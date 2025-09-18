組織によっては、資産追跡に今でも、手書きの台帳、Excelスプレッドシート、エンタープライズ・リソース・プランニング（ERP）ツールを使用している場合があります。しかし、手動でのデータ入力はヒューマン・エラーが発生しやすく、車両などの大規模な資産インベントリーを常に把握するには時間がかかります。

資産追跡ソフトウェアおよび資産管理ソフトウェア・ソリューションは、位置追跡、作業指示の処理、監査証跡などの機能を使用して、固定資産を確実に追跡できる方法を提供します。現在の資産管理ソリューションの多くはクラウドベースであり、モバイル・アプリとの接続が可能であるため、従業員は24時間365日、スマートフォンやタブレットからデータにアクセスして意思決定を行うことができます。

大規模な組織の場合、エンタープライズ資産管理（EAM）システムが、すべての固定資産を追跡・管理するための一元化された資産管理プラットフォームを提供します。EAMは、取得、運用、保守、減価償却、更新、交換など、資産ライフサイクル全体にわたる資産データを統合することができます。EAMシステムの中には、人工知能（AI）、インテリジェントなワークフロー、人間によるリモート・アシスタンスを組み合わせることで、プロセスの自動化と高速化を実現し、固定資産管理プロセスの効率を高めるものもあります。