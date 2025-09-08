データ・ガバナンス・ソリューション

管理されたデータ基盤を構築してデータの成果を加速し、セキュリティープライバシー、そしてコンプライアンスの要件に対処します

データ分析とグラフのイラスト

データを信頼し、AIを信頼する。

強力なデータおよびAIガバナンスによって、あらゆる意思決定に正確性、公平性、そしてセキュリティーを組み込む方法をご紹介します。最新のブログでは、ガバナンスが信頼できるイノベーションの基盤である理由について紹介しています。

信頼を築き、成果を出す。

データ・ガバナンスは、組織のデータの品質、セキュリティー、可用性に焦点を当てたデータ管理分野です。データの収集、所有権、保存、処理、使用に関するポリシー、標準、手順を定義および実装することで、データの整合性とデータのセキュリティーを確保するのに役立ちます。
データのサイロ化を解消

データを移動することなく、オンプレミスとクラウドの事業体サイロ間でデータにアクセスします。
データのプライバシーと安全性を保護

すべてのデータにプライバシーと使用ポリシー制約を適用して、データの使用を普遍的に保護します。
全てのデータ・コンシューマーを強化

あらゆるスキル・レベルのユーザーが、カスタマイズされたインターフェース（コード、キャンバス、ノーコード）を使用して信頼できるデータにアクセスできるようにします。
生産性を向上

ハイブリッドクラウド環境に分散した、サイロ化されたデータを接続する、データ・ファブリックを構築します。

関連する製品とサービス

IBM® watsonx.governance

IBM® watsonx.governanceツールキットは、既存システムとシームレスに統合して、責任あるAIを推進します。自動化されたワークフローによって、AIガバナンス・プログラムで定義されたベスト・プラクティスが運用可能となります。

 IBM watsonx.data インテリジェンス

IBM® watsonx.data intelligenceが、データ資産を発見、キュレート、および管理することで、オンプレミス環境とクラウド環境を横断して、生の情報を正確なAIと有意義な洞察に変えます。

Guardium AI Security

Guardium AI Securityは、AI資産のセキュリティーを管理するためのエンタープライズ・グレードの堅牢なソリューションを提供します。

 データとAIコンサルティング

IBM® Consultingは、企業全体で価値を創出するための「適切なAIの導入」と、価値創出のリスクを軽減するための「AIの適正な活用」をお客様に提案します。

ユースケース

メモ、メッセージ、写真、SNSアプリのアイコンを含むデジタル・アイコンとスマートフォン・アプリのイラスト

同じツールで、データとAIの準備、クレンジング、ガバナンスを行えます。
プロジェクトのライフサイクルを示すイラスト

モデルを共同でビルドし、バイアスを軽減し、プラットフォームを離れることなくデプロイできます。

保護されたデータを含むハイブリッドクラウド環境のイラスト

自動化されたツールとリアルタイムの監視により、リスク・エクスポージャーを可視化します。脆弱性を発見し、構成ミスを修正し、プロアクティブなガバナンスとセキュリティーを通じて信頼できるAIを構築します。

参考情報

2024 Gartner Magic Quadrant™ for Augmented Data Quality Solutions
2024年のGartner Magic Quadrant for Augmented Data Quality Solutionsにおいて、IBMが17年連続でリーダーに選出された理由をご覧ください。
ビジネスのためのAI：ガバナンスを通じて、すべてのAIからROIを最大化する
IDC MarketScapeによるML Ops分野のベンダー分析では、市場のさまざまなプロバイダーが評価され、AIガバナンス、導入オプションの柔軟性、ノーコード/ローコード機能といったIBMの強みが際立っています。
リーダーのためのデータ・ガバナンス
この電子書籍では、拡張性、組織全体にわたる標準の確立と実装、データ・リネージュおよび追跡可能性など、データ・ガバナンスとプライバシーに関連する複数のトピックについて分析しています。
IBM Match 360
さまざまなデータ・ソースからのデータ・セットを統合し、機械学習（ML）を活用したマスター・データ管理でエンティティーの360度ビューを提供します。
同業他社からアドバイスを受けたり、データ・ガバナンスや品質管理の専門家とベスト・プラクティスについて意見交換したり、最新の製品ニュースや有用な資料を入手できます。

