エネルギー資産管理（EAM）には、組織のエネルギー関連資産の維持、監視、最適化が含まれます。EAMは、運用効率を高め、運用コストを削減しながら、資産のパフォーマンスを拡張することを目指しています。
EAM資産は、発電所、再生可能エネルギー設備、電力網、発電機、タービン、変圧器、送電線、変電所、バッテリーシステムなど、幅広いインフラをカバーすることができます。
すべての企業が程度の差こそあれエネルギーに依存しているとはいえ、EAMは主に商業レベルまたは産業レベルでエネルギーを扱う企業の領域です。
電力を生成して広大なユーザーのネットワークに配電するユーティリティー会社であれ、新しい構造のエネルギー・インフラ設計を慎重に製図するエンジニアリング会社であれ、大規模な運用を通じてサステナビリティー目標を追求する再生可能エネルギー開発会社であれ、企業にとってエネルギーはビジネスです。
エネルギーの効果的な資産管理は、エネルギー関連の物理的資産が、当初の調達・導入から最終的な更新・撤去に至るまでの全ライフサイクルを通じて、適切に維持されることに依存します。
EAMには、包括的かつエンドツーエンドの資産管理を実現するための多くのアクティビティーが組み込まれています。
すべてのエネルギー・インフラストラクチャーの詳細なインベントリーと仕様を維持します。
資産を継続的に監視し、適切に動作していることを確認することで、最高の運用効率を確立し、維持します。企業は、センサーという形でIoT（モノのインターネット）テクノロジーを取り入れ、資産のパフォーマンスに関するリアルタイムデータを提供するために活用しています。
データ管理を活用して、ビジネス プロセスの日常的なオペレーション、保守スケジュール、資産の計画的なアップグレードに関する意思決定を強化します。目標は、アップタイムを最大限に高め、中断を最小限に抑えることです。
資産ライフサイクル管理と財務管理の実施。どちらの管理形態も、資産のライフサイクル全体を扱い、エネルギー資産の投資収益率（ROI）をどのように高めるかに重点を置いています。
電力は現代生活の中心です。信じられないなら、電気代の請求書を無視してみてください。電気が止まった瞬間、中世へ逆戻りしてしまうことを実感できるでしょう。
電力は今や人間の生命を維持するために、酸素や水と同じくらい重要であるというのは誇張ではありません。エネルギー業界は世界の回転を維持する上で極めて重要な役割を担っているため、その収益性と財務健全性は疑いようがありません。
どれほど収益性が高いのでしょうか？2025年6月、国際エネルギー機関（IEA）は最新の世界エネルギー投資報告書を発表しました。この報告書は、2025年にエネルギー業種・業務への資本投資が3.3兆米ドルに達するかそれを超えると予測しています。さらに、これらの資金のうち約2兆2,000億米ドルは、クリーン・エネルギー源や再生可能エネルギー資産、電力網や電力ストレージソリューションへの投資に割り当てられることになっています。
IEAの専門家は、その半分（1.1兆米ドル）が石油、石炭、天然ガスなどの化石燃料に投資されると予想しています。
数兆ドル規模の投資を調達できる業界は、明らかな財務的存続可能性を実証しています。しかし、エネルギー業界には大きな投資と利益がある一方で、差し迫った深刻な課題から免れないわけではありません。そのいくつかはエネルギー業界にとって根本的な変革をもたらす可能性があります。
これらの課題は、エネルギー資産管理の徹底が極めて重要であることを示しています。
人間が電気を必要とする設備、デバイス、ガジェットをより多く作るにつれて、エネルギー需要は着実に増加しています。IEAの報告 によると、電力需要は年間約4%増加しています。
電力はオフィスや家庭、通信機器、そして増加する自動車を動かしています。この問題をさらに深刻化させているのは、急増する世界人口であり、新たな世代の電力利用者を次々と生み出し続けているのです。電力会社は増え続ける需要を満たすため、エネルギー生産の取り組みを継続的に強化しなければなりません。
電力網のような頑丈な物理的資産でさえ、時の流れの猛威から守ることはできません。ほとんどの機器は、資産のライフサイクルの過程で機能を失います。さらに、設備が老朽化するにつれて、オートメーションのような新しい補完的なテクノロジーが登場します。
電力会社は、電力網全体のオペレーションを最適化し、これらの新しいテクノロジーを活用するために、老朽化した設備を定期的にアップグレードする必要があります。資産を更新することで、計画外のダウンタイムの期間を短縮しながら、業務のコスト効率を維持できます。
先進的な電力会社は現在、ドローンなどの新技術を活用して送電線の状態に関するデータを収集・分析し、停電が発生する前に故障の可能性のある箇所を予測しています。
