AI、IoT技術、MLアプリケーションが進歩し続ける中、処方保全は、最新の保全プログラムの基盤となる要素になろうとしています。将来のシステムでは、ますます高度化するアルゴリズム、より大規模なデータ・セット、さらには強力な予測モデルが統合され、正確な推奨事項が提供されるようになるでしょう。

処方保全と予知保全、CMMSプラットフォーム、高度なEAMシステムを組み合わせることができる組織は、方保全を予知保全、CMMSプラットフォーム、および高度なEAMシステムと組み合わせることができる組織は、これらの技術の成熟に伴い、その恩恵を最も享受しやすい立場にあります。ある意味で、処方保全は保全管理における新時代を切り開くものであり、これをより効果的に活用できる組織は、時代遅れの事後対応型の手法を、より効率的で自動化された、予防的な手法に置き換えることができます。

しかし、処方保全の未来にも課題が生じるでしょう。処方的分析システムと予測分析システムは、受け取るデータの質に左右されますが、多くの組織は依然として、以下のようなデータに関するさまざまな問題に苦慮しています。

保全履歴および障害記録が不完全、または欠落している

作業指示書の文書化が不十分

一貫性のない設備命名規則

分断された運用データ

処方保全を良質なデータという強力な基盤の上に構築すれば、組織はすべての保全プロセスでデータ主導のインテリジェンスを活用し、設備のライフサイクルを延ばし、生産性を向上させることができます。しかし、基礎となるデータが不十分であれば、最先端の予測型および処方型プラットフォームであっても、軌道に乗ることはできません。