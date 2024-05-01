公開日：2024年5月2日
寄稿者：Cole Stryker
処方的分析とは、データを分析してパターンを特定し、予測を立てて最適な行動方針を決定する手法です。
処方的分析はデータ分析の一分野で、それ自体は、データを実用的な洞察に変換することとして広義に定義される ビジネス分析 と ビジネス・インテリジェンスの分野に属します。
データ分析には主に4つの種類があり、その中で最も高度なのは処方的分析です。
記述分析：「何が起きたのか」
診断分析：「なぜそれが起きたのか」
予測分析：「次は何が起こるだろうか」
処方的分析: 「次に何をすべきか」
4種類の分析はすべてデータ内のストーリーを伝えるのに役立ちますが、処方的分析は将来の結果を予測するだけでなく、望ましい結果を達成したり望ましくない結果を防ぐためのアクションや決定を推奨することに重点を置いている点で他の種類とは異なります。検討すべきは、「将来何が起こるか」だけではありません。「将来に備えて何をすべきか」も重要な検討事項です。
組織は、顧客セグメンテーション、解約予測、不正検出、リスク評価、需要予測、規範的メンテナンス、パーソナライズされた推奨事項など、さまざまなタスクに処方的分析を使用します。この手法はビッグデータの出現以前から利用されていましたが、組織内で大量の履歴データが普及したことで、加速しました。
現在、処方的分析ツールは予測モデリングからの多くの統計的手法を使用するだけでなく、人工知能や機械学習のアルゴリズムとモデルも活用しています。分析ソフトウェアは、大量のデータでトレーニングされた機械学習モデルを使用して、アナリストがリスクと機会をより正確に特定できるようにし、ビジネス・リーダーの意思決定を導き、改善します。
処方的分析は予測分析の上に推奨レイヤーを追加するもので、焦点、範囲、アプローチの点で予測分析とは異なります。
処方的分析は、予測される将来のシナリオに基づいて結果を最適化するためのアクションや決定を推奨することに重点を置いています。「最良の結果を達成するには何をすべきか」や「リスクを軽減したり、機会を有効活用したりするにはどうすればいいか」といった質問に答えます。
予測分析は通常、ビジネスの限られた側面に焦点を当てますが、処方的分析はビジネス機能間の相互依存性を考慮します。
予測分析では、最適化アルゴリズム、意思決定理論、ビジネス・ルールなどの分析手法が組み込まれ、実用的な洞察が生成されます。各分野での専門知識と、より広範なビジネス・コンテキストの理解もプロセスに影響します。
処方的分析は、業界やアプリケーションを問わず幅広いメリットをもたらします。以下に、処方的分析の主なメリットと例をいくつか紹介します。
処方的分析により、組織は将来の傾向や結果に関する洞察を得て、データに基づいた意思決定を行うことができます。例えば、新製品の需要を予測したい小売チェーンを考えてみましょう。過去の消費者行動データに基づく予測的な洞察により、小売チェーンは、新製品をいつ、どのようにリリースするか、価格設定やプロモーションを行うかについて、より情報に基づいた決定を下すことができます。
規範的なモデルを継続的に改良し、新しいデータ・ソースを試し、革新的なアプローチを模索することで、企業は市場で差別化を図り、競争上の優位性を維持することができます。将来の結果を判断することが生死に関わる医療の分野では、処方的分析を使用して、多くの要因に基づいて最適な治療法や薬剤を決定することができます。
処方的分析は、リソースの割り当てを改善し、ビジネス・プロセスを合理化することで、組織が業務を最適化するのに役立ちます。メンテナンスの必要性を予測し、在庫レベルを管理し、生産スケジュールを最適化することで、企業はコストを最小限に抑え、無駄を減らすことができます。
部品の調達、組み立て、品質管理、梱包など、相互に関連したさまざまなプロセスで構成される組立ラインを持つ製造会社があるとします。処方的メンテナンスを使用すると、温度、振動、圧力の測定値などのセンサーからのデータを分析し、故障率を予測して、施設管理者が機器を積極的に保守できるようになります。
