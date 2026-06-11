銀行におけるデータ・ガバナンスとは

2020年後半、米国の規制当局はCitigroupに4億米ドルの罰金を科しました。しかし、この罰金は不正なトレーダーや投資の失敗とは関係がありませんでした。そうではなく、少なくとも部分的には、同行が独自のデータを管理する方法の欠陥に起因していました。

通貨監督庁（OCC）は、リスク管理、内部統制、データ・ガバナンスに関する問題を指摘しました。指摘された問題には、シティバンクが自社のリスクデータを確実に集計できなかったことや、問題が管理下にあることを利害関係者に示せなかったことが含まれていました1。また、2020年の行政処分のわずか数か月前には、シティバンクはレブロン向け融資の債権者に9億米ドルを誤って送金しており、その原因を人為的ミスであると説明しています2。さらにOCCは、シティバンクに対し、データ・アーキテクチャーの「徹底的な再設計」とITインフラストラクチャーのモダナイゼーションを求めました。

Citi社の事例は、規模こそ異例でしたが、種類としては異例ではありませんでした。OCCデータベースの検索によると、2023年から2026年初頭にかけて、コンプライアンス・リスク管理 、不正確な記録、ITの問題など、データ・ガバナンスに関連する問題で銀行に対して数十件の訴訟が起きていました。

規制上の罰金は高額になる可能性があります。2024年の金融サービス全体では、これらの罰金は世界で過去最高の193億米ドルに達しました3。最終的に、コンプライアンス違反のコストは、金銭的損害だけでなく、評判の低下や消費者の信頼喪失にまで及ぶことがよくあります。