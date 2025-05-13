世界は絶え間なく変化しています。人間やその他の動物は、逆境の中で成功するために学習する能力を進化させました。たとえば、1つの食料の供給がなくなった場合、別のものを食べる方法を考えることで生存を確保できます。

しかし、すべての動物が同様の能力を持っているわけではありません。コアラは、主な食料源であるユーカリの葉を木から切り離して、皿の上に山積みにしても、その葉を認識することさえできません。コアコアは他の木々の葉を食べることもありますが、彼らは食べ物を「木々の葉」としてのみ捉えます。彼らの滑らかな脳は、この期待から逸脱することはできないのです。

自動運転車での使用を目的としたコンピューター・ビジョン・モデルについて考えてみましょう。モデルは、道路上の他の車両だけでなく、歩行者、サイクリスト、モーターサイクリスト、動物、危険を認識する方法を知る必要があります。突然の雨や、ライトを点けてサイレンを鳴らしながら緊急車両が近づいていることなど、変化する気象や交通パターンを的確に把握し、適応する必要があります。