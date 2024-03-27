気候リスクをビジネス・チャンスに変える

気候変動は世界中で異常気象を引き起こし、人々の生命を危険にさらし、人々が依存するビジネスに混乱をもたらします。例えば、アフリカでは、気候変動の影響で繰り返される干ばつ、洪水、サイクロンにより、作物の不作や食糧不足が生じる可能性があります。企業が異常気象などの気候リスクを軽減する計画を立てる際には、新たなビジネス・モデルでイノベーションを起こし、より持続可能な慣行を導入することでリーダーシップを発揮する機会があります。
簡単に言えば、気候リスクとは、気候変動の影響によって現在の経済的・社会的構造が破壊される可能性のことです。
米国では、2023年に25件の気候災害が発生し、その被害額はそれぞれ10億米ドルを超えました。これらの災害には、洪水、暴風雨、干ばつなどが含まれます。
この種の破壊的な出来事は一時的な場合もあれば、インフラや建物に長期的な損害を引き起こす場合もあります。送電網全体で電源停止が発生する可能性があり、サプライチェーンが中断される可能性もあります。多額の修理費用が発生する可能性があり、特に保険会社に影響が及びます。
異常気象リスクに加えて、海面上昇や持続的な気温上昇など慢性的な気候リスクも発生します。これらのリスクにより、影響を受ける場所での組織の事業運営が困難または不可能になる可能性があります。
気候変動は、さまざまな分野の組織を運営リスクおよび財務リスクにさらします。資産やインフラの損害、業務への影響、移転、物流の遅延など、気候リスクは基本的にすべてのビジネスを脅かしています。
これらの問題に対処するのは困難で、費用がかかります。異常気象が発生すると、企業はインフラストラクチャーとプロセスを短期的または恒久的に突然変更しなければならなくなる場合があります。機会の逸失やビジネスの損失に加えて、直接的な支出が発生する可能性があります。最善の準備をするために、組織は気候リスク戦略を策定する必要があります。
さらに、企業は顧客、従業員、株主からより持続可能なものになるようプレッシャーをかけられています。人々はますます企業や社会的責任の取り組みにおいてサステナビリティーを重要な要素と見なしています。組織は、エネルギー消費と廃棄物を削減することで、地球への影響を軽減する必要があります。また、気候リスクに直面しても次に進むことができるようにする必要があります。金融サービス、変化の速い消費財、ヘルスケアなどの一部の事業部門では、事業の中断が日常生活に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。
規制により、株主、従業員、ビジネス・パートナーは企業が環境に与える影響を理解できるようになります。
リーダーは、組織が備えるべき気候ハザードの種類を評価し、気候変動のリスクが最も高い場所を特定する必要があります。また、これらの気候ハザードが自社組織に与える財政的影響の深刻度も評価する必要があります。
運営面や財政面の考慮以外にも、道義的義務があります。気候変動への取り組みを支援する力を持つ企業は、それを行うべきです。
組織が低炭素経済へ移行する中、エネルギー、資材、水の使用を減らすことでコスト削減が可能になるかもしれません。新しい低排出量の製品やサービスは、環境意識の高い購入者からの売上を増やすことで企業の競争力強化に役立つ可能性があります。気候リスクに対するレジリエンスを強化（サプライチェーンの冗長性の導入など）することで、組織は他のリスクに対するレジリエンスも高めることができます。
人工知能（AI）は、気候リスクに対処する多くの解決策において重要な役割を果たすことができます。例えばインドのウッタル・プラデーシュ州とビハール州は、夏と冬の寒暖差が激しい地域にあります。州政府は事前に市民のために電力を注文する必要があり、以前はスプレッドシートを使用して手作業で需要を予測していました。エネルギー消費量の予測は、気象パターンと密接に関連しています。そこで各州は、エネルギー分野を専門とするコンサルタント会社のMercados EMI社と協力し、気象パターンのデータと電力需要データを利用したAIベースの需要予測システムを構築しました。
米国では、テキサス州農務省が気候変動を州の食料供給に対する潜在的な脅威であると位置づけました。同州は2022年に、観測史上最も乾燥した年を経験しました。小規模農家は、特定の作物にどれだけの水を使用するのかわかっていませんでした。IBMとTexas A&M AgriLifeは、低コストの土壌センサーとIBM Environmental Intelligenceの天気予報データを、作物固有の情報とともに使用するツールを開発しました。このソリューションは、農家が水のやりすぎや水不足を避けるのに役立ちます。
コスタリカ、エクアドル、コロンビア、チリ、アルゼンチンでは、1,300人以上の農民がモバイル・アプリケーションを試験的に使用しています。このアプリは、気候変動に適応するための気象データ、農学データ、カーボン・フットプリントの計算の活用方法のトレーニングを農家に提供するものです。
これらのストーリーは、組織が気候データとAIを使用して、意思決定と気候リスクに対するレジリエンスを向上できることを示しています。
気候変動が多くの企業に重大な脅威をもたらし、規制の変更によりそれらのリスクの軽減に向けた圧力が強まる中、今こそ組織は気候リスク適応戦略を策定する時期に来ています。詳細については、気候リスクに関する洞察のページをご覧ください。
