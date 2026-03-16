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資産・設備管理

IT資産回収とは

By Mesh Flinders , Ian Smalley
公開日 2026年03月16日

IT資産回収とは

IT資産回収は、企業が未使用のIT機器を保護、評価、安全に処分するために利用するプロセスです。これは、資産の耐用年数を延ばし、効率を高めるための戦略的アプローチであるIT資産ライフサイクル管理（ALM）の極めて重要な部分です。

IT資産回収は、コスト削減、データ・セキュリティー、安全なデータ破壊など、現代の企業のIT慣習の複数の重要な側面を支えます。

組織は、ノートPC、デスクトップ、サーバーなど、中核となるビジネス・プロセスをさまざまなIT資産に依存しています。これらの資産がライフサイクルの終わりに達すると、残存価値を回収し、最終的な処分を管理する方法を見つける必要があります。

現代のサプライチェーン管理（SCM）では、IT資産回収が循環型経済の重要な部分となっています。このアプローチには、再利用や再販を通じてITハードウェアのライフサイクルを延長することで、電子廃棄物を排除し、持続可能性を促進する経済モデルが含まれます。循環型経済は、データの消去、データ消去、細断、および使用を停止したデバイスの再販売を含む、IT資産処分（ITAD）と呼ばれるさまざまな一連の慣行を利用しています。

IT資産回収プログラムは、国内および国際的に認められた認証とデータ保護の枠組みによって定義されます。最も一般的なものは、米国国立標準技術研究所（NIST）国際標準化機構（ISO）、欧州の一般データ保護規則（GDPR）などの組織によって提供されています。

IT資産ライフサイクルの各段階

すべてのIT資産は、規模や複雑さに関係なく、IT資産ライフサイクルの5つのフェーズを経ます。

  • 計画
  • 調達
  • 導入
  • 運用と保守
  • 処分

回収るIT資産の量と複雑さによって、数日（オンサイトでのデータ消去など）から数週間（改修および再販など）までかかる場合があります。各段階は、正確かつ詳細な資産追跡と文書に依存しており、これは強力なIT資産管理（ITAM）へのアプローチのバックボーンです。

  • 計画：組織は、1台以上の新しいデバイスの必要性を評価し費用対効果分析を実施し、総所有コスト（TCO）を計算し、さまざまな購入方法を比較します。
  • 調達：調達段階では、ビジネス・ニーズを満たすために必要な追加のハードウェアまたはソフトウェア・コンポーネント、またはより多くのITインフラストラクチャーと併せて、特定の資産を特定、評価、購入します。
  • 導入：必要な機能、ユーザー・アクセス、サポートを提供できるように、資産が組織のIT環境に設置およびインストールされ、統合されます。
  • 運用と保守：資産は運用可能になります。つまり組織が必要とする方法で資産が使用および保守され、必要なアップグレードや修理を受けることができます。
  • 処分：耐用年数が終了し、その運用が費用対効果を失った場合、資産は処分されます。このプロセスには、物理的な除去、安全なデータの破壊、そして最終的な処分が含まれます。

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IT資産回収作業の5つのステップ

IT資産回収プロセスは、資産価値とデータ・セキュリティーを最適化するために設計された一連の5つの調整されたステップに基づいて構築されています。ここでは、各ステップとプロセス全体におけるその重要性について説明します。

1. 資産の在庫と評価

強力なIT資産回収アプローチを確立するには、組織はノートPC、ハード・ディスク・ドライブ、取り外し可能なハードウェア・コンポーネントなど、処分するIT機器のリアルタイムの在庫を維持する必要があります。

