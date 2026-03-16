IT資産回収は、企業が未使用のIT機器を保護、評価、安全に処分するために利用するプロセスです。これは、資産の耐用年数を延ばし、効率を高めるための戦略的アプローチであるIT資産ライフサイクル管理（ALM）の極めて重要な部分です。
IT資産回収は、コスト削減、データ・セキュリティー、安全なデータ破壊など、現代の企業のIT慣習の複数の重要な側面を支えます。
組織は、ノートPC、デスクトップ、サーバーなど、中核となるビジネス・プロセスをさまざまなIT資産に依存しています。これらの資産がライフサイクルの終わりに達すると、残存価値を回収し、最終的な処分を管理する方法を見つける必要があります。
現代のサプライチェーン管理（SCM）では、IT資産回収が循環型経済の重要な部分となっています。このアプローチには、再利用や再販を通じてITハードウェアのライフサイクルを延長することで、電子廃棄物を排除し、持続可能性を促進する経済モデルが含まれます。循環型経済は、データの消去、データ消去、細断、および使用を停止したデバイスの再販売を含む、IT資産処分（ITAD）と呼ばれるさまざまな一連の慣行を利用しています。
IT資産回収プログラムは、国内および国際的に認められた認証とデータ保護の枠組みによって定義されます。最も一般的なものは、米国国立標準技術研究所（NIST）、国際標準化機構（ISO）、欧州の一般データ保護規則（GDPR）などの組織によって提供されています。
すべてのIT資産は、規模や複雑さに関係なく、IT資産ライフサイクルの5つのフェーズを経ます。
回収るIT資産の量と複雑さによって、数日（オンサイトでのデータ消去など）から数週間（改修および再販など）までかかる場合があります。各段階は、正確かつ詳細な資産追跡と文書に依存しており、これは強力なIT資産管理（ITAM）へのアプローチのバックボーンです。
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IT資産回収プロセスは、資産価値とデータ・セキュリティーを最適化するために設計された一連の5つの調整されたステップに基づいて構築されています。ここでは、各ステップとプロセス全体におけるその重要性について説明します。
強力なIT資産回収アプローチを確立するには、組織はノートPC、ハード・ディスク・ドライブ、取り外し可能なハードウェア・コンポーネントなど、処分するIT機器のリアルタイムの在庫を維持する必要があります。
包括的でリアルタイムの在庫は、組織が資産の状態を追跡し、残存価値を評価し、最も費用対効果の高い回収アプローチを選択するのに役立ちます。
機密データや資産をオンプレミス（通常はデータセンター）で処分する際、多くの組織はオフサイトでの破棄よりもオンサイト・データの破棄や消去を好みます。
データのサニタイズ（メディア・ストレージ・デバイスから機密情報を完全に削除するプロセス）のような方策により、機密情報の漏洩を防ぐことができます。
IT資産回収プロセスの3番目のステップでは、必要に応じて、安全なデータ消去、データ・ワイプ、およびIT資産の物理的な破壊に焦点を当てます。
データ破壊プロバイダーは、情報破棄全国協会（NAID）のような組織から認定を受けなければなりません。その最高格付けであるNAID AAA は、業界標準とみなされています。これらの認定、文書化されたデータ破壊手法、環境責任への取り組みが実証されたマネージド・サービス・プロバイダー（MSP）は通常、強力なパートナーになります。
転売価値が見込まれ、かつデータが安全に削除された資産は、改修後、再配備または転売の対象となります。
改修段階では、資産は修理、テスト、更新され、再び使用できるようになります。企業はその資産を自社の組織内で再配備するか、再販ツールを使用して再販価値を高めて再販することができます。
組織内で再販や再配備できないIT資産はリサイクルされます。IT資産回収プロセスのステップ5には、回収不能で、機密データが含まれていないと見なされるデバイスの最終処分が伴います。
たとえば、プリント基板には貴重な金属やプラスチックが多く含まれており、これらをゴミ埋め立て行きを回避し、再処理することで、環境への影響を最小限に抑えることができます。IT資産回収の第5段階である最終段階は、環境への責任と循環型経済にとって極めて重要です。
IT資産回収は、諸経費の削減や効率性の向上から、環境・社会ガバナンス（ESG）の側面の向上まで、組織のさまざまな側面にメリットをもたらします。以下に、エンタープライズ・レベルでの主なメリットの一部を示します。
適切なIT資産回収の利点は個々の組織のIT部門に限定されるものではありません。多くの場合、業界全体に及びます。以下に、頻繁に恩恵を受ける分野と利害関係者を示します。
強力なIT資産回収プロセスを実装するには、組織はいくつかの要因を考慮する必要があります。最も重要なものをいくつか挙げます。
多くのメリットがあるにもかかわらず、強力なIT資産回収手順を導入することは依然として課題となっています。ここでは、組織が直面する一般的な障害の一部を紹介します。
ビジネス運営は、業界や地域によって変化する多様なコンプライアンス基準やフレームワークに対応していく必要があります。IT資産処分（ITAD）は、重複するフレームワークと交差する領域に位置しており、コンプライアンスを困難にし、多大な時間とリソースを必要とする可能性があります。
人工知能（AI）の台頭により、データ侵害はより複雑で巧妙になっています。
IBMの最新のデータ侵害のコストに関する調査によると、97%の組織が昨年AI関連のセキュリティー・インシデントを経験しています。これらの組織のうち、63%は、シャドーAIを管理または防止するための適切なAIガバナンス・ポリシーがないと回答しています。不十分なデータ・ワイプやシュレッダー処理で機密データが漏洩した場合、IT資産回収の環境は脆弱になります。
資産追跡、つまり、IT資産の位置、出所、状態をリアルタイムで監視することは、数千台のノートPC、デスクトップ、サーバー、その他の種類のITハードウェアを担当する組織にとって困難なものです。
資産追跡に不一致があると、不完全な資産ライフサイクル記録や不十分な保守履歴につながり、最終的には資産の再販価値を低下させるおそれがあります。
技術革新の急速なペースに伴い、ハードウェアの更新サイクル（古い技術を新しい技術に置き換えて廃止するまでの期間）が短くなり、再販の機会が制限されています。
たとえば、一部の業界では、数年前に購入された技術では、従業員が業務を行うために必要なソフトウェアをサポートできなくなりました。この点で、資産の再販が困難になっています。
IT資産回収プログラムを開始する前に、組織は次のステップを確実に完了させるべきです。
イノベーションを推進し、効率を向上させ、将来の成長に向けたレジリエンス基盤を構築するために、組織がAI、クラウド、およびデータ戦略をどのように活用しているかを探索します。
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IBM Maximo Application Suiteによる統合型のITサービス管理とIT資産ライフサイクル管理についてご覧ください。
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