「何をすべきか」の前に「何が起こり得るか？」という疑問がしばしば生じますここで予測分析が役に立ちます。予測分析は、高度なアルゴリズムと機械学習を使用して履歴データを処理し、未学習のデータ・パターン、相互作用、関係を明らかにしながら、何が起こったかを「学習」します。次に、シナリオや結果の可能性を示すモデルを作成します。

ビジネスでは予測分析だけで十分であり、処方的分析は「あれば便利な」アドオンであると考えるかもしれません。しかし、その考え方は的外れです。Economist Intelligence Unitのレポートによると、経営幹部の70％がデータサイエンスと分析のプロジェクトを非常に重要であると評価しています。しかし、これらの同じプロジェクトが約束を果たしたと答えたのはわずか2％でした。

なぜか。機械学習による予測モデルは、「実行可能な洞察」を提供しますが、最良の結果のために、その洞察に基づいてどのような行動をとるべきか、については指示しません。多くの場合、バイアス人間は「直感」に従います。結果は通常、最良の場合でも最適なものではなく、最悪の場合は失望させるものになります。予測分析から真のメリットを得るには、処方的分析への投資が不可欠です。

ここでは、予測機能に処方的分析を追加することの価値を明らかにする例をいくつか紹介します。製造部門の場合、予測分析により、従業員とツールのメンテナンスにかかる時間を見積もることができます。処方的分析を使用すると、必要な残業量がわかり、詳細なスケジュールを作成できます。

小売業では、予測分析により外部状況による需要の急増を予測できます。処方的分析は、適切に需要を満たすためにどの倉庫が各小売店に供給すべきかを決定するための補充計画を構築するのに役立ちます。

エネルギー・公益事業業界における処方的分析は、予測される電力需要に応じてどの発電機をオンまたはオフにするかに関する決定の指針となります。

最後に、企業が航空会社や旅行・運輸業の場合は、需要予測を行い、処方的分析を使用して最適な機材計画と乗組員スケジュールを構築することができます。