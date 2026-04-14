資産の廃止プロセスは、組織やIT部門が物理的資産とデジタル資産を安全に処分するために依存している、資産ライフサイクルのサポート終了段階です。
資産の廃止は現代のIT資産管理の重要な一部であり、組織がデータ・セキュリティー、規制遵守、コスト効率、サステナビリティーを優先してIT資産を廃棄するのを支援します。
データセンターやモノのインターネット（IoT）エコシステムのような現代の複雑な企業IT環境では、機密データや機密情報は、そのデバイスの耐用年数が終了した後もずっと残っていることがよくあります。IT資産廃止とIT資産処分（ITAD）は、組織がこれらのデバイスのデータを破壊して、再利用、リサイクル、または再販できるようにするのに役立ちます。
最新の資産廃止プロセスは、データ・プライバシーとサイバーセキュリティーのベスト・プラクティスを統合し、資産の耐用年数全体にわたって行われます。効果的な資産ライフサイクル管理（ALM）は、企業がデータ消去や電子機器廃棄物（E-waste）の取り扱いに関する進化する規制要件や業界標準に確実に対応するのに役立ちます。
効果的な資産廃止ツールやワークフローに対する需要は高く、着実に増加しています。最近のレポートによると、ITAD機能の世界市場は、2025年に175億米ドルと見積もられました。2035年には401億米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）は8.9％になると予想されています。1
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資産廃止プロセスは、オペレーションを合理化し、安全なデータ取り扱いを確保し、規制コンプライアンスを維持するために設計された7つのステップで構成されています。ここでは、それぞれについて詳しく見ていきます。
資産廃止プロセスの最初のステップは、資産の特定です。これは、資産の検証とも呼ばれます。
このステップでは、リアルタイムの監視ツールを備えた最新の資産追跡システムが、ITチームの在庫記録を検証するのに役立ちます。また、資産の状態、パフォーマンス履歴、ITインフラストラクチャーに対する全体的な重要性など、資産に関する重要な情報を確認することもできます。
資産廃止には、IT部門、コンプライアンス・チーム、持続可能性マネージャーなど、利害関係者間の広範な調整が必要です。
運用終了段階では、組織は処分スケジュールを確立し、資産の再利用、再販、破壊などの処分の種類を選択する必要があります。また、認証業者を通じて、資産をオンサイトまたはオフサイトで運用終了にするかを決定する必要もあります。
ストレージ・メディアから機密データを削除するには、次の3つの一般的なアプローチがあります。
コストのかかるデータ侵害を避けるため、組織はこの段階でデータ破棄に関する厳格な業界基準に従わなければなりません。ハードディスクやその他のデバイスの不適切な取り扱いは、機密情報や個人データの侵害につながり、多くの場合、高額な罰金や風評被害につながります。
フェーズ4では、ドライブとコンポーネントの細断、破砕、焼却によるストレージ・メディアの物理的破壊を行います。
組織は通常、規制要件や独自の内部ポリシーを確実に遵守できるように、管理された可視性の高い環境にある現場で物理的破壊を行います。
IT部門は、オフサイトに送る資産に関する文書の管理を厳格にし、やり取りのすべてのステップを確実に文書化する必要があります。
このステップには、安全な梱包、輸送の追跡、途中の責任者間の厳格なドキュメンテーションの引き継ぎが含まれます。より成熟した組織は、この段階で監査証跡を確保するために自動追跡システムを実装し、サイバーセキュリティー・リスクを最小限に抑えます。
資産廃止プロセスの第6段階では、サニタイズされたIT資産を、再利用、再販、リサイクルという、可能性のある3つの結果のいずれかで評価します。
資産廃止プロセスの最終ステップには、規制コンプライアンスを検証するための文書と証明書の作成が含まれます。これらの認証には多くの場合、次の項目が含まれます。
より高度な組織では、この段階で自動化機能とリアルタイムのコンプライアンス監視を使用し、ワークフローを合理化して効率を高めています。
正しく実行されると、資産廃止プロセスの7つのステップは、全体にわたって測定可能なメリットをもたらします。ここでは、最も一般的な5つを見てみましょう。
