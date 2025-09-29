インフラ資産管理（IAM）は、下水処理場、通信網、下水道管、道路、公共施設網、橋梁、鉄道などの 公共インフラ システムを維持するための、統合的で学際的な資産管理システムである。IAM は、重要なインフラストラクチャと物理資産の設計から廃止/廃棄までのライフサイクル全体を管理するプロセスです。
2022年だけでも、米国はインフラ・プロジェクトに360億米ドル以上を支出し、さらに945億米ドルを州政府に移管しました1。 私たちが車で走る道路や橋から、家庭や職場に電力を供給する電力網に至るまで、インフラは日常生活に欠かせません。適切に管理しないと、サービスの中断から人命の損失や財産の損害を引き起こす壊滅的な障害に至るまで、多大な費用と深刻な結果が生じる可能性があります。
しかし、IAM は資産の保守と修復だけを目的とするものではありません。また、戦略的な意思決定と的を絞ったリスク管理の実践を促進することで、組織が資産とサービスの提供を最適化できるようになります。インフラストラクチャ資産を戦略的かつ体系的に管理することで、組織はサービス提供を改善し、資産寿命を延ばし、ライフサイクルコストを削減し、資産障害に関連するリスクを最小限に抑えることができます。
インフラストラクチャ資産管理プロセスは、次のようなコンポーネントと実践の複雑なエコシステムです。
当然のことながら、資産管理戦略は各施設の固有のニーズに応じて組織ごとに異なります。ただし、IAM ライフサイクルはおよそ 7 つのステップで構成されます。
IAM プロセスは、組織の戦略目標と資産がどのようにそれらに役立つかを念頭に置きながら、資産のニーズ (新しい資産要件や資産の交換など) を特定することから始まります。計画段階には、費用対効果分析、実現可能性調査、初期資産設計の開発も含まれます。
IAM ライフサイクルの次のステップは、アセットを設計し、それを構築するために必要なリソースを調達することです。これには、詳細な設計と仕様の作成、必要なすべての材料とリソースの決定、それらのリソースの配置、および詳細なコスト見積もりの作成が含まれます。
この段階では、組織は資産を構築または取得し、前の段階の設計計画と仕様を実装します。このフェーズには、資産が設計仕様と組織のニーズを満たしていることを確認するためのテストも含まれます。
資産が構築およびインストールされると、運用フェーズに移行し、意図された目的に使用されます。組織は、資産がその耐用年数全体にわたって期待どおりに機能していることを確認するために、資産を定期的に監視する必要があります。
資産を維持することは、IAMライフサイクルの重要な部分である。 メンテナンスは、資産を効率的かつ効果的に稼動させるための定期的な 予防的メンテナンス と、予期せず発生した問題を修理するための事後的メンテナンスを含む継続的なプロセスであり、資産性能を向上させたり資産寿命を延ばしたりするためのアップグレードや改善も含まれる。
最終的に、すべての資産はその寿命に達します。 そして時間の経過とともに、資産の有効性が低下したり、陳腐化したりする可能性があります。この場合、資産は更新 (耐用年数を延ばすために資産の大規模な修理や改修が行われます) または交換 (古い資産を安全に解体して処分し、新しい資産を設置する) のいずれかが行われます。
IAM プロセスの最終段階では、プロセス全体のレビューと監査を行って改善の余地がある領域を特定し、継続的な IAM ライフサイクルの最適化を保証します。
公共部門および民間部門のさまざまな業界の組織は、インフラストラクチャ資産を最大限に活用するために IAM に依存しています。IAM の注目すべきユースケースには次のようなものがあります。
都市や地方自治体は、道路、橋、公共不動産、公園、上下水道システムなどを含む多数の公共事業資産に対して責任を負っています。これらの資産を体系的に管理するためにIAMを使用している。 たとえば、都市は IAM を使用して、道路状況、交通量、利用可能な予算などの要因に基づいて道路修復の優先順位を付け、最も緊急性の高い修復が最初に完了するようにすることができます。IAM は、気候変動により人口の移動や移転が始まる中、州や地方自治体が持続可能な開発イニシアチブを実施するのにも役立ちます。
