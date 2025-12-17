エネルギーは世界中の工場を動かし、真夜中に世界を照らし、帝国に力を与えます。すべてがエネルギーで動いています。エネルギーなしでは動くものはほとんどありません。国家はエネルギー資源の支配権を巡って戦いを繰り広げています。国や地域はエネルギーがなければ戦争に負けます。これは誇張ではなく、歴史なのです。

実話：エネルギーが世界の運命を決めたのです。第二次世界大戦後半、連合軍の爆撃によりドイツの石油精製所とガソリン生産施設が壊滅的な打撃を受けた結果、文字通り燃料が枯渇しました。やがて装甲兵器群を動かす燃料すら不足し、猛威を振るったドイツ軍戦車は、轍に足を取られた戦車のように完全に停止しました。

そして地球の反対側では、太平洋戦争が最初の原子爆弾の爆発をもって頂点に達し、人類史上最大のエネルギー解放を記録しました。（日本に投下された原子爆弾は巨大な爆発力を有し、その威力は広島でTNT火薬換算15キロトン、長崎で21キロトンでした。）

2つのまったく異なる方法で、エネルギーは史上最悪の紛争に終止符を打ちました。最初の例は、十分なエネルギーがない場合に何が起こるかを示しています。第二の事例は、計り知れないほどのエネルギーを解き放つ能力を持つ者が何をもたらすかを、痛烈に示したのです。

80年後の現在。今日でもエネルギーは多くの国際紛争の背景にある動機であり、その大半はエネルギー資源が豊富な土地をめぐる領土紛争です。そして、そのような状況は今後も続くでしょう。

その理由は、クリーンエネルギーの代替手段が存在するにもかかわらず、現代社会は単純に十分なエネルギーを確保できていないからです。さらに、一部の国々はクリーンエネルギーの利用国へと変貌することを望んでおらず、その準備も整っていません。クリーンエネルギーの利用が要求するコストのかかるインフラ変更を、強制されたくないのです。

一方で、電力の需要は毎年4%増加し続けており、世界的なこの傾向はすぐには変わらないでしょう。

