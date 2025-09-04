IoT向けエッジコンピューティング

8分
IoT向けエッジコンピューティングとは、データを最初にデータセンターに転送するのではなく、データを収集するデバイスの近くでデータを処理および分析する手法です。
今日、エッジコンピューティングは IoTに不可欠な補完テクノロジーとなり、データ処理の短縮、レイテンシーの削減、さまざまなIoTデバイスのセキュリティーの向上に貢献しています。
多くの最新アプリケーションの機能はIoTのエッジコンピューティングに依存しています。医療従事者が患者を遠隔から監視できるようにする接続デバイスから、渋滞時の交通の流れを最適化するセンサー、水力発電ダムを制御するシステムまで、そのユースケースは幅広く多岐にわたります。
最近のレポートでは、世界のIoTデバイスの数が2025年末までに18億台に達すると予測されており、過去2年間に比べて1.6億台増加しました。1
エッジコンピューティングは、これらのデバイスが生成するデータを、インターネットのようなネットワークの速度を大幅に低下させるクラウドではなく、エッジで確実に処理させるうえで不可欠です。
Fortune Business Insightsによると、エッジコンピューティングの世界市場は、わずか2年前に100億米ドル強と評価されました。今後6年間で1,820億ドルに達すると予想されており、年平均成長率は38.2%です。2
エッジコンピューティングは、分散型コンピューティングの枠組みであり、エンタープライズ・アプリケーション（アプリ）を、その機能を利用するデータソース（エッジコンピューティング・デバイスなど）に近づけるものです。
エッジコンピューティングは、アプリケーションをソースに近づけることで、知見を得るまでの時間を短縮します。また、応答時間を向上させ、帯域幅を増加させます。5Gネットワークの普及により、インターネット接続を備えたデバイスは膨大な量のデータを生成する可能性があります。
エッジコンピューティングにより、このデータを利用するクラウド・コンピューティングやAIなどの新しいテクノロジーが発展します。
モノのインターネット（IoT）とは、センサーとソフトウェアが組み込まれた物理デバイス（多くの場合「スマート」デバイスと呼ばれる）のネットワークのことです。これらのデバイスはインターネットなどのネットワークに接続され、大量のデータを収集して共有できます。
IoTデバイスの例としては、冷蔵庫やサーモスタットなどのスマート家電のほか、風力タービン、水力発電ダム、ドローンなどのより高度なシステムなどがあります。
エッジコンピューティングは、収集したデータをそのソースに近い場所で処理することで、IoTの効率を大幅に向上させます。このアプローチにより、最初にデータを集中型データセンターに転送する必要がなくなります。
エッジコンピューティングは、データが収集された場所の近くでデータ処理を行うことで、IoTにおけるデータ処理時間を大幅に短縮し、テクノロジーを効率化し、ユースケースとアプリケーション数を増やします。
IoTエッジコンピューティングは、データセンターに転送することなく、デバイスとセンサーを使用してシステムのデータをプッシュ、処理、保存します。IoTエッジコンピューティングでは、ワークロードを複数のデバイスに分散することで、単一のデバイスが過負荷になることがないようにしています。ここでは、そのプロセスを詳しく見てみましょう。
IoTデバイスとエッジ・デバイスは非常に似ているため、この2つの用語は同義語として使用されることがよくあります。ただし、注目に値する違いがいくつかあります。大まかに言うと、IoTデバイスは、1つ以上のセンサーを通じてデータを生成する、ネットワークに接続されたハードウェア・コンポーネントです。エッジ・デバイスもハードウェアの一部です。IoTデバイスとは異なり、単にデータを保管するだけでなく、データを収集、処理、処理するように設計されています。
