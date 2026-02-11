IT資産の可視化とは

能動的検出と受動的検出の違いとは

能動的検出とは、有効な資産を特定するために、クエリーやプローブを使用してデバイスやエンドポイントをネットワークでスキャンすることです。受動的検出は、ネットワーク・トラフィックを監視し、物理資産および仮想資産の活動を検知することで識別します。

通常、強力なIT資産可視化プログラムでは、両方の方法が組み合わされます。

ITAMとCSAMの違いとは

ITAM（IT資産管理）は、資産の調達から運用、最適化、処分まで、資産ライフサイクルの契約および運用面に重点を置いています。

CSAM（サイバーセキュリティー資産管理）は、脆弱性、コンプライアンス、セキュリティー体制など、セキュリティーの結果に直接影響する資産管理の側面に重点を置いています。

どちらの手法も資産データの収集、分析、共有を伴いますが、ITAMはビジネス成果に重点を置いているのに対し、CSAMはセキュリティーに重点を置いています。

IT資産在庫に含める必要があるものとは

以下の資産とリソースを、完全な資産在庫に含める必要があります。

物理的資産（ノートPC、モバイル、モノのインターネット（IoT）デバイス）

物理的資産（ノートPC、モバイル、モノのインターネット（IoT）デバイス） ソフトウェア資産（アプリケーション、バージョン、ライセンス）

ネットワーク資産（ルーター、スイッチ、ファイアウォール）

クラウド・リソース（VM、コンテナ、SaaSサブスクリプション）

所有権レコード（ユーザー名、部門、権限）

セキュリティー記録（パッチ、脆弱性、構成）

IT資産管理の5つの柱とは

ITAMには、一般的に認識されている5つの柱があります。