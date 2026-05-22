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資産・設備管理

ハードウェア資産管理（HAM）とは

By Teaganne Finn , Ian Smalley
公開日 2026年05月22日

ハードウェア資産管理（HAM）の定義

ハードウェア資産管理（HAM）は、情報技術（IT）の物理的なIT資産を管理するための一連のプラクティスです。これらのハードウェア資産は事業運営に不可欠であり、ノートPC、サーバー、デスクトップコンピューター、データセンター、ネットワーク機器などが含まれます。

明確で直接的なHAMストラテジーは、コスト効率、コンプライアンス、セキュリティーなどのクリティカルなビジネス成果をサポートします。適切に管理された資産は、ITチームにとって有益なだけではありません。全体的なユーザー・エクスペリエンスを向上させ、ビジネス・ニーズを最適化できます。

実際、Future Market Insightsによると、2025年のHAM市場は335億米ドルと評価されています。市場は今後10年間で約640億米ドルにまで大幅に成長すると予想されており、これは組織全体でHAMの実践への関心が高まっていることを示しています。

HAMはIT資産管理（ITAM）のサブセットです。HAMは、ハードウェアの取得直後から始まり、そのライフサイクル全体を通じて、物理的なコンポーネントのみに焦点を当てます。資産のライフサイクルは物理的資産の廃止処理で終了します。

今日のIT管理ソリューションでは、人工知能（AI）を活用したテクノロジーにより、資産ライフサイクル管理が、自動化された追跡、需要の予測、およびインテリジェントな最適化を通じて、組織において大きく変革されています。

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ハードウェア資産管理はなぜ重要なのか

物理資産は高価であり、適切に管理することで、セキュリティ－・リスクを最小限に抑え、過剰購入を防ぎ、保証期間の失効を防ぐことができます。不適切なハードウェア資産管理（HAM）による経済的な負担は、企業や事業運営全体に悪影響を及ぼす可能性があります。

「見えないものは保護できません」ということわざは、HAMに関しては当てはまります。資産管理プロセスにより、エンドツーエンドのIT資産の可視性を実現し、紛失したデバイスや追跡されていないデバイスによるデータ侵害のリスクを低減します。

さらに、HAMは規制コンプライアンスを維持するうえでも重要です。監査や業界標準では、調達から廃棄までの明確な監査証跡が求められます。HAMプロセスにより、すべての資産が確実に管理され、耐用年数を迎えたハードウェアが適切に廃棄されるため、企業や顧客の機密データを保護できます。

最新のIT資産管理ツールは、過去のライフサイクル・データを資産管理のプロセスやツールに統合し、リアルタイム・データに基づく、より戦略的な意思決定を可能にします。ITリーダーは、ハードウェアの寿命とアップグレードサイクルについてデータ駆動型の意思決定を行うことができます。

オートメーション機能により、人的ミスを減らし、資産の追跡、設備の導入や廃止といった定型業務を効率化できます。HAMはITオペレーションやワークフローの最適化に役立ち、ITチームがより優先度の高いビジネス目標に集中するための時間を確保できます。

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HAM対ITAM

ハードウェア資産管理（HAM）とIT資産管理（ITAM）は、どちらも資産管理という共通の枠組みに属しています。ただし、ITAMはより広い概念であり、HAM、ソフトウェア資産管理（SAM）ITサービス管理（ITSM）、ライセンス、およびクラウドを含みます。

ITAMは、組織が業務活動の一環として利用する、あらゆる情報、ソフトウェア、ハードウェアなどのIT資産を、ライフサイクル全体にわたって追跡および管理することです。

HAMは物理コンピューティング装置のみに焦点を当てており、ITチームが物理的なIT環境を管理できるように支援します。SAMはHAMと並行して実行され、HAM側の役割を果たします。SAMは物理資産ではなく、組織で使用されているすべてのソフトウェアアプリケーションに重点を置いています。これには、オンプレミス、クラウドベース、およびSoftware as a Service（SaaS）アプリケーションが含まれます。

これら3つの管理システムは連携して機能し、予算管理、計画、および監査の中核となるプロセスを支えます。それぞれがビジネスにおいて異なる役割を担っており、互いに混同すべきではありません。ソフトウェアに割り当てられるリソースは、物理的なハードウェア・インベントリーのコストとは異なります。そのため、ITインフラストラクチャー全体を適切に管理するには、それぞれのアプローチにITリーダーを配置することが重要です。

一方、エンタープライズ資産管理（EAM）は、産業用設備や大規模な運用設備に重点を置いた、別のライフサイクル管理フレームワークです。このライフサイクル管理の手法は、ビジネスの別の領域を対象としていますが、統合プラットフォーム上ではHAMやSAMと連携することがあります。