処方的分析は、潜在的な脅威を示す異常や傾向を検出することで、組織がリスクを特定し、軽減するのに役立ちます。金融サービス、保険、サイバーセキュリティーなどの分野では、モデルによって信用リスクを評価し、不正行為を検出できるため、資産を保護し、信頼を維持することができます。
処方的分析では、不正の可能性に基づいて、個々の取引または事業体にリスク・スコアを割り当てます。取引額、頻度、場所、顧客の行動などのさまざまなリスク要因を考慮することで、高度な分析アルゴリズムはアラートに優先順位を付け、高リスクの取引または事業体に調査の取り組みを集中させることができます。これにより、不正検出チームはリソースをより効果的に割り当て、潜在的な脅威に迅速に対応できるようになります。
顧客のニーズと好みを予測することで、企業はパーソナライズされた体験とカスタマイズされたソリューションを提供できます。処方的分析により、組織は顧客ベースをセグメント化してターゲティングを改善し、モデルが顧客が望んでいると予測した内容に基づいて具体的な推奨事項やその他の予測的なエンゲージメントを提供できるようになります。
今日の企業は、以前は推測することしかできなかったデータ主導の意思決定を使用して、顧客がブランドや製品とどのように関わりたいかを予測することで、解約率を改善することができます。これらのツールは、営業やマーケティングだけではなく、組織全体に利益をもたらします。時間の経過に伴う製品の開発と進化に関するあらゆる情報は、顧客満足度を高めるための最善のアクションを推奨する処方的分析によって把握できるようになりました。
処方的分析は通常、次の手順に従います。
問題の定義：まず、実践者は適切なアプローチを決定するために、モデルが何を予測する必要があるかを定義する必要があります。特定のユースケースに適したモデルには多くの種類があります。適切なモデルと適切なデータを使用することが、最良の結果をより早く、よりコスト効率よく得るための鍵となります。
データの収集と前処理：プロセスは、幅広い内部関係者からの関連データとサード・パーティー・プロバイダーからの外部データの収集から始まります。収集されるデータの質と量は、モデルの精度と有効性にとって非常に重要です。収集されたデータは前処理され、クリーンアップ、変換された段階で、分析の準備が整います。これには、欠損値の処理、重複の削除、形式の標準化、カテゴリ変数のエンコードが含まれる場合があります。データの前処理は、データの一貫性とモデリングへの適合性を確保するのに役立ちます。
機能の選択とエンジニアリング：次に、モデルのインプットとして使用するために、データ・セットから関連する機能が選択または設計されます。このステップでは、予測力を持つ最も有益な機能を特定し、どの変数が予測タスクに最も関連しているかを判断するためにドメインの専門知識が必要になる場合があります。
記述的分析と予測分析：組織は通常、処方的分析を適用する前に、過去のパフォーマンスを理解するために記述的分析を、将来の結果を予測するために予測分析を実行します。記述的分析では、データを要約して視覚化し、過去の傾向やパターンに関する洞察を得ます。一方、予測分析では、統計モデルと機械学習モデルを使用して将来のイベントや動作を予測します。
処方的モデリング：処方的分析ソリューションでは、数学モデルと最適化アルゴリズムを構築して、可能な限り最良のビジネス成果につながるビジネス上の意思決定を推奨します。これらのモデルでは、制約、目的、不確実性、トレードオフなどのさまざまな要素を考慮に入れます。これは記述的分析および予測的分析結果に基づいており、組織がさまざまな可能性にどのように対応すべきかについての推奨事項を提案します。
デプロイメント：評価後、モデルはオペレーション・システムまたはアプリケーションにデプロイされ、最適な行動方針に関するリアルタイムの予測と提案が可能になります。これには、モデルを既存のソフトウェア・システム、API、またはダッシュボードに統合して、意思決定プロセスを自動化したり、ユーザーに規範的な洞察を提供したりすることが含まれる場合があります。オートメーションにより、洞察の収集と使用がよりシームレスになります。
監視と改良：モデルの有効性と関連性を長期にわたって確保するには、継続的な監視とメンテナンスが必要です。これには、モデルのパフォーマンス監視、新しいデータでのモデル更新、定期的なモデルの再トレーニング、変化する状況やデータ内の進化するパターンに適応するためのモデル改良が含まれます。