持続可能性は、（エネルギーコスト以外にも）エネルギー業界に関連し、最も緊急性の高い問題の1つです。一部の分野では依然として議論の的となっていますが、人為的な化石燃料依存がオゾン層破壊とそれに続く気候温暖化をもたらしたという大規模な科学的合意が存在するようです。
国は、炭素排出量を大幅に削減するクリーンエネルギーソリューションを通じて、サステナビリティーの目標に取り組むことができます。自然電源（太陽光や風力発電など）をベースにした再生可能エネルギー資産は、エネルギー効率を高めることができます。しかし、こうした資産が効率を高めることができるのは、政府機関がその利用を支援し、ビジネス上の利益や関係する利害関係者がそれを受け入れる場合に限られます。
世界には、単独で、あるいは他の犯罪組織や国家が支援するテロリストと結託して活動する悪質な人物がたくさんいます。社会に混乱や大規模な混乱を引き起こす効果的な方法は、その国の権力システムを攻撃することだと広く理解されています。これらの攻撃は、直接的な妨害行為や破壊行為から、コンピューター技術を使用して電力網の制御を奪い、即座に無効にする行為まで多岐にわたります。
今後、エネルギー資産を妨害や有害な干渉から守るためには、常にリアルタイムの監視と強化されたサイバーセキュリティー、そしてこれらの資産を保護する物理的なセキュリティーの強化が必要となります。
エネルギー市場は世界で最も有望な市場の1つですが、巨額の利益が得られる可能性があるため、このような金融面に潜むリスクも伴います。
エネルギー市場は突然変動し、ほんの一瞬で大金を生み出したり失わせたりする可能性があります。さらに、地政学的な出来事(戦争など)や経済状況( サプライチェーン の混乱など)がエネルギー価格に絶えず影響を与えています。このような激しい市場の変動により、正確な市場予測を立てたり、資産について十分な情報に基づいた決定を下したりする努力が妨げられることがよくあります。
世界的なエネルギー需要が天井知らずで増加する中、私たちはエネルギー需要を満たすために利用可能なオプションを検討する必要に迫られています。同時に、進歩的な国または地域はクリーン・エネルギー源の利用を奨励しようとしています。しかし、必要な分だけ電力を生産できるクリーンエネルギー源は、原子力発電のみです。
原子力発電所と同等の出力を確保するには、複数の風力または太陽光発電所を連結し、さらに電力を安定供給するための十分な蓄電設備を構築する必要があります。蓄電された電力は、風力や日照が不足している際に活用されます。
原子力利用の根本的な問題は、米国、ロシア、日本における壊滅的な原子力災害が示すように、全体的な安全性の欠如にあります。原子力発電には多くのメリットがありますが、リスクも伴います。
エネルギーは世界中の工場を動かし、真夜中に世界を照らし、帝国に力を与えます。すべてがエネルギーで動いています。エネルギーなしでは動くものはほとんどありません。国家はエネルギー資源の支配権を巡って戦いを繰り広げています。国や地域はエネルギーがなければ戦争に負けます。これは誇張ではなく、歴史なのです。
実話：エネルギーが世界の運命を決めたのです。第二次世界大戦後半、連合軍の爆撃によりドイツの石油精製所とガソリン生産施設が壊滅的な打撃を受けた結果、文字通り燃料が枯渇しました。やがて装甲兵器群を動かす燃料すら不足し、猛威を振るったドイツ軍戦車は、轍に足を取られた戦車のように完全に停止しました。
そして地球の反対側では、太平洋戦争が最初の原子爆弾の爆発をもって頂点に達し、人類史上最大のエネルギー解放を記録しました。（日本に投下された原子爆弾は巨大な爆発力を有し、その威力は広島でTNT火薬換算15キロトン、長崎で21キロトンでした。）
2つのまったく異なる方法で、エネルギーは史上最悪の紛争に終止符を打ちました。最初の例は、十分なエネルギーがない場合に何が起こるかを示しています。第二の事例は、計り知れないほどのエネルギーを解き放つ能力を持つ者が何をもたらすかを、痛烈に示したのです。
80年後の現在。今日でもエネルギーは多くの国際紛争の背景にある動機であり、その大半はエネルギー資源が豊富な土地をめぐる領土紛争です。そして、そのような状況は今後も続くでしょう。
その理由は、クリーンエネルギーの代替手段が存在するにもかかわらず、現代社会は単純に十分なエネルギーを確保できていないからです。さらに、一部の国々はクリーンエネルギーの利用国へと変貌することを望んでおらず、その準備も整っていません。クリーンエネルギーの利用が要求するコストのかかるインフラ変更を、強制されたくないのです。
一方で、電力の需要は毎年4%増加し続けており、世界的なこの傾向はすぐには変わらないでしょう。
効果的なエネルギー資産管理は、ユーティリティー、産業施設、商業ビルなど、信頼性の高いエネルギー供給を確保し、コストを削減し、サステナビリティーを向上させ、高価なインフラストラクチャーの耐用年数を延長します。
