処方的分析は、企業が最適な行動方針を特定し、コスト削減、顧客満足度、収益性などの組織目標を達成するのに役立ちます。何をすべきかを見極めることはどのようなビジネスにとっても重要な側面ですが、処方的分析の価値は見落とされがちです。さまざまな可能性のあるシナリオを検討する際には、依然として「直感に従う」傾向があります。
処方的分析とは何か、それが予測分析とどのように関連するのか、そしてなぜそれらが今日のビジネスにとってクリティカルなのかについて説明していきます。
ビジネスの意思決定者は、「どのような行動をとるべきか」というクリティカルな問題に取り組む際に、何百万もの意思決定変数、制約、トレードオフに直面することがよくあります。IBM Decision Optimization のような処方的アナリティクス・ソリューションは、ビジネス問題の数学的表現である最適化モデルを構築し展開するためのツールを提供することで、複雑な問題に対する正確な意思決定を可能にします。強力な最適化ソルバーは、高度なアルゴリズムを使用してこれらのモデルを解決し、意思決定者に推奨事項を提供します。
その成果は？コスト削減、顧客満足、収益性、業務効率の達成など、目標を達成するために取るべきアクションに関するガイダンスを得ることができます。
「何をすべきか」の前に「何が起こり得るか？」という疑問がしばしば生じますここで予測分析が役に立ちます。予測分析は、高度なアルゴリズムと機械学習を使用して履歴データを処理し、未学習のデータ・パターン、相互作用、関係を明らかにしながら、何が起こったかを「学習」します。次に、シナリオや結果の可能性を示すモデルを作成します。
ビジネスでは予測分析だけで十分であり、処方的分析は「あれば便利な」アドオンであると考えるかもしれません。しかし、その考え方は的外れです。Economist Intelligence Unitのレポートによると、経営幹部の70％がデータサイエンスと分析のプロジェクトを非常に重要であると評価しています。しかし、これらの同じプロジェクトが約束を果たしたと答えたのはわずか2％でした。
なぜか。機械学習による予測モデルは、「実行可能な洞察」を提供しますが、最良の結果のために、その洞察に基づいてどのような行動をとるべきか、については指示しません。多くの場合、バイアス人間は「直感」に従います。結果は通常、最良の場合でも最適なものではなく、最悪の場合は失望させるものになります。予測分析から真のメリットを得るには、処方的分析への投資が不可欠です。
ここでは、予測機能に処方的分析を追加することの価値を明らかにする例をいくつか紹介します。製造部門の場合、予測分析により、従業員とツールのメンテナンスにかかる時間を見積もることができます。処方的分析を使用すると、必要な残業量がわかり、詳細なスケジュールを作成できます。
小売業では、予測分析により外部状況による需要の急増を予測できます。処方的分析は、適切に需要を満たすためにどの倉庫が各小売店に供給すべきかを決定するための補充計画を構築するのに役立ちます。
エネルギー・公益事業業界における処方的分析は、予測される電力需要に応じてどの発電機をオンまたはオフにするかに関する決定の指針となります。
最後に、企業が航空会社や旅行・運輸業の場合は、需要予測を行い、処方的分析を使用して最適な機材計画と乗組員スケジュールを構築することができます。
INFORMSのプレス・リリースによると、オペレーションおよび研究分野での功績に対するエデルマン賞の最終候補者は、意思決定の最適化手法を使用して処方的分析機能を提供することで、幅広いメリットを得ました。メリットには、数百万ドルの直接的な節約、カスタマー・サービス、インベントリーの減少などがあります。処方的分析は、ビジネスの意思決定を次のレベルに引き上げます。起こりそうなシナリオを予測し、その洞察を処方エンジンに統合するツールによって、将来を見据えた視点で意思決定を動的に最適化するためのツールが得られます。
IBMの顧客であるFleetprideは、処方的分析から価値を引き出したビジネスの実例です。Fleetprideは、大型トラックやトレーラー向けの部品を販売し、関連サービスを提供しています。彼らは、過去の出荷データを使用して、日別、週別、月別の倉庫ごとの出荷注文数を予測するモデルを構築しました。具体的には、意思決定の最適化をモデルに適用し、スタッフ配置や在庫配置など、特定の日の顧客の需要に対応するための最適なアクションを決定します。
Fleetpride が示すように、処方的分析により、データと予測ソリューションを、事実に基づいた、バイアスのない現実的な行動方針に変換することができます。もう直感に頼る必要はありません。代わりに、高度な分析、統計モデリング、意思決定エンジンが、複雑な事業計画、スケジュール、料金体系、インベントリーの課題をはじめ、スプレッドシートや人間の頭脳の機能を超えたその他多くの問題を解決することができます。その成果として、あなたのビジネスはより大きな成功と競争上の優位性を得ることができます。
あなたのビジネスが処方的分析ソリューションからどのようにメリットを受けられるかについて知りたい方は、 IBM Decision Optimization ウェブページ をご覧ください。また、 このインタラクティブな製品ツアー に参加していただくことでDecision Optimizationの実践をご覧いただけます。
