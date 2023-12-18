企業の社会的責任（CSR）とは

CSRは、組織のブランド・アイデンティティーだけでなく、収益にも好影響を与えます。エネルギー効率の改善など、一部のCSRの取り組みは運営コストを削減し、最終的には節約につながる可能性があります。消費者は、自らの価値観を共有するブランドをますます好むようになってきています。CSR方針は、組織がこのような価値観を示し、信頼とロイヤルティーを築いて競争上の優位性を高められる方法です。

また、より多くの労働者が自分の価値観と一致する雇用主を求めるようになるため、CSRは優秀な人材を引き付け、従業員のエンゲージメントと定着を促進するのにも役立つだけではなく、倫理的・社会的問題に積極的に取り組むことで、法律上の問題や、罰金、風評被害を予防できる可能性があります。