包括的でリアルタイムの在庫は、組織が資産の状態を追跡し、残存価値を評価し、最も費用対効果の高い回収アプローチを選択するのに役立ちます。

2. オンサイトでのデータ消去と安全な輸送

機密データや資産をオンプレミス（通常はデータセンター）で処分する際、多くの組織はオフサイトでの破棄よりもオンサイト・データの破棄や消去を好みます

データのサニタイズ（メディア・ストレージ・デバイスから機密情報を完全に削除するプロセス）のような方策により、機密情報の漏洩を防ぐことができます。

3. データの破壊

IT資産回収プロセスの3番目のステップでは、必要に応じて、安全なデータ消去、データ・ワイプ、およびIT資産の物理的な破壊に焦点を当てます。

データ破壊プロバイダーは、情報破棄全国協会（NAID）のような組織から認定を受けなければなりません。その最高格付けであるNAID AAA は、業界標準とみなされています。これらの認定、文書化されたデータ破壊手法、環境責任への取り組みが実証されたマネージド・サービス・プロバイダー（MSP）は通常、強力なパートナーになります。

4. 改修

転売価値が見込まれ、かつデータが安全に削除された資産は、改修後、再配備または転売の対象となります。

改修段階では、資産は修理、テスト、更新され、再び使用できるようになります。企業はその資産を自社の組織内で再配備するか、再販ツールを使用して再販価値を高めて再販することができます。

5. リサイクル

組織内で再販や再配備できないIT資産はリサイクルされます。IT資産回収プロセスのステップ5には、回収不能で、機密データが含まれていないと見なされるデバイスの最終処分が伴います。

たとえば、プリント基板には貴重な金属やプラスチックが多く含まれており、これらをゴミ埋め立て行きを回避し、再処理することで、環境への影響を最小限に抑えることができます。IT資産回収の第5段階である最終段階は、環境への責任と循環型経済にとって極めて重要です。

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IT資産回収のメリット

IT資産回収は、諸経費の削減や効率性の向上から、環境・社会ガバナンス（ESG）の側面の向上まで、組織のさまざまな側面にメリットをもたらします。以下に、エンタープライズ・レベルでの主なメリットの一部を示します。

  • 財務的利益の向上：強力なIT資産回収を実践する組織は通常、（機密データを削除した後に）デバイスを再販、再利用、または整備することで、資産価値を回復できます。
  • データ・セキュリティーの強化：すべてのIT資産は、適切に処分されていない機密情報をサイバー犯罪者が盗む潜在的な機会となります。機密データを確実に破壊し、データ侵害が発生しないようにするには、認定されたIT資産回収が不可欠です。
  • 電子廃棄物の削減：ほとんどの組織は、壊れたり、廃棄されたり、時代遅れになったIT機器などの電子廃棄物の量が毎年増加しています。 IT資産回収の重要な部分である適切なIT資産処分（ITAD）は、金属、プラスチック、その他の材料のリサイクルを通じて電子廃棄物を削減するのに役立ちます。
  • リソースの最適化の向上：IT資産回収により、組織は最も価値のあるIT資産のライフサイクルを延長し、長期間にわたってピークレベルでのパフォーマンスを維持することができます。
  • 運用効率の向上： 自動化ツールの活用でワークフローを効率化し、最新のIT資産回収プログラムでIT資産の運用効率を向上させ、ライフサイクルを延ばします。

IT資産回収は誰に対してメリットがあるのか

適切なIT資産回収の利点は個々の組織のIT部門に限定されるものではありません。多くの場合、業界全体に及びます。以下に、頻繁に恩恵を受ける分野と利害関係者を示します。

  • サービス・プロバイダー：多くのIT企業は、エンドツーエンドの資産回収とITADをプレミアム・サービスまたはバンドル製品として顧客に提供しています。
  • データセンター・プロバイダー：多くの場合、データセンター・プロバイダーは、顧客に提供しているサーバーの廃止と交換を、中断を最小限に抑えて管理しています。
  • 環境団体：シエラクラブやグリーンピースなどの環境団体は、電子廃棄物の処理を積極的に監視し、これをうまく行っている組織を認めています。
  • 消費者：強力なIT資産回収に見過ごされがちな側面の一つは、ノートPC、デスクトップ、携帯電話などの低価格の再利用IT機器という形で、消費者にメリットをもたらすことです。

