IT資産の可視化とは、物理的および仮想的なIT資産の運用状況、正常性、セキュリティーをリアルタイムで把握するプロセスを確立することです。ｋ
現代のデジタル・ビジネスにとって、これらの資産を継続的かつリアルタイムで監視することは、強力なサイバーセキュリティー体制を維持し、リスク管理を制御するために不可欠です。
IT資産の可視化は、ノートPCやモバイル・デバイス のような単純な設備から最先端のモノのインターネット（IoT） センサーまで、幅広い企業資産に適用可能です。あらゆる規模、幅広い業界の企業が、極めて複雑なIT環境を管理し、IT資産管理（ITAM）プログラムを成功させるには、資産の可視化が不可欠です。
クラウド・コンピューティング、サービス型ソフトウェア（SaaS）、リモートワークの台頭により、IT資産の可視化は、資産の管理、資産のパフォーマンスの最適化、コストのかかるデータ侵害からのITインフラの保護に不可欠です。最近のIBMのレポートによると、米国におけるデータ侵害の平均コストは2025年に9%上昇し、過去最高の1000万米ドルに達しました。
デジタル・トランスフォーメーションへの取り組みの一環として、現代の多くの組織は、IT設備パフォーマンス管理（APM）へのアプローチにデジタル・ツールをより深く統合しています。
効果的なIT資産の可視化により、セキュリティー・チームはリアルタイムで資産の運用実績を追跡し、時代遅れの事後対応型保守アプローチから、より現代的で先見的な予測型保守アプローチへと進化させることができます。
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資産の正常性と運用実績を可視化することは、最新のIT環境の基礎であり、何千ものデバイスやエンドポイントから構成される複雑なネットワーク全体でデータを共有することを可能にします。人工知能（AI）や機械学習（ML）のような新技術は、セキュリティー・チームや保守チームが資産を監視する方法に変革をもたらしました。
以前は、ITインフラストラクチャーは中央管理されており、物理資産は同じ物理スペースに保管されていることがよくありました。しかし、現代の組織は、SaaSプラットフォーム、モノのインターネット（IoT）センサー、モバイル・デバイス、クラウド・ベースのサービスなど、より新しく、静的でない技術や設備に依存しており、その多くは仮想化されています。仮想化されたソリューションの場合、攻撃対象領域が飛躍的に拡大し、管理がより複雑になります。
IT資産の可視化により、組織は物理資産と仮想資産の両方を維持・保護する中核プロセスを改善し、ライフサイクル全体にわたって高いレベルで運用実績を発揮できるようになります。
モノのインターネット（IoT）センサー、AIの自動化、分析などの新技術をコア・ビジネスに統合することで、最新のIT資産の可視化は、企業の資産とプロセスの完全な可視化を実現します。
ここでは、これらの技術が最新のITインフラストラクチャーの4つのコア・コンポーネントの可視化にどのように役立つかについて詳しく見ていきます。
サーバー、ノートPC、モバイル・デバイス、モノのインターネット（IoT）センサーなどの物理的なIT資産の可視化は、エンドポイント監視と資産検出を組み合わせることで実現します。
IT管理者は、リアルタイムのデータと強力な視覚化ツールを活用して、資産の場所、運用実績、正常性をリアルタイムで追跡し、システムのアップグレードをリモートで実行し、保守タスクを割り当てることができます。
仮想マシン（VM）、ソフトウェア・ライセンス、脆弱性など、ソフトウェアやSaaSコンポーネントの側面を監視するために、IT管理者は最新の技術を搭載した強力な自動監視ツールやオブザーバビリティー・プラットフォームを利用しています。
SaaSコンポーネントとデバイスの可視化により、サブスクリプション・ベースのサービスが設計どおりに機能していることを確認できます。
資産の可視化を備えたIDアクセス管理（IAM）ツールは、ITセキュリティー・チームが、企業のアプリケーションやリソースにアクセスしようとするユーザー（人間と機械の両方）のIDを検証するのに役立ちます。
IDの可視化は、脅威の検知、インシデント対応、強力なセキュリティー方針の実施といったサイバーセキュリティーの側面にとって極めて重要です。
効果的なIT資産可視化プログラムを作成するには、成功を測定するための定量化可能なメトリクスを確立する必要があります。以下は、資産の可視化のために一般的に使用される主要性能評価指標（KPI）です。
最新のIT資産の可視化の最も一般的なメリットについて詳しく見てみましょう。
資産の正常性、セキュリティー、パフォーマンスを完全に把握することは難しい場合があります。企業が直面する一般的な問題には、次のようなものがあります。
こうした課題にもかかわらず、時間とリソースを投資する意欲のある企業にとって、成功するIT資産可視化プログラムの導入はまだ手の届く範囲にあります。実績のある5つのステップで構築する方法をご紹介します。
資産を監視可能にするには、企業は資産の数とその場所を知る必要があります。効果的な資産可視化プログラムを作成するための最初のステップは、監視が必要なハードウェア、ソフトウェア、ネットワークの資産のリストを作成することです。
この段階では、企業は多くの場合、ネットワークをスキャンし、エンドポイント、モノのインターネット（IoT）、仮想リソースに関する情報を収集して監視できる自動資産検出ツールを利用します。
資産の正常性と運用実績の包括的な可視化を確立するには、脆弱性管理システムとエンドポイント・セキュリティー・システムがデータを共有する必要があります。