ハードウェア資産とは何がカウントされますか？

ハードウェア資産には、使用ライフサイクルのどの段階においても、あらゆる有形企業資産が含まれます。通常、ハードウェア資産は次の4つのカテゴリーに分類されます。

  • ユーザー・デバイス：このカテゴリーには、ノートPC、デスクトップ、モバイル、タブレットなど、従業員が使用する会社所有のハードウェアが含まれます。ユーザー・カテゴリーには、業務に使用する個人所有のデバイスも含まれます。
  • ネットワークおよび通信設備：これらの資産は、組織内の通信を実現するために使用されるハードウェアを指します。ネットワークおよび通信機器には、ルーター、スイッチ、ロード・バランサー、電話システム、ビデオ会議システムなどがあります。
  • データセンター設備：データセンター装置には、ITアプリケーションを接続するために使用されるすべての物理ハードウェアと、それを支えるシステムが含まれます。資産にはサーバー、セキュリティー・デバイス、ユーティリティーが含まれます。
  • 補助デバイス：このカテゴリーには、日常業務をサポートするためにオフィス環境全体で使用される資産が含まれます。補助デバイスには、モニター、プリンター、スキャナー、キーボード、ケーブルなどのものが含まれます。ハードウェア資産には、組織のオフィスの外で仕事をするリモート・ワーカーやハイブリッド・ワーカーも含まれます。

ハードウェア資産管理の主要コンポーネント

ハードウェア資産の保守と可視化を実現するには、複数の重要な要素が連携して機能する必要があります。これらのコンポーネントは、ハードウェア資産の追跡と最適化された資産利用の基盤を構築するうえで重要です。

  • インベントリの作成：ノートPC、デスクトップ、プリンター、スキャナー、モバイル・デバイスなど、既存のすべての資産の記録を作成して収集します。
  • 資産タグ付け技術：無線周波数識別（RFID）タグ、QRコード、GPS追跡など、さまざまなタグ付け技術を試しています。
  • 資産管理ソフトウェア：リアルタイムの追跡機能とレポート機能を備え、シンプルなワークフロー・ビルダーを提供するプラットフォームを選択します。
  • 保守スケジュール：資産の寿命を最大限に延ばし、パフォーマンスを最適化する保守スケジュールを策定します。
  • ダッシュボード・レポート：パターン認識のための高度な分析機能を備えたダッシュボードを使用することで、セキュリティ－・リスクを検出し、ハードウェア全体の健全性を管理します。

ハードウェア資産管理ライフサイクル

ハードウェア資産管理（HAM）のライフサイクルでは、物理資産の調達、監視、保守、および廃棄に関するいくつかの主要なステップが重要です。ITチームは、より戦略的な予算編成や計画の意思決定を行うために、資産がライフサイクルのどの段階にあるかを把握しておく必要があります。

  1. 計画と要望：ライフサイクルは資産が調達される前から始まります。ITチームは、組織のニーズと利用可能な資金に関する情報を収集する必要があります。組織のハードウェア要件を決定する際には、予算の優先順位、顧客データ、ビジネス・データ、インシデント、コンプライアンスなど、さまざまな要素を考慮します。要求とニーズを明確にした後、組織はハードウェア・ソリューションを特定し、資産に関する情報を収集する必要があります。
  2. 調達：ライフサイクルの次のステップは、設備の調達です。このステップでは、多くの場合、詳細な契約管理を伴いながら、どのベンダーが自社のニーズに最も適しているかを調査する必要があります。組織を代表して見積を取得し、契約を交渉し、財務チームと協力して、ハードウェアのニーズが割り当てられた予算と一致することを確認する必要があります。現在および将来の資産に加え、ベンダーの保証内容やテクニカル・サポートも考慮します。
  3. デプロイメント：物理的資産のデプロイメントには、設備のセットアップ、ソフトウェアのインストール、構成管理の実施、および既存のITインフラストラクチャーとの統合が含まれます。ITチームは、資産の互換性をテストし、すべてが正常に動作することを確認する必要があります。サービス・チームが資産のサポートに必要な情報を得られるように、異常や標準外の構成は必ず文書化してください。
  4. 監視：資産がデプロイされたら、ITチームはパフォーマンスとセキュリティのためにハードウェアを継続的に監視する必要があります。最新のHAMツールでは、使用状況、セキュリティ－・リスク、および資産全体の健全性に関するダッシュボード・レポートと分析データが提供されます。ITチームはこの情報を使用して問題を評価し、ダウンタイムが発生する前に解決できます。
  5. サービスと保守：継続的な保守スケジュールは、ハードウェア資産を維持し、すべての物理デバイスが適切に機能することを確実にするうえで重要です。レポート、メトリクス、および製造元の推奨事項を確認するためのカレンダーを管理します。この資産データは、効果的なハードウェア資産管理を成功させ、資産への長期的な投資を実現するうえで重要です。
  6. 使用終了と廃棄：ライフサイクルの最終段階は、ハードウェアの使用終了と廃棄です。ツールがビジネス・ニーズに対応できなくなった時期を見極め、IT資産回収プロセスを通じて廃棄すべきことを認識することが重要です。耐用年数の終了時に資産を使用終了にすることで、セキュリティー上の問題、盗難、および脆弱性を防ぐことができます。資産管理台帳の更新、機密データの削除、および物理的な廃棄の管理を含む、資産の使用終了に向けた明確なチェックリストを作成します。