あらゆる規模およびさまざまな業界の組織が、資産の廃止に依存して、資産のライフサイクルを延長し、業界固有の規制に準拠しています。ここでは、その最も人気のあるユースケースをいくつかご紹介します。
大規模データセンターでは、企業が最新のツールと機能を備えた最先端のシステムを運用できるように、インフラストラクチャーを頻繁にアップグレードする必要があります。資産の廃止プロセスは、コア・ビジネスの運用を中断したりデータ・セキュリティーを損なったりすることなく、レガシー・サーバーやストレージ・システムを置き換えることができます。
モダナイゼーション・プロジェクトでは、資産の廃止の実践において、従業員が機密データを含む大容量のハードディスクやサーバーなどの重要な資産について、厳格な資産に関する文書の管理プロトコルに確実に従うようにしています。
更新サイクル（IT資産の計画的かつ定期的な更新または交換）は、IT資産の性能を最適化するために重要です。組織は、古くて非効率なIT設備を安全に廃止し、最新のツールやシステムに置き換えるために、資産の廃止に依存しています。ITチームは、テクノロジーの更新サイクルの一環として、ノートPC、デスクトップ、その他のデバイスを定期的に交換し、機密データを含む大量の廃棄される資産を生み出しています。
効果的なIT資産の廃止により、耐用年数が終了した時点で、すべてのデバイスを業界標準に準拠して確実にサニタイズします。
2つの組織または部門が合併すると、デスクトップ、ノートPC、サーバーなどの共通のIT資産が重複することは珍しくありません。効率を高めるために、エンティティーの合併では、多くの場合、大量の冗長なIT資産が一度に廃止されます。この種のイベントでは、合併する組織は規制コンプライアンスを維持し、プロセス全体を通じて安全なデータ処理施策を実践しなければなりません。
合併を進める組織は、IT環境の完全性を維持し、廃棄されるデバイスのサニタイズを確実にするために、資産の廃止プロセスに依存しています。
モバイルワーカーの台頭は、資産廃止への新たなアプローチを生み出し、ノートPCや携帯電話などの個人用ITデバイスを、従来のオフィスやオンサイトのエコシステムを超えた脅威にさらしています。この種の資産を収集、追跡、サニタイズすると、資産の廃止プロセスに新たな課題をもたらします。
リモートワークを可能にしたIT資産の耐用年数が近づいている場合、データ侵害を防ぐためには、安全な輸送と検証済みのデータ破棄が不可欠です。たとえば、機密データを含むノートPCやその他のモバイル・デバイスは、新しいデバイスに交換される際に、家や車に忘れられたり、置き忘れられたりする可能性があります。これらの古いデバイスは、データ侵害を防ぐために、適切にサニタイズして廃止する必要があります。
医療、金融、官公庁・自治体といった規制の厳しい分野には、個人データやデータ・プライバシーをめぐる独自の要件があります。これらの業界における資産の廃止は、業界固有の規制に準拠する必要があり、厳格性やセキュリティ層を追加するために設計されたドキュメンテーションと検証手順の強化などが必要です。
医療業界では、たとえば、機密データを含むイメージング・デバイスやIoT対応医療設備など、廃棄した資産の安全かつコンプライアンスに準拠した取り扱いを確保する必要があります。医療保険の相互運用性と説明責任に関する法律（HIPAA） では、電子的保護対象医療情報（PHI）を保管または処理する資産に対して、廃棄前に検証可能なデータ・サニタイズを実施することが義務付けられています。
グリーンITストラテジー、つまり資産のライフサイクル全体を通じて環境への影響を軽減するための構造化されたアプローチは、再利用とリサイクルを通じてベスト・プラクティスを促進するための資産の廃止に依存しています。効果的な資産の廃止により、企業は最も厳格な基準へのコンプライアンスを維持しながら、環境への影響を最小限に抑えることができます。
たとえば、廃棄物をなくし、サステナビリティーを促進することを目的とした、広く使用されている経済モデルである循環型経済は、企業がデバイスの修理、再利用、リサイクルを支援する資産の廃止プロセスに依存しています。このアプローチは炭素排出量を削減し、より持続可能なオペレーションをサポートします。
資産の廃止は、主に技術的要因によって引き起こされる、急速な成長と変化への準備が整った状態です。AIオートメーションの台頭と、IoT（モノのインターネット）とロボティクスにおける新しい機能により、次の3つの主要分野でイノベーションがさらに進むでしょう。
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