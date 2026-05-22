ハードウェア資産管理（HAM）とは

物理資産は高価であり、適切に管理することで、セキュリティ－・リスクを最小限に抑え、過剰購入を防ぎ、保証期間の失効を防ぐことができます。不適切なハードウェア資産管理（HAM）による経済的な負担は、企業や事業運営全体に悪影響を及ぼす可能性があります。

「見えないものは保護できません」ということわざは、HAMに関しては当てはまります。資産管理プロセスにより、エンドツーエンドのIT資産の可視性を実現し、紛失したデバイスや追跡されていないデバイスによるデータ侵害のリスクを低減します。

さらに、HAMは規制コンプライアンスを維持するうえでも重要です。監査や業界標準では、調達から廃棄までの明確な監査証跡が求められます。HAMプロセスにより、すべての資産が確実に管理され、耐用年数を迎えたハードウェアが適切に廃棄されるため、企業や顧客の機密データを保護できます。

最新のIT資産管理ツールは、過去のライフサイクル・データを資産管理のプロセスやツールに統合し、リアルタイム・データに基づく、より戦略的な意思決定を可能にします。ITリーダーは、ハードウェアの寿命とアップグレードサイクルについてデータ駆動型の意思決定を行うことができます。

オートメーション機能により、人的ミスを減らし、資産の追跡、設備の導入や廃止といった定型業務を効率化できます。HAMはITオペレーションやワークフローの最適化に役立ち、ITチームがより優先度の高いビジネス目標に集中するための時間を確保できます。