ハードウェア資産管理のメリット

ハードウェア資産管理（HAM）は、膨大になりがちな業務用ハードウェアを管理するための、明確な実践方法と手順を組織に提供します。

主なメリットのいくつかを次に示します。

  • コスト管理と損失防止：効果的なHAMツールは、組織が十分に活用されていない資産を特定し、総保有コスト（TCO）を追跡するとともに、ハードウェア資産の正確なインベントリーを維持するのに役立ちます。このレベルの監視により、予期せぬ問題を防ぎ、リアルタイムでコスト管理を行うことが可能です。
  • セキュリティー体制の強化：HAMによる資産の適切な管理により、組織のITチームは主導権を握ることができます。ITチームは、継続的な監視と保守プロトコルを通じて、不正なアクティビティーやデータの欠落から組織を守ることができます。
  • 監査およびコンプライアンス要件への対応：HAMのライフサイクルに規制要件と法的要件を明確に定義することで、新しいハードウェアを導入するプロセスを簡素化できます。また、このプロセスは、既存のハードウェアについても要件への適合を維持できるよう支援します。
  • ダウンタイムと業務の中断を削減する：適切な資産管理により、従業員が最新で信頼性の高い設備を利用できるようになります。ライフサイクルの各ステップに従うことで、組織はセキュリティ－・リスク、ハードウェア障害、モデルの非互換性を最小限に抑えることができます。
  • ベンダーと保証の価値を最大化する：計画的な保守スケジュールと体系的な使用状況の監視により、従業員は設備を最大限に活用できるようになります。資産を最大限に活用することで、ITチームは全体的な支出の削減に貢献できます。

ハードウェア資産管理に関する一般的な課題

組織の規模によっては、数百台、あるいは数千台ものハードウェア資産を監視することは困難になる場合があります。

ここでは、組織が直面する可能性のあるハードウェア資産管理（HAM）の主な課題と、それらへの対処方法を紹介します。

未記録デバイスとシャドーIT

組織では、資産のインベントリーを維持するためのツールや、資産を追跡するための運用方法が不足していることがよくあります。このような監視不足は、データ・セキュリティー上の懸念や、IT部門が把握していないまま企業ネットワーク上でITリソースが使用されるシャドーITにつながる可能性があります。この状況が発生すると、組織は脆弱性や誤りにさらされることになります。

対処方法：この問題を解決する方法の1つは、ライフサイクル全体を通じてインベントリーを管理するHAMツールを導入することです。これにより、より適切な意思決定とコスト削減が可能になります。

複雑な調達

ビジネス資産を選択するときは、それらがどこで調達されているかを考慮することが重要です。調達プロセスは、資産が複数の国または地域から調達される場合、複数の地域ベンダーと異なる税関規制が必要になるため、複雑になる可能性があります。さらに、複数の通貨の為替レートが影響する場合があり、その結果、デプロイメントの遅延や料金体系ポリシーをめぐる混乱が生じる可能性があります。

対処方法：このような状況を回避するには、ハードウェア資産を1つの地域または国に限定して、調達、配送、回収のプロセスを簡素化することが有効です。

限られたリソース配分

ITハードウェア資産管理では、管理ライフサイクル全体を通じて多大なリソースが必要になります。ITチームは、資産の計画、調達、インストール、トラブルシューティング、保守、廃棄のために、リソースとサポートを必要とします。限られた労働力や優先事項の競合により、ITサービスが滞り、ITチームに負担がかかる可能性があります。

対処方法：このようなリソース不足を回避するには、必要なリソースを早い段階で伝え、最初から期待値を設定することが重要です。

監査とコンプライアンスのギャップ

コンプライアンス要件は、ハードウェア資産の数や組織の規模によって異なります。組織に明確な監査証跡が欠如している場合、特定のコンプライアンス要件を満たすことが困難になる場合があります。

対処方法：この問題を回避するには、組織はコンプライアンスを追跡し、メンテナンスが必要なときに従業員がサービス・デスクに警告できるようにするHAMシステムを使用する必要があります。

ハードウェア資産管理とAI

ハードウェア資産管理（HAM）は、テクノロジーの進歩と新しいツールやユースケースの出現に伴い、進化しています。先進的で革新的な組織はすでにAI駆動型ツールを採用し、信頼性と可視性を提供しています。

HAMの未来は予測分析にあります。機械学習（ML）アルゴリズムを導入した資産管理ツールは、資産データを分析して、ハードウェア障害、最適なハードウェアの寿命、交換時期を予測できます。

また、自動化されたライフサイクル・ワークフローにより、組織はシームレスな資産管理を実現できます。ライフサイクル内のある段階から次の段階へ、手動による介入や人の監視を必要とせずに資産を移行できるようになっています。

こうしたインテリジェントな自動化は、より広範なIT環境との整合性を高めます。AIは現代の企業におけるIT機能において変革的なツールであることが証明されています

IBM Institute for Business Valueのレポートによると、高度に自動化された組織では、デジタル・トランスフォーメーションの取り組みにより、収益が10%増加し、ITコストが約30%削減されるとしています。

Teaganne Finn

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think

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