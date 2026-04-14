資産の廃止は現代のIT資産管理の重要な一部であり、組織がデータ・セキュリティー、規制遵守、コスト効率、サステナビリティーを優先してIT資産を廃棄するのを支援します。

データセンターやモノのインターネット（IoT）エコシステムのような現代の複雑な企業IT環境では、機密データや機密情報は、そのデバイスの耐用年数が終了した後もずっと残っていることがよくあります。IT資産廃止とIT資産処分（ITAD）は、組織がこれらのデバイスのデータを破壊して、再利用、リサイクル、または再販できるようにするのに役立ちます。

最新の資産廃止プロセスは、データ・プライバシーとサイバーセキュリティーのベスト・プラクティスを統合し、資産の耐用年数全体にわたって行われます。効果的な資産ライフサイクル管理（ALM）は、企業がデータ消去や電子機器廃棄物（E-waste）の取り扱いに関する進化する規制要件や業界標準に確実に対応するのに役立ちます。

効果的な資産廃止ツールやワークフローに対する需要は高く、着実に増加しています。最近のレポートによると、ITAD機能の世界市場は、2025年に175億米ドルと見積もられました。2035年には401億米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）は8.9％になると予想されています。1