インフラ資産管理（IAM）は、下水処理場、通信網、下水道管、道路、公共施設網、橋梁、鉄道などの 公共インフラ システムを維持するための、統合的で学際的な資産管理システムである。IAM は、重要なインフラストラクチャと物理資産の設計から廃止/廃棄までのライフサイクル全体を管理するプロセスです。

2022年だけでも、米国はインフラ・プロジェクトに360億米ドル以上を支出し、さらに945億米ドルを州政府に移管しました1。 私たちが車で走る道路や橋から、家庭や職場に電力を供給する電力網に至るまで、インフラは日常生活に欠かせません。適切に管理しないと、サービスの中断から人命の損失や財産の損害を引き起こす壊滅的な障害に至るまで、多大な費用と深刻な結果が生じる可能性があります。

しかし、IAM は資産の保守と修復だけを目的とするものではありません。また、戦略的な意思決定と的を絞ったリスク管理の実践を促進することで、組織が資産とサービスの提供を最適化できるようになります。インフラストラクチャ資産を戦略的かつ体系的に管理することで、組織はサービス提供を改善し、資産寿命を延ばし、ライフサイクルコストを削減し、資産障害に関連するリスクを最小限に抑えることができます。