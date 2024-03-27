気候リスクをビジネス・チャンスに変える

気候変動は、さまざまな分野の組織を運営リスクおよび財務リスクにさらします。資産やインフラの損害、業務への影響、移転、物流の遅延など、気候リスクは基本的にすべてのビジネスを脅かしています。

これらの問題に対処するのは困難で、費用がかかります。異常気象が発生すると、企業はインフラストラクチャーとプロセスを短期的または恒久的に突然変更しなければならなくなる場合があります。機会の逸失やビジネスの損失に加えて、直接的な支出が発生する可能性があります。最善の準備をするために、組織は気候リスク戦略を策定する必要があります。

さらに、企業は顧客、従業員、株主からより持続可能なものになるようプレッシャーをかけられています。人々はますます企業や社会的責任の取り組みにおいてサステナビリティーを重要な要素と見なしています。組織は、エネルギー消費と廃棄物を削減することで、地球への影響を軽減する必要があります。また、気候リスクに直面しても次に進むことができるようにする必要があります。金融サービス、変化の速い消費財、ヘルスケアなどの一部の事業部門では、事業の中断が日常生活に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。

規制により、株主、従業員、ビジネス・パートナーは企業が環境に与える影響を理解できるようになります。

リーダーは、組織が備えるべき気候ハザードの種類を評価し、気候変動のリスクが最も高い場所を特定する必要があります。また、これらの気候ハザードが自社組織に与える財政的影響の深刻度も評価する必要があります。

運営面や財政面の考慮以外にも、道義的義務があります。気候変動への取り組みを支援する力を持つ企業は、それを行うべきです。