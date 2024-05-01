処方的分析はデータ分析の一分野で、それ自体は、データを実用的な洞察に変換することとして広義に定義される ビジネス分析 と ビジネス・インテリジェンスの分野に属します。

データ分析には主に4つの種類があり、その中で最も高度なのは処方的分析です。

4種類の分析はすべてデータ内のストーリーを伝えるのに役立ちますが、処方的分析は将来の結果を予測するだけでなく、望ましい結果を達成したり望ましくない結果を防ぐためのアクションや決定を推奨することに重点を置いている点で他の種類とは異なります。検討すべきは、「将来何が起こるか」だけではありません。「将来に備えて何をすべきか」も重要な検討事項です。

組織は、顧客セグメンテーション、解約予測、不正検出、リスク評価、需要予測、規範的メンテナンス、パーソナライズされた推奨事項など、さまざまなタスクに処方的分析を使用します。この手法はビッグデータの出現以前から利用されていましたが、組織内で大量の履歴データが普及したことで、加速しました。

現在、処方的分析ツールは予測モデリングからの多くの統計的手法を使用するだけでなく、人工知能や機械学習のアルゴリズムとモデルも活用しています。分析ソフトウェアは、大量のデータでトレーニングされた機械学習モデルを使用して、アナリストがリスクと機会をより正確に特定できるようにし、ビジネス・リーダーの意思決定を導き、改善します。