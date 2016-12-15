家が水漏れしたときに財布からお金が漏れないようにしましょう。住宅保険金請求の97.3％を、盗難を含む物的損害が占めていることをご存じでしょうか。物的損害は、火災や雷、風やひょう、ハリケーンや竜巻などの異常気象、水漏れや氷河による被害、さらには盗難などによって生活に混乱をもたらす可能性があります。良いニュースは、モノのインターネット、スマート・ホーム・センサー、保険会社の支援により、家や建物の損害に伴う重大な困難から自分自身、家、家族を守ることができることです。

ここでは、嵐から身を守るために自宅にデプロイできる8つのセンサーの概要を説明します。

1. 火災/COの検知

物的損害の原因の第1位は火災です。何年もの間、地味な火災検知器は家の中の煙の最初の兆候でビープ音を鳴らしてきましたが、私たちの家庭環境や大気の質を脅かす可能性のある汚染物質は複数あり、それらはすべて物的損害や室内の人々への危害につながる可能性があります。一酸化炭素検知器は空気中のCOのレベルを測定し、そのレベルが危険な場合に人々に警告します。COは無臭であり、補助がなければ検出できないため、検出器は特に緊急監視サービスに接続されている場合に人命救助に役立ちます。

新しいセンサーの中には、煙とCOの両方を検知するだけでなく、家の全体的な大気の質を監視し、粉塵、煙、花粉、温度、湿度、汚れた空気、汚染、物質などの汚染物質も監視できるものもあります。さらに魅力的なのは、これらのセンサーを使用することで保険会社が提供する割引です。

2. 漏れ/湿気の検知

水害と凍結被害は、住宅保険請求の原因の第2位です。家から水が漏れて、すぐ下にあるユニットに水が流れ込んでいることを通知する脅迫的な電話を受けたい人はいません。製氷機への給水ラインが壊れ、水が24時間ずっと流出しています。これは高額な事故です。

パイプの凍結や水道管の破損などで家が危険にさらされている場合、脅威検知センサーを使用することで注意を喚起できます。これらのセンサーは自宅の漏れを警告するため、損傷が発生してからではなく、すぐに問題を解決できます。センサーは、給水ヒーター、食器洗浄機、冷蔵庫、シンク、排水ポンプなど、水漏れの危険があるものやあらゆる場所に設置できます。センサーが不審な水を検知すると通知が送信されるため、家に戻って問題を確認できます。

3. 窓とドアの開閉

ドアや窓のセンサーは、人々が家に出入りする時間を知らせ、ドアが開いたり、閉じたりするときに照明をオン/オフすることもできます。ドアと窓のセンサーは家への侵入に対する防御の最前線です。一部のセンサーは、侵入者によって窓が割られたことも検知します。これらのセンサーは、若者のいたずらなど、潜在的な侵入者であることを警告します。繰り返しになりますが、ワイヤレス・テクノロジーにより、携帯電話やタブレットに直接通知を受け取ることができ、必要に応じてすぐに助けを求めることができます。

4. ビデオ・ドアベル

ビデオドアベルは盗難抑止センサーでもあります。このクールなデバイスでは、スマートフォンからドアのそばにいる人を確認できます。一人で家の中にいるときにドアの前にいる人をスクリーンショットで確認したい場合でも、仕事中に誰かが家に来た場合でも、すぐに確認できます。これをドア開閉センサーと組み合わせることで、泥棒はあなたの家を回避し、侵入のトラブルを回避します。Ringは市場で最初のビデオ・ドアベルの1つですが、現在ではいくつかの優れたオプションがあります。

5. スマート・サーモスタット

スマート・サーモスタットは、どこからでも家の暖房と冷房をコントロールできます。スマート・サーモスタットはクールなだけでなく、家の外の温度と湿度を監視することでコストの節約にも役立ちます。家に出入りするとき、家の温度も変化します。スマート・サーモスタットは、人の行動や部屋の使用状況に基づいて温度を調整します。最高のサーモスタットは、部屋ごとに温度を調整するため、部屋にいるときは理想的な温度を維持し、部屋に人がいないときは省エネモードにデフォルトで入ることができます。これらのセンサーにコグニティブ・テクノロジーを適用することで、あなたと温度の好みを考察して理解する家への道が開かれます。

6. モーション・センサー

モーション・センサーは、文字通り、エリア内の動きや動きを検知します。これらのセンサーはあなたの外出中を守ります。家の中で動きがあったり、ドアや窓が開いたり閉じたりした場合に警告を発することができます。モーションセンサーは、あなたにとって追加の監視の役割を果たし、十代の若者がこっそり出入りしたり、子供が薬の棚などの家の制限付きエリアに入るなど、自宅での望ましくない活動について警告します。

モーションセンサーは、エネルギーの節約にも最適です。これらのセンサーは、照明やサーモスタットに接続して、部屋の占有状況に基づいて部屋のエネルギー使用量を制御することができます(例: 部屋に誰もいない場合は照明を消したり、部屋が空いている場合はエネルギー効率の高い温度に調整したりします)。

