身体の神経系が、人間が周囲の世界にどう反応するかを統制しているように、進化するテクノロジーは、都市が地域の都市環境の変化に対応できるように造られています。

リアルタイムのデータを含むデータを収集するテクノロジーは、スマート・シティー構想とそれが約束するメリットの中核をなすものです。データに基づく洞察は、地方自治体が都市計画を改善し、廃棄物管理から公共交通機関まで幅広い都市サービスを展開するのに役立ち、住民の生活の質の向上につながります。

より効率的な都市サービスは、炭素排出量の削減にもつながり、気候変動に対処する世界的な取り組みに貢献すると同時に、地域の空気の質も改善します。さらに、スマート・シティー・ソリューションでは、より良いインフラと技術革新が雇用創出とビジネス・チャンスを促進するため、経済成長の原動力となる可能性があります。

米国運輸省は、スマート・シティーとコミュニティーの特徴として、次の3点を挙げています。1