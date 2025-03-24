この調査では、グリッドの最新化戦略に基づいて公益事業業界で台頭している4つの異なるグループが特定されました。

- 先駆的なインテグレーターは調査済みの全体の14%を占め、グリッド・モダナイゼーションにおいて最も先進的です。これらの企業はグリッド性能のシミュレーション、双方向ネットワークの編成、統合基準の設定などの機能に優れており、現代のエネルギー需要への適応性を明確に示しています。自己監視資産を使用して停電や資産の損害を制限したり、高度な計量インフラストラクチャー2.0（AMI）と自動停電管理顧客通信システムを統合したりする点では、それほど進んでいません。

·エネルギー最適化事業者は調査対象全体の21％を占めており、先進的なテクノロジーによるエネルギー使用の管理と最適化を優先しています。彼らは、高度な計測インフラストラクチャの統合をしっかりと理解しており、需要応答に対する精力的な取り組みを表しています。しかしながら、技術的洗練度の格差を反映して、双方向ネットワークの実装においてもそれほど先進的ではありません。

·電源コネクターは最大のグループを構成しており、調査対象全体の35%を占めています。エネルギー・ネットワーク内の接続性と運用機能の確立に優れており、DERとグリッド・システムを連携させることに強みがあります。しかし、デジタルおよびオートメーション・インフラストラクチャーの強化が必要です。スマート資産の統合については、スマート・グリッドの通信とデータ管理の側面の採用において、導入ペースが遅いことを示しています。

·中程度の成果を上げている企業は、調査対象の29% を占め、需要の柔軟性への対応は着実に進んでいるものの、先進エネルギーテクノロジーの導入と統合では同業他社に差をつけられています。

自らに最も似たグループを特定し、それぞれの行動、ストラテジー、行動を理解することで、ユーティリティーはより良い情報に基づいた意思決定を行い、それに応じてストラテジーを調整することができます。

このパッチワークのようなランドスケープにもかかわらず、将来に備えるために追求すべき重要な目標が3つあります。

1. レジリエンスと信頼性の向上

グリッド・レジリエンスを構築するには、障害や中断を防止、検知、回復する能力を強化するための包括的なアプローチが必要です。主な施策には、グリッドの自己制御と最適化、相互接続と統合、および動的料金体系やデマンド・レスポンスなどのツールによる柔軟な負荷管理が含まれます。たとえば、予測分析や Volt/VAR 最適化 (VVO) への投資は、グリッドの安定性と効率にとって不可欠であることが証明されています。相互接続性は、先進配電管理システム (ADMS) と障害検知によってサポートされ、リアルタイムの監視と制御が飛躍的に進歩します。最後に、動的な料金体系とデマンド・レスポンス・プログラムは、エネルギー使用の規制に効果的です。注目すべきことは、先駆的なインテグレーターの82%がリアルタイムの料金体系を使用しているのに対し、同業他社ではわずか半数であることです。

2. クリーン・エネルギーへの移行を加速する

一方、クリーン・エネルギーへの移行を加速するには、ユーティリティーが再生可能エネルギーの断続性を管理できる必要があります。変動性に対処するために、さまざまなテクノロジーが登場しています。例えば、柔軟な発電管理では、迅速対応の電源やストレージを用いて安定性を保ち、変動に適応します。大規模な再生可能エネルギーの統合には、グリッド容量の強化、リアルタイムのデータ分析、継続的な監視も必要です。分散型エネルギー・リソース（DER）の統合は、グリッドの柔軟性の向上に貢献しており、約60％のユーティリティーが標準的な相互接続を採用しています。流通レベルでのエネルギー取引を可能にするブロックチェーン・テクノロジーも出現しています。

3. オペレーショナル・エクセレンスの向上

基盤となる運用の卓越性は、グリッド効率、資産利用、そしてシステム全体のパフォーマンスを最適化する鍵となります。戦略計画および需要モデリング・ツールは、グリッドの混雑の管理において重要な役割を果たします。一方、気候および気象予測を組み込むことで、再生可能エネルギーのリソースの管理が強化されます。グリッド・インフラストラクチャーを維持するには、継続的な資産の監視、オートメーション、保守が不可欠であり、リアルタイムの追跡と自動アラートにより、コストのかかる障害を防ぎます。この調査によると、3分の2近くのユーティリティーは既に、障害がネットワークのパフォーマンスに与える影響を評価するために、資産の障害予測を作成しています。