モーション・センサーはビデオに接続することもできるため、センサーが踏み外れたことを通知するだけでなく、センサーがビデオ録画を有効にして侵入の映像をキャプチャできるようになります。

マルチ・センサーは、複数のセンサーを1つのデバイスに組み合わせたものです。組み合わせた機能には、動き、温度、光、湿度、振動、UVなどがあります。

すべてのモーションセンサーが同じように作られているわけではありません。ここでは、使用できるさまざまな種類のモーション・センサーの概要を簡単に説明します。

パッシブ赤外線（PIR） ：体温（赤外線エネルギー）を検知します。これらは、ホーム・セキュリティーで最も広く使用されているセンサーです。熱と動きを検知し、保護グリッドを構築します。移動する物体が複数のグリッド・ゾーンをブロックし、赤外線エネルギー・レベルが変化すると、センサーは作動します。

：体温（赤外線エネルギー）を検知します。これらは、ホーム・セキュリティーで最も広く使用されているセンサーです。熱と動きを検知し、保護グリッドを構築します。移動する物体が複数のグリッド・ゾーンをブロックし、赤外線エネルギー・レベルが変化すると、センサーは作動します。 MircoWave (MW)： このセンサーはマイクロ波パルスを送信し、移動物体からの反射を測定します。MWセンサーは赤外線センサーよりも多くの範囲をカバーしますが、高価であり、電気干渉に対して脆弱です。

このセンサーはマイクロ波パルスを送信し、移動物体からの反射を測定します。MWセンサーは赤外線センサーよりも多くの範囲をカバーしますが、高価であり、電気干渉に対して脆弱です。 デュアル・テクノロジー・モーション・センサー ： デュアル・テクノロジー・モーション・センサーは、受動赤外線（PIR）とマイクロ波（MW）などの複数のテクノロジーを使用してエリアを監視します。アラームをトリガーするには、両方のセンサーを作動させる必要があるため、誤ったアラームのインスタンスを減らすことができます。

： デュアル・テクノロジー・モーション・センサーは、受動赤外線（PIR）とマイクロ波（MW）などの複数のテクノロジーを使用してエリアを監視します。アラームをトリガーするには、両方のセンサーを作動させる必要があるため、誤ったアラームのインスタンスを減らすことができます。 エリア反射タイプ ：LEDから赤外線を放射。センサーはこれらの光の反射を利用して人または物までの距離を測定し、物体が指定されたエリア内にあるかどうかを検知します。

：LEDから赤外線を放射。センサーはこれらの光の反射を利用して人または物までの距離を測定し、物体が指定されたエリア内にあるかどうかを検知します。 超音波 ：超音波のパルスを発信し、移動する物体からの反射を測定します。

：超音波のパルスを発信し、移動する物体からの反射を測定します。 振動：振動を検知します。このカテゴリーには、主に加速度計とピエゾエレクトリック・デバイスの2つのセンサー・タイプがあります。

振動テクノロジーについて更に詳しく知りたい場合は、センサー ウィキを参照してください。・

7. スマートガレージドア

Wi-Fi に接続されたスマート ガレージ ドアがあれば、さらに安心です。この概念はシンプルでありながら強力であり、ガレージのドアを開いたままにしてないだろうかと考えることはありません。ガレージのドアは、携帯電話からどこからでも開閉できます。

8. インターホン/ハブ

スマート・ホームを実現するためにセンサーを設置したら、すべてを1か所から管理する必要があります。スマート・ホーム・ハブとインター通信システムにより、すべてのスマート・ホーム・センサーや家全体の通信システムにアクセスできるようになり、ボタンをタップするだけで緊急時や修理のサービスを呼び出すことができます。インターコム・システムを使用すると、壁の向こう側を見ることができ、家の各部屋間でビデオや音声会話を行うことができます。また、仕事で外出先でもスマートフォンを使って家の中の部屋に電話をかけることもできます。これは、外出先でも高齢の親の姿を確認するのに便利です。

ご覧のとおり、人がそこになくても保護される安全なスマート・ホームの構築に役立つセンサーがいくつか市場に投入されています。この種のテクノロジーの導入はすぐに普及し、保険のインセンティブになりつつあります。保険会社はあなたとあなたの家を安全に保ちたいと考えており、多くの保険会社が、家をインテリジェントかつ積極的に保護するとともに、あなたとあなたの財産を保護するためのサービスを提供し始めています。

次のステップ: オペレーション、建物、施設、資産の安全性と生産性をさらに高めます。

テクノロジーが、よりスマートで安全な住宅の実現に役立ったことは間違いありません。家の外に出てみれば、先進的な組織がIoT、AI、自動化されたワークフローを使用して業務をモダナイズし、自動化して生産性を高め、データの価値を高める新しい方法を見つけています。