通常、エッジ・デバイスはIoTデバイスよりも複雑で、より多くの部品が含まれています。一部のエッジ・デバイスには、処理能力とコンピューティング・リソースの両方が搭載されています。
エッジ・デバイスがIoTデバイスに高度に統合されている場合、そのデバイスは別個のシステムではなく、デバイス自体のコンポーネントと見なすことができます。たとえば、IoTデバイスがデータ・ストレージと、単純で低遅延の意思決定を行うのに十分な演算能力を備えている場合です。
機械学習（ML）は、コンピューターに人間と同じように学習するよう教えることに重点を置いたAIの一種で、ほとんどのエッジコンピューティングや IoTアプリケーションで重要な役割を果たしています。
MLを使用することで、IoTおよびエッジ・デバイスをトレーニングし、収集、保管、処理したデータに基づいて予測を行い、応答を開始できます。
MLアプリケーション・プログラミング・インターフェース（API）は、IoTエッジ・デバイスからデータを収集し、ML アルゴリズムを使用してパターンや環境条件の変化などを検出します。その情報を使用して、エッジ・デバイスは特定の状態や異常を発見し、自動化プロセスをトリガーすることを学習できます。
たとえば、水流センサーに取り付けられたML搭載のIoTエッジ・デバイスは、排水チャネルを開けたり、閉じたりするようにプログラミングすることで、水がさまざまな方向に流れるようにして洪水を防ぐことができます。
IoTデバイスやエッジコンピューティングは、IoTゲートウェイと呼ばれるデバイスを通じて最新のクラウド・コンピューティング環境に接続し、データのフィルタリングや分析などの機能を向上させることができます。IoTゲートウェイは、通信プロトコルを変換し、ローカルでデータを収集および処理することにより、IoTデバイスをクラウドに接続するように設計された小型デバイスです。
IoTゲートウェイは、IoTまたはエッジ・デバイスとクラウドベースのシステムおよびサービス間に信頼性の高い安全なデータ・フローを確保し、効率性を向上させ、全体的なネットワーク・セキュリティーを強化します。IoTゲートウェイは、さまざまな暗号化機能を使用して、デバイス、ユーザー、クラウド間でデータが移動する際にデータを読み取り不可能にし、許可されたユーザーのみがデータを表示できるようにします。
IoTゲートウェイを通じて、IoTデバイスはスマートホームや都市、遠隔施設管理、サプライチェーン管理など、幅広いクラウドサービスを実現します。
エッジコンピューティングの力とIoTデバイスが提供するアプリケーションの汎用性と多様性を組み合わせることで、幅広いメリットが得られます。最も一般的なメリットをいくつか紹介します。
IoTにおけるエッジコンピューティングは、ネットワーク・レイテンシーの短縮に役立ちます。これは、データがネットワーク上のあるポイントから別のポイントに移動する際にかかる時間のことです。データ処理機能をデータソースに近づけることで、ネットワーク上を移動するデータ量がどの時点でも減少するため、輻輳を回避し、重要な帯域幅を解放することができます。
IoT向けエッジコンピューティングでは、データをフィルタリングすることで、企業は収集、保存するデータについてより戦略的になって、必要な分だけ支払うことができるようになります。IoT向けエッジコンピューティングが登場する前は、企業は料金を支払って大量のデータを収集、保存し、多くの場合、データをクラウドに移動してデータセンターで処理していました。後になって、その多くがビジネス・ニーズに当てはまらないことが判明しました。
医療や金融など、応答時間が重要なアプリケーションの場合、IoTのエッジコンピューティングはオペレーターにリアルタイムの意思決定機能を提供し、重要なアクションも自動化します。たとえば、エッジコンピューティング・データ処理機能とMLアルゴリズムを備えたカメラ・センサーは、セキュリティーの脅威をリアルタイムで検出し、対応することができます。
エッジとIoTデバイスは、データを継続的に処理し、インターネット接続が失われた場合でも機能するように設計されています。そのため、予期せぬ機能停止や自然災害によるダウンタイムを防ぐことができます。デバイスの故障が壊滅的な結果をもたらしかねない医療のような業界や自動走行車車の事業などでは、この設計は非常に重要です。
