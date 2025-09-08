データ・ガバナンス・ソリューション

IBM watsonx.data インテリジェンス IBM® watsonx.data intelligenceが、データ資産を発見、キュレート、および管理することで、オンプレミス環境とクラウド環境を横断して、生の情報を正確なAIと有意義な洞察に変えます。

Guardium AI Security Guardium AI Securityは、AI資産のセキュリティーを管理するためのエンタープライズ・グレードの堅牢なソリューションを提供します。