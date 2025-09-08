データ・ガバナンス・ソリューション

管理されたデータ基盤を構築してデータの成果を加速し、セキュリティー、プライバシー、そしてコンプライアンスの要件に対処します
データ・ガバナンスは、組織のデータの品質、セキュリティー、可用性に焦点を当てたデータ管理分野です。データの収集、所有権、保存、処理、使用に関するポリシー、標準、手順を定義および実装することで、データの整合性とデータのセキュリティーを確保するのに役立ちます。
データを移動することなく、オンプレミスとクラウドの事業体サイロ間でデータにアクセスします。
すべてのデータにプライバシーと使用ポリシー制約を適用して、データの使用を普遍的に保護します。
あらゆるスキル・レベルのユーザーが、カスタマイズされたインターフェース（コード、キャンバス、ノーコード）を使用して信頼できるデータにアクセスできるようにします。
ハイブリッドクラウド環境に分散した、サイロ化されたデータを接続する、データ・ファブリックを構築します。
IBM® watsonx.governanceツールキットは、既存システムとシームレスに統合して、責任あるAIを推進します。自動化されたワークフローによって、AIガバナンス・プログラムで定義されたベスト・プラクティスが運用可能となります。
IBM® watsonx.data intelligenceが、データ資産を発見、キュレート、および管理することで、オンプレミス環境とクラウド環境を横断して、生の情報を正確なAIと有意義な洞察に変えます。
Guardium AI Securityは、AI資産のセキュリティーを管理するためのエンタープライズ・グレードの堅牢なソリューションを提供します。
IBM® Consultingは、企業全体で価値を創出するための「適切なAIの導入」と、価値創出のリスクを軽減するための「AIの適正な活用」をお客様に提案します。
同業他社からアドバイスを受けたり、データ・ガバナンスや品質管理の専門家とベスト・プラクティスについて意見交換したり、最新の製品ニュースや有用な資料を入手できます。