最新のITAMプラットフォームには通常、情報を統合してリアルタイムで表示できる集中ダッシュボードが備わっており、管理者が保守やリソース最適化の機会を特定するのに役立ちます。
AIによる自動化は、重要な資産からリアルタイムのデータを常に収集し、分析するのに役立ちます。最新のツールと技術を使用してワークフローを自動化することで、データ侵害が発生する前に、無許可のデバイス、脆弱性、サイバー脅威を検知できます。
自動化ツールは、現代のIT資産の可視化の重要な要素であり、資産ライフサイクル管理をより動的かつ効率的にします。
成功しているIT資産可視化プログラムは、セキュリティー方針を包括的に定義し、それを実施するための明確なプロセスを備えています。
IT資産管理者は、資産の所有権、運用、データ収集に関する明確なルールを設定し、関連するすべての地域でサイバーセキュリティーとプライバシー基準の遵守を保証する枠組みを構築します。
AI自動化ツールの普及により、IT資産可視化プログラムを構築する際に人的要素の重要性が見落とされがちです。ITチームが、委託されたツールやシステムに関するトレーニングを受けていない場合、最も綿密に計画された資産可視化プログラムであっても失敗します。
管理者と技術者は、ダッシュボードの解釈方法、データからの知見の抽出方法、資産の可視化を意思決定および調達プロセスに最初から統合する方法についてトレーニングを受ける必要があります。
IT資産の可視化を確立することは、ITAMプログラムを成功させるための重要な要素であり、多くの業界で広く使用されています。ここでは、最も一般的なユースケースをいくつか見てみましょう。
ITチームは、資産データを綿密に監視、分析し、どのシステムやデバイスが他のシステムよりも大きなリスクにさらされているかを特定することで、資産の脆弱性を管理します。これらの資産とその潜在的な脆弱性が特定されれば、潜在的な障害やダウンタイムがビジネスに与える潜在的な影響に基づいて、パッチ適用や保守の優先順位を決めることができます。
強力なIT資産の可視性は、組織のプロセスとシステムがサイバー攻撃をどれだけ適切に検知し、撃退できるかを示す指標であるインシデント対応を大きく支援します。資産監視により、チームは影響を受けたエンドポイントを分離し、セキュリティー体制を評価し、攻撃に対応した修復をリアルタイムで実施できるため、迅速かつ成功裏に復旧できる可能性が高まります。
監査中、自動化された可視性により、コンプライアンスを証明するための資産在庫レポートの収集および検証プロセスが簡素化されます。自動化された強力な資産の可視化により、監査対応にへのエラーが発生しやすい手動のアプローチから、自動化された継続的で精度の高いアプローチに変換され、組織はコストのかかる罰金を回避できます。
資産の強力な可視化により、SaaSサブスクリプションが最新であり、承認され、適切なライセンスが付与されていることを確認できます。IT資産可視化プログラムは、クラウド・アプリケーションをリアルタイムで監視し、セキュリティー・リスクを軽減し、コストを管理し、チームがアプリケーションの不正使用を特定できるように支援します。
資産の可視化により、すべてのデバイスとアプリケーションの正確で包括的な在庫が提供され、ネットワーク上のエンドポイント・セキュリティーが劇的に向上します。このプロセスには、「シャドーIT」として知られる管理対象外のデバイスやアプリケーションが含まれており、攻撃者がサイバー攻撃で悪用する可能性があります。強力なIT資産可視化ツールにより、ITチームは権限のないユーザーを検知し、セキュリティーの脅威がネットワーク全体に広がる前に阻止することができます。
能動的検出と受動的検出の違いとは
能動的検出とは、有効な資産を特定するために、クエリーやプローブを使用してデバイスやエンドポイントをネットワークでスキャンすることです。受動的検出は、ネットワーク・トラフィックを監視し、物理資産および仮想資産の活動を検知することで識別します。
通常、強力なIT資産可視化プログラムでは、両方の方法が組み合わされます。
ITAMとCSAMの違いとは
ITAM（IT資産管理）は、資産の調達から運用、最適化、処分まで、資産ライフサイクルの契約および運用面に重点を置いています。
CSAM（サイバーセキュリティー資産管理）は、脆弱性、コンプライアンス、セキュリティー体制など、セキュリティーの結果に直接影響する資産管理の側面に重点を置いています。
どちらの手法も資産データの収集、分析、共有を伴いますが、ITAMはビジネス成果に重点を置いているのに対し、CSAMはセキュリティーに重点を置いています。
IT資産在庫に含める必要があるものとは
以下の資産とリソースを、完全な資産在庫に含める必要があります。
IT資産管理の5つの柱とは
ITAMには、一般的に認識されている5つの柱があります。
イノベーションを推進し、効率を向上させ、将来の成長に向けたレジリエンス基盤を構築するために、組織がAI、クラウド、およびデータ戦略をどのように活用しているかを探索します。
AI対応の企業資産管理ソリューションを評価し、ダウンタイムの削減、コンプライアンスニーズの充足、および投資収益率（ROI）の最大化を実現するための適切なベンダーを選択します。
AI搭載の洞察とオートメーションにより、資産を管理、維持、最適化します。
AIとデータから得られた洞察を活用して、最初から最後まで資産の性能を最適化します。
サステナビリティーの目標を、AI搭載ストラテジーとトランスフォーメーションにより具体的な行動に移しましょう。