、現場チームと管理チーム全体で一貫したカテゴリーを作成します。
  2. 資産の重要度とリスクを評価する：運用にとってどの程度重要かに基づいて重要な資産の優先順位を付け、スコアを付与します。資産障害の影響を評価し、このデータを戦略的な意思決定に活用します。最も重要なユーティリティー資産に基づいて予算を配分します。
  3. 戦略的な資産管理計画を策定する：ユーティリティー資産管理の計画を作成し、事後保守よりも予防保守を重視して優先順位を設定します。組織の目標および目的に合った適切なツールとテクノロジーを選択します。
  4. 適切なテクノロジー・スタックを導入する：資産のニーズを満たす最適なテクノロジーとツールを選択します。ユーティリティー資産管理ソリューションは、複数の種類の資産を処理し、大量の受信情報を同時に管理できる必要があります。資産に関するデータを収集し、資産ライフサイクル・コストを管理し、資産を長期にわたって維持するために、CMMSシステムなどのAI搭載テクノロジーやツールを検討します。
  5. 事後保守から予知保全へ移行する：従来の故障まで使い続けるアプローチに代えて、予防保全および予知保全のストラテジーへ移行します。CMMSプラットフォームは、作業指示書を自動化し、問題が発生する前に点検およびサービスのタスクを生成します。
  6. KPIと継続的な改善ループを確立する：平均修理時間(MTTR)、故障間隔(MTBF)、資産可用性などのKPIを監視します。資産管理活動を定期的に評価し、ストラテジーがどの程度機能しているか、また組織のニーズに引き続き対応しているかを確認します。

エネルギー・公益事業の資産管理を支援するツールとテクノロジー

ユーティリティーの資産管理をサポートするさまざまなツールやテクノロジーがあります。その種類は、資産とオペレーションのニーズによって異なります。

  • AIと予測分析：AIと機械学習（ML）は、設備の異常を検出し、フィールド・サービス管理（FSM）における資産の故障を予測します。AI搭載ソフトウェアは、ドローンや衛星の画像を分析して、パイプの腐食や碍子の損傷などの異常や欠陥を検出できます。
  • CMMSおよびEAMシステム：CMMSとEAMシステムは、さまざまな組織で使用されているメンテナンス・ソフトウェアです。これらのシステムは、資産の履歴と保守記録を統合し、チーム全体で利用できる単一の統合ダッシュボードに集約します。
  • デジタルツイン：デジタルツインは、資産またはシステムを仮想的に表現したものです。物理的な資産の仮想レプリカを作成し、その資産の影響を組織が把握するのに役立ちます。このアプローチは、資産パフォーマンスを最適化し、意思決定者がより適切な判断を下すのに役立ちます。
  • IoTとセンサーネットワーク：IoTデバイスと状態監視センサーは、資産の健全性をリアルタイムで追跡できます。スマート・メーターは、リアルタイム・データを生成し、障害が発生する前に潜在的な問題を予測する高度なデジタル・デバイスの一例です。

執筆者

Teaganne Finn

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think

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