今すぐ信頼性中心保全（RCM）を採用すべき10の理由

1. より良い計画と分析：多くの研究（リンクはibm.com外）は、故障は（熟練した技術者でいっぱいの組織であっても）未知の原因によるものであるという前提に焦点を当てており、資産のオペレーションを監視することがいかに難しいかを示しています。重大なリスク要因、履歴、物質的類似性、そしてあらゆる故障に関するデータが把握されていない限り、盲点は専門家を常に悩ませることになります。そのため、RCMはライフサイクルのあらゆる段階における知識に基づいて構築し、生産目標に対する障害の影響を状況に応じて把握し、根本原因を資産レベルで詳細に分析しています。

2. 初回修正率：技術者が初回修正率90％以上を達成できるようにすることが極めて重要です。しかし、そのためには、技術者が現場に向かう前に問題の本質を理解できなければなりません。不完全なデータでは、技術者は修理に必要な適切な工具やインベントリー、関連資材を確保できません。初回修正率を向上させる唯一の方法は、故障モードの理解に基づいてツールのインベントリーを最適化し、修理ジョブ計画を立てることです。

3. バックログ管理：繰延べ保守は必要ですが、バックログは管理する必要があります。放置されたあらゆる問題と同様に、この問題は悪化する可能性があり、将来的には問題解決にかかるコストが上昇する可能性があります。保守が遅れれば、安全性やコンプライアンス上のリスクも高まります。RCMは、バックログに含まれるすべてのリクエストの重要度、障害の可能性、およびコストデータに基づいてバックログを管理するのに役立ちます。実務担当者は、障害のリスクが低く、オペレーションへの影響を抑えながら、バックログ項目の大部分を削除できることを発見しました。

4. 予防保守（PM）の削減：多くの企業は、自社の保守の取り組みが資産のライフサイクルの向上に役立っているかどうかはわからないと断言しています。調査を重ねるごとに、ほとんどの企業が予防保守スケジュールを最適化するのが難しく、不必要な保守に無駄なコストがかかることがわかっています。

5. 作業計画の最適化: ほとんどの技術者の能力は、作業計画の基盤となる資産記録、ログファイル、ファイル、写真にかかっています。技術者はこの情報を使用して、日々の計画と実行、スケジュール、見積もり、インベントリーなどの設計を行います。規範的なアプローチを推進するためのガバナンスとデータがなければ、企業は広範な資産クラスに対して過度に一般化された複数の手順を使用することになり、技術者が役割を遂行するのに役立たない作業計画が作成されることになります。企業の知識を活用するには、技術者は資産記録、ログ・ファイル、分析アプローチを使いやすい方法で文脈化できなければなりません。

6. インベントリーの最適化: どの資産が故障する可能性が最も高いかがわかり、迅速なサービスが必要になることがわかると、保管庫にどの部品やツールを用意すべきかがわかります。信頼性分析とテスト済みの故障モードにより、重要なインベントリーの在庫を維持しながら、高価で不必要なインベントリーを削減できます。

7. スキル移転: 産業分野の企業から多くのレガシー知識が失われつつある中、資産の性質、実施される作業の種類、そして運用パフォーマンスを確保する文脈において分析すべき事項について、論理的かつ体系化された情報を提示することが重要です。RCM は、運用上の期待事項、一般的な問題、修理と保全タスクへのアプローチ方法の間の論理的な情報フローを提供します。情報が CMS または EMS システムにコード化されていると、技術者は方法を理解し、最初から正しく修正することに集中できます。

8。応答時間:オペレーションと保守で高い生産性、つまり高い稼働率を達成することが重要です。しかし多くの場合、企業は重要度の低い資産を優先するため、重要資産がダウンした際に緊急のキャパシティやスケジューリング上の問題が発生します。重要度や故障傾向に基づいてスケジュールや作業指示の流れを動的に調整できるなら、業務フローの確保において既に優位に立っていると言えます。

9. 最適化された監視: 管理者は監視対象資産からアラートを受信することが多いですが、調査すると資産は正常に動作しているように見えます—ところが間もなく故障してしまいます。保守計画担当者や技術者がRCMの手法や故障モードの適用から学ぶのと同様に、潜在的な故障や運転上の問題を特定することを目的としたコンピュータアルゴリズムもまた学ぶことができます。RCMのメリットの1つは、その学習が資産のライフサイクル全体にわたって共有され、資産の性能に関連するすべてのシステムとその学習が共有されることです。

10. 投資収益率: RCMが計画外のダウンタイムを削減しながら、保守・コストを削減し、生産性を向上させる方法を説明する記事やお客様事例は、オンライン上に数多くあります。NASA の RCM 実装ガイド(リンクは ibm.com の外部)は、RCMが標準的な予防的アプローチと比較してどのように保守コストを削減できるかを説明しています。