公益事業会社は、電気、ガス、水道などの重要なサービスを提供する広範なインフラストラクチャ ネットワークを管理しています。IAM を利用して信頼性の高い公共サービスを確保し、停止やダウンタイムを最小限に抑えます。水道事業者は、IAM を使用して、水道本管が故障する可能性が高い時期を予測し、中断と費用のかかる水道本管の破損を回避するための予防メンテナンスをスケジュールできます。
交通機関は、高速道路、鉄道、空港、港湾を管理している。 これらの組織は IAM を使用して資産を維持し、安全で効率的な輸送を確保します。たとえば、高速道路システムでは、IAM は、舗装の状態から標識や安全柵の機能、休憩所の効率に至るまで、あらゆるものを管理するのに役立ちます。
エネルギー分野では、IAM は発電所、風力タービン、ソーラーパネル、送配電ネットワークなどの資産の管理において重要な役割を果たしています。たとえば、IAM の重要なコンポーネントである予知保全は、エネルギー会社がエネルギー生産および送電インフラストラクチャの障害を予測して軽減するのに役立ちます。潜在的な問題を発生前に特定することで、企業は停電を回避し、関係者へのエネルギーの信頼できる供給を確保できます。
病院や診療所などの医療施設は、重要なサービスを提供するためにインフラストラクチャに依存しています。これには、建物自体だけでなく、医療スタッフや管理スタッフが使用する複雑な医療機器、HVAC システム、IT ネットワークも含まれます。IAM を使用することで、これらの組織は資産の信頼性と可用性を確保できるため、患者ケアと健康成果を向上させることができます。
学校、大学は、教室や研究室から図書館、スポーツ施設に至るまで、幅広い資産を所有し、運営しています。これらの教育機関は IAM を使用して、これらの施設が安全で適切に維持されていることを確認し、学習や活動に適した環境を提供しています。効果的な IAM を使用すると、学校は将来の容量ニーズを計画し、メンテナンスと修理のスケジュールを管理して混乱を最小限に抑え、安全性やその他の規制基準への準拠を確保できます。
IAM プログラムの導入は、企業の IT インフラストラクチャを収容するデータ センターにも利益をもたらす可能性があります。サーバー、ストレージデバイス、ネットワーク機器、電源および冷却システムなどの資産の管理は、これらの施設のパフォーマンスにとって不可欠です。データセンターは IAM を活用してデータ資産の状態をリアルタイムで監視し、管理者が接続と資産の使用を最適化できるように支援します。
廃棄物管理施設 (埋め立て地、リサイクル センター、廃棄物発電プラントなど) は、インフラ資産を使用して廃棄物の処理と処理を行います。IAM は、これらの施設が資産を最適化し、リスクを管理し、規制を遵守し、廃棄物管理慣行の持続可能性と環境安全性を確保するのに役立ちます。
将来を展望すると、 AI、機械学習 、 モノのインターネットなどのインダストリー4.0技術は、プロセスの革新とともに、資産管理の実務に大きな影響を与え、プロセスの 自動 化と標準化が業界の標準となるだろう。
高度なテクノロジーは、IAM のさまざまな側面を自動化し、強化するのに役立ちます。例えば、地理情報システム (GIS) は、 地理空間データ (地図、衛星画像、航空写真、測量データなど) を取得、保存、分析、および視覚化します。GIS を IAM システムと統合すると、資産データに空間コンテキストが追加され、管理者が資産、その場所、周囲の環境の間の関係をより深く理解できるようになります。
さらに、世界中の国や地域 (オーストラリア、カナダ、ニュージーランド、英国など) は、効果的な資産管理のための国際標準とベストプラクティスを採用し始めています。たとえば、ISO 55000 シリーズは資産管理プロセスのガイドラインとフレームワークを提供し、世界中の組織が一貫して効果的な IAM 実践を確立できるように支援します。
IAM は、インフラストラクチャ資産を持続的かつ効率的に使用するために不可欠です。そして、この分野はさらに洗練され、将来にわたって役立つ、よりスマートで復元力の高いインフラストラクチャ システムへの道が開かれることになります。
Maximo Application Suiteの活用でエンタープライズ資産から最大限の価値を引き出せます。統合されたクラウド・ベースの単一のプラットフォームで、AI、IoTと分析を使用してパフォーマンスを最適化し、資産のライフサイクルを拡張し、運用のダウンタイムとコストを削減できます。