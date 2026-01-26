2026年は、いくつかの要因のせいで、グリッドのレジリエンスにとってきわめて重要な年になります。需要の急増は、電化の増加、データセンターの建設、経済成長に起因しています。一方、インフラストラクチャーの老朽化と気候変動に関連する自然災害が頻繁に発生しており、送電網は高い需要を満たすことができなくなっています。

再生可能エネルギーや原子力を活用した持続可能性の取り組みなど、先進テクノロジーのアップグレードでグリッドを適応させることには、独自の課題があります。どちらも資本集約型であり、再生可能エネルギーをレガシー・インフラストラクチャーに統合するのは物流的に複雑です。

断続的な再生可能エネルギーとは異なり、原子力発電所は継続的に稼働することができ、短期的な気象変動の影響が少なくなります。しかし、電力は安全性やその他の懸念に関して継続的な議論の対象となっています。

2026年の課題に対処するには、長期的なエネルギー源を稼働させる前に、短期的なレジリエンス・ソリューションが必要です。