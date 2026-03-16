IT資産回収は、コスト削減、データ・セキュリティー、安全なデータ破壊など、現代の企業のIT慣習の複数の重要な側面を支えます。

組織は、ノートPC、デスクトップ、サーバーなど、中核となるビジネス・プロセスをさまざまなIT資産に依存しています。これらの資産がライフサイクルの終わりに達すると、残存価値を回収し、最終的な処分を管理する方法を見つける必要があります。

現代のサプライチェーン管理（SCM）では、IT資産回収が循環型経済の重要な部分となっています。このアプローチには、再利用や再販を通じてITハードウェアのライフサイクルを延長することで、電子廃棄物を排除し、持続可能性を促進する経済モデルが含まれます。循環型経済は、データの消去、データ消去、細断、および使用を停止したデバイスの再販売を含む、IT資産処分（ITAD）と呼ばれるさまざまな一連の慣行を利用しています。

IT資産回収プログラムは、国内および国際的に認められた認証とデータ保護の枠組みによって定義されます。最も一般的なものは、米国国立標準技術研究所（NIST）、国際標準化機構（ISO）、欧州の一般データ保護規則（GDPR）などの組織によって提供されています。