IoT向けエッジコンピューティング

今日、エッジコンピューティングは IoTに不可欠な補完テクノロジーとなり、データ処理の短縮、レイテンシーの削減、さまざまなIoTデバイスのセキュリティーの向上に貢献しています。

多くの最新アプリケーションの機能はIoTのエッジコンピューティングに依存しています。医療従事者が患者を遠隔から監視できるようにする接続デバイスから、渋滞時の交通の流れを最適化するセンサー、水力発電ダムを制御するシステムまで、そのユースケースは幅広く多岐にわたります。

最近のレポートでは、世界のIoTデバイスの数が2025年末までに18億台に達すると予測されており、過去2年間に比べて1.6億台増加しました。1

エッジコンピューティングは、これらのデバイスが生成するデータを、インターネットのようなネットワークの速度を大幅に低下させるクラウドではなく、エッジで確実に処理させるうえで不可欠です。

Fortune Business Insightsによると、エッジコンピューティングの世界市場は、わずか2年前に100億米ドル強と評価されました。今後6年間で1,820億ドルに達すると予想されており、年平均成長率は38.2%です。2