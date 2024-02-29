マイクログリッドとは、大学のキャンパス、病院の複合施設、軍事基地、地理的な地域など、地域ごとに独立して発電を行う小規模な送電網です。
米国エネルギー省は、マイクログリッドを、明確に定義された電気的境界内にある、ひとまとまりの相互接続された電気機器と分散エネルギー資源であり、グリッドの観点では単一の制御可能なエンティティとして機能するものと定義しています1。マイクログリッドは、主要な発電所に支えられている従来の大規模電力網（マクログリッドと呼ばれる）と連携して機能します。
ただし、マイクログリッドは自己完結型であるため、「アイランド・モード」で動作する場合もあります。つまり、自律的に機能し、自ら電力を供給するということです。通常、ソーラー・パネルや風力タービン、燃料電池、エネルギー貯蔵システムなど、何種類かの分散型エネルギー資源（DER）で構成されています。発電資源には、ディーゼル発電機と天然ガスを動力源とする熱電併給（CHP）システムなど、従来型のエネルギー源も含まれます。
発電において、マイクログリッドは従来の電力網に関連したいくつかの課題に対する潜在的な解決策となります。マイクログリッドにより、以下を実現させることができます。
マイクログリッドは、さまざまなエネルギー技術が組み合わせされて形成されており、それぞれにはいくつかの主要な構成要素があります。
これは、マイクログリッド用の電力を生成する発電装置などのことです。これにはソーラー・パネル、風力タービン、水力発電システムなどの再生可能エネルギー源だけでなく、ディーゼルや天然ガス発電機などの再生不可能なエネルギー源も含まれます。
バッテリーやフライホイールなどのエネルギー貯蔵装置は、マイクログリッドによって生成された余剰電力を貯蔵します。この貯蔵エネルギーは、需要が生産量を上回ったときや、発電が断続的に発生する時間帯（太陽光発電の夜間など）に利用することができます
これには、送電線、変圧器、開閉器など、供給源から電気機器に電力を配電するために必要な物理インフラストラクチャーが含まれます。
マイクログリッドの「頭脳」は、その運用を管理し、電力供給のバランスを取り、再生可能エネルギー源を統合し、エネルギー貯蔵を管理し、電力品質を維持します。また、マイクログリッドを必要に応じてメイン・グリッドから切断したり、再接続したりすることもできます。制御システムには、電力需要の増減に応じて供給を調整する負荷管理ツールや、電力生産量と消費量を測定し、送電網の運用を管理するための重要なデータを提供する計量装置が含まれています。
これは、マイクログリッドが主要な電力網に接続する物理的ポイントです。PCCはマイクログリッドを分離して、メイン・グリッドの停電時にアイランド・モードで動作できるようにします。
マイクログリッドの実装には、実現可能性の評価、設計、試運転、運用など、いくつかのステップが含まれます。考慮事項には、発電源の選択、エネルギー貯蔵システムのサイジング、制御システムの設計、および相互接続規格への準拠が含まれます。
このプロセスでは、テクノロジーが重要な役割を果たします。高度なマイクログリッド制御システムは、アルゴリズムを使用して、さまざまなパワー・ソースの動作をリアルタイムで最適化します。一方、モノのインターネット（IoT）デバイスやブロックチェーンなどのデジタル・テクノロジーにより、マイクログリッド内でのピアツーピアのエネルギー取引が可能になります。
マイクログリッド・プロジェクトの設置と運用には課題が伴う場合があります。高度な制御システムやエネルギー貯蔵などのマイクログリッド・テクノロジーの初期費用が高額であることが、導入を妨げている可能性があります。マイクログリッドをメイン・グリッドに接続するには、電力の品質と安全性を確保するために慎重な調整が必要です。
マイクログリッド・システムの重要なコンポーネントであるマイクログリッド・コントローラーは、多様なパワー・ソースの運用をリアルタイムで管理したり最適化したりする必要があり、それは複雑な作業になる可能性があります。また、電力会社のフランチャイズの権利、送電網へのアクセス、料金に関連する規制の障壁も、導入を妨げる可能性があります。
しかし、柔軟性、レジリエンス、効率性などの潜在的なメリットにより、マイクログリッドは新しいエネルギー管理システムを求める多くの企業や地域社会にとって魅力的なものとなっています。実際、マイクログリッドへの投資は拡大しており、ある報告書によると、2032年までにマイクログリッドの世界市場は550億米ドルにまで成長する可能性があるとされています4。
スマート・グリッドは、デジタル通信と制御システムを従来の電力インフラストラクチャーと統合し、エネルギー・フローのリアルタイムの監視と管理を可能にする高度な電力システムです。スマート・グリッドは再生可能エネルギー源の使用を最適化し、炭素排出量を削減し、エネルギー効率を高めます。また、スマート・メーターやホーム・オートメーション・システムの使用により、消費者はエネルギー消費とコストをより細かく管理できるようになります。
スマート・グリッドをサポートするテクノロジーは、マイクログリッドの効率化を推進するためにも使用できます。スマート・マイクログリッドは、センサー、オートメーション、制御システムを活用して、エネルギーの生産、貯蔵、分配を最適化します。スマート・マイクログリッドは、レジリエントで信頼性が高く、需要の変化や供給の途絶に素早く対応できるように設計されています。
マイクログリッドは、より高いサステナビリティーを求める企業やコミュニティーにエネルギー・ソリューションを提供します。太陽光、風力、水力発電などの再生可能エネルギー源をシームレスに統合できます。また、電気自動車向けの充電インフラストラクチャーを備えるなど、輸送の電化も支援します。これにより化石燃料への依存を減らし、温室効果ガスの排出削減と気候変動の抑制に貢献します。
マイクログリッドは、消費源の近くで電力を生成することにより、一般的に長距離の送電中に発生するエネルギー損失を削減します。また、ピーク時の負荷を軽減したり、オフピーク時へとシフトしたりすることで、需要への対応をより適切に管理できます。これらの属性を組み合わせることで、生成された電力のより効率的な使用が可能になります。
再生可能で効率的なエネルギー供給がもたらす環境上の利点に加えて、マイクログリッドは地域経済を活性化できます。建設、運用、保守の分野で雇用を創出し、地域社会の繁栄に貢献できる可能性もあります。
1 The US DoE’s Microgrid Initiative, United States of America Department of Energy, October 2012.
2 How a microgrid saved Pittsburgh International Airport USD 1 Million, Microgrid Knowledge, July 2022.
3 Microgrid Analysis and Case Studies Report, California Energy Commission, August 2018.
4 Global Market for Microgrids Estimated to Grow to Over USD 55 Billion by 2032, PR Newswire, January 2024.