IoTにおけるエッジコンピューティングにより、企業は収集したデータを分析する前にデータセンターに転送する必要があった場合よりも速く、収集したデータから知見を得ることができます。データを継続的に分析することで、エンジニアはシステムやデバイスの性能の変化にリアルタイムで対応できるようになります。予知保全、つまり、IoTセンサーからデータを収集し、高度なアルゴリズムを適用して、予期しないダウンタイムが発生する前にデバイスの性能の問題を解決するこの手法は、IoTのエッジコンピューティングに依存しています。
IoTにおけるエッジコンピューティングは、企業が最も貴重な資産のパフォーマンスを監視し、データを収集、保管、処理する方法を変革しました。自動走行車の安全な運営から都市の安全化、複雑な製造システムの最適化まで、ここではその5つのユースケースを紹介します。
医療従事者は、IoTセンサーとエッジコンピューティングを使用して患者を遠隔監視し、さまざまな症状を治療しています。バイタル・サインの追跡から、糖尿病や心血管疾患などの慢性疾患の変化に関するアラートの送信まで、IoTにおけるエッジコンピューティングは、患者の遠隔監視において重要な役割を果たしています。エッジコンピューティングのおかげで、患者と医療提供者の両方にとって、プロセスがより安全かつ容易になりました。
IoTソリューションとエッジコンピューティングの機能により、自動走行車からパイロットレス航空機や兵器システムまで、自律走行車が幅広いタスクを安全かつ効率的に実行できるようになります。飛行機、ドローン、車はすべて、環境の変化にほぼリアルタイムで対応する必要があります。
IoT向けエッジコンピューティングの進歩により、自動走行車はクラウド・コンピューティングへの依存度が下がり、データセンターではなくネットワークのエッジでデータを処理できるようになりました。
産業用IoT（iIOT）の場合、多くの工業製造プロセスで使用される複雑で高価な機械にIoTセンサーを追加します。これらのエッジセンサーとIoTセンサーは、絶えず流れるデータを分析し、高度なML学習アルゴリズムを適用して改善の機会を特定します。
IoTセンサーを製造システムの弱い部分や脆弱な部分に追加して、エンジニアが故障の原因をよりよく理解できるようにすることもできます。
スマート・シティー、つまり、市民の生活の質を向上させるためにデータを収集および分析するテクノロジーに依存する接続された都市部は、エッジコンピューティングと IoTテクノロジーに大きく依存しています。
スマート・シティーでは、地方自治体が道路、車両、発電所などに取り付けられたセンサーを利用して、状況に関するリアルタイムの情報を提供しています。この情報は、送電網、交通システム、緊急対応システム、その他のインフラストラクチャーの重要な部分を最適化するのに役立ちます。
IoTテクノロジーによって、現代のサプライチェーンのほとんどの側面をリモートで管理できるようになりました。たとえば、製造時に製品に取り付けられたセンサーは、リアルタイムのステータスや位置情報を提供します。このデータは、ユーザーに在庫のリアルタイムの全体像を提供し、商品の流れを最適化するのに役立ちます。
より高度なアプリケーションでは、企業はIoTシステムにエッジコンピューティングを使用して在庫管理の側面を自動化し、人的資源を解放して他の場所に展開できるようにしています。
自律的なエッジ管理によって、CIOがどのように業界を超えて収益向上とコスト削減を実現し、エッジコンピューティングのアプローチに革命を起こすことができるかをご覧ください。
エッジコンピューティングによって、遠隔地で運営する業種・業務のデータ管理を変革する方法をご紹介します。エッジでデータを効率的かつ安全に管理し、レイテンシーを削減して運用効率を向上させるIBMのソリューションをご覧ください。
Innocens BVがIBM Cloudと連携して、どのように予測AIを活用して、敗血症のリスクがある新生児を特定するために必要な時間を大幅に短縮しているかをご覧ください。この最先端のソリューションにより、新生児ケアは強化され、早期介入を実現して命を守っています。