IT資産回収に関する主な検討事項

強力なIT資産回収プロセスを実装するには、組織はいくつかの要因を考慮する必要があります。最も重要なものをいくつか挙げます。

  • コンプライアンス： データ破壊手順をNIST、ISO、GDPRなどのデータ・セキュリティー標準に確実に準拠させることは、IT資産回収において常に最優先事項です。コンプライアンス基準に違反すると、多額の罰金や認証の取り消しにつながる可能性があります。
  • 価格設定：組織は、すべてのITハードウェアの再販価値を厳密に評価し、その回収可能性とサービスおよび改修コストのバランスを取る必要があります。IT資産を定期的に検証することは、強力な回収プログラムの不可欠な部分です。
  • 報告： IT資産の状態とステータスに関する強力な報告体制を確立することは、組織の透明性にとって不可欠です。組織は、資産回収に関連する厳格なCoCの文書とリアルタイムのメトリクスを提供できるベンダーと請負業者を選択する必要があります。
  • 持続可能性： 電子廃棄物は国連（UN）によって厳密に監視されています。UNはつい最近 2024 年に電子廃棄物のレベルが2010年から82%増加したと報告しました。また、2030年までにさらに32％増加するという予想も明らかにしました。1 責任あるIT資産回収サービスは、IT資産のライフサイクルを延長させ、コスト削減を強化し、再販価値を高め、全体的な環境への影響を低減することで、この増加を防ぐのに役立ちます。

IT資産回収の課題

多くのメリットがあるにもかかわらず、強力なIT資産回収手順を導入することは依然として課題となっています。ここでは、組織が直面する一般的な障害の一部を紹介します。

規制の複雑さ

ビジネス運営は、業界や地域によって変化する多様なコンプライアンス基準やフレームワークに対応していく必要があります。IT資産処分（ITAD）は、重複するフレームワークと交差する領域に位置しており、コンプライアンスを困難にし、多大な時間とリソースを必要とする可能性があります。

データ侵害

人工知能（AI）の台頭により、データ侵害はより複雑で巧妙になっています。

IBMの最新のデータ侵害のコストに関する調査によると97%の組織が昨年AI関連のセキュリティー・インシデントを経験しています。これらの組織のうち、63%は、シャドーAIを管理または防止するための適切なAIガバナンス・ポリシーがないと回答しています。不十分なデータ・ワイプやシュレッダー処理で機密データが漏洩した場合、IT資産回収の環境は脆弱になります。

資産追跡

資産追跡、つまり、IT資産の位置、出所、状態をリアルタイムで監視することは、数千台のノートPC、デスクトップ、サーバー、その他の種類のITハードウェアを担当する組織にとって困難なものです。

資産追跡に不一致があると、不完全な資産ライフサイクル記録や不十分な保守履歴につながり、最終的には資産の再販価値を低下させるおそれがあります。

技術的変化

技術革新の急速なペースに伴い、ハードウェアの更新サイクル（古い技術を新しい技術に置き換えて廃止するまでの期間）が短くなり、再販の機会が制限されています。

たとえば、一部の業界では、数年前に購入された技術では、従業員が業務を行うために必要なソフトウェアをサポートできなくなりました。この点で、資産の再販が困難になっています。

IT資産回収チェックリスト

IT資産回収プログラムを開始する前に、組織は次のステップを確実に完了させるべきです。

  • 回収予定のIT資産のリストと詳細なライフサイクル記録を保管
  • 関連するすべてのベンダー認証（R2、e-Stewards、ISO 14001、NAID）を検証済み
  • 保管管理の連鎖を確立し、オンサイトでのデータ消去プロセスを確立
  • すべてのベンダーに対して、安全なデータ消去の証明を提出してもらうこと
  • 関連資産の残存価値と再販結果の文書化
  • 最終処分に関するESG規制への準拠を確保
  • IT資産回収プログラムを管理するポリシーをIT資産管理ポリシーと整合させる
Mesh Flinders

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think

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脚注

1Global Value Chains Outlook 2026: Orchestrating Corporate and National Agility」世界経済フォーラム、2026年2月