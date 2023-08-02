長年にわたり、チャットボットは私たちの日常生活にシームレスに統合されてきました。家庭、携帯電話、ソーシャル メディア、オンライン ショッピング、ヘルスケア、カスタマー・サポートなどのアプリにまで浸透しています。これらには、ユーザーを特定して理解し、正確な回答を提供し、タスクを完了できるという利点があります。人工知能(AI) の普及とアクセス性が高まるにつれ、増加するエンドユーザーをシームレスにサポートするために、バーチャル・アシスタントが AI をビジネス慣行に統合することが不可欠になっています。
今日、AIはカスタマー・サービスの質を左右します。問い合わせを十分に解決できず、満足のいく結果を出すのに苦労する、非実用的で制限のあるチャットボットは、ユーザーを苛立たせます。一方、インテリジェントなバーチャル・アシスタントはソリューション指向の会話を行い、質問に正確に答え、顧客を満足させます。チャットボットのユーザーエクスペリエンスが肯定的な顧客は、ブランドと肯定的な関係を築く可能性が高くなります。人間の会話を理解するチャットボットへの投資は、企業と消費者の両方に同様に有意義なメリットをもたらします。
チャットボットは、生成 AI、自然言語処理 (NLP)、インテリジェントなドキュメント理解、音声認識、音声合成などの今日の強力なテクノロジーを活用し始めており、さらに便利で充実した結果をもたらします。一貫性のあるインテリジェントなカスタマー・ケアを提供するチャットボットは、貴重な時間を節約し、価値の高い活動に集中できるようにしてくれる良き友人になります。
世界がよりペースの速いライフスタイルに移行する中、迅速で効率的なカスタマー・サポート・サービスは現状のままです。顧客の要望とニーズに応えるために、企業は24時間体制のサポートを提供する必要があります。人工知能がなければ、これらの期待に応え、顧客の満足度を維持することは不可能です。顧客は、問題に対する即時の対応と解決策を期待しています。さらに、顧客はサービス提供者に理解されていると感じたいと思っています。しかし、一部のサポート チームでは毎日何千件もの顧客からの電話を処理しており、これらのニーズをリアルタイムで満たすことはますます困難になっています。そこで疑問が浮かび上がります。事業主はどのようにして顧客体験を通じてすべての顧客を満足させることができるのでしょうか?心配はいりません。私たちの良き友人である AI チャットボットに頼むことができます。
チャットボットは、顧客の質問を理解し、それに対する応答を自動化し、人間の会話をシミュレートするコンピューター・プログラムです。AI 搭載チャットボットの機能により、ビジネス オーナーは顧客満足度を大幅に向上させながら、人間のエージェントにかかる負担を軽減することができます。
カスタマーサービス担当者は毎日大量の電話を受け、一般的な共通の回答で済む顧客の問い合わせですぐに手一杯になってしまいます。その結果、顧客のニーズは次第に満たされなくなり、顧客満足度、企業の評判、顧客の離反、そして企業の収益が著しく損なわれます。しかし、チャットボットにNLPとビジネス・ナレッジ・ベースを導入することで、よくある質問（FAQ）に対する自動応答を迅速に提供できます。
チャットボットが提供する顧客データを活用することで、企業は次のことが可能になります。
チャットボットの人気が高まり、ビジネスオーナーは顧客に優れた顧客体験を提供するためにチャットボットベンダーに注目するようになりました。IBMは、watsonx Assistantにより、企業があらゆるチャネルで一貫性のあるインテリジェントなカスタマー・ケアを実現できるよう支援します。
watsonx Assistantは、一貫性のある的確な回答を迅速に提供する信頼性の高いバーチャル・アシスタントにより顧客体験を大幅に向上させます。watsonx Assistantは、カスタマー・サービスや人事、マーケティングなど、ビジネス・オーナーのさまざまなユースケースに活用できます。watsonx Assistantは、市場をリードする大規模言語モデル（LLM）、NLP、機械学習に基づいて構築されており、よくある質問を正確に理解して、シームレスなセルフサービスを顧客に提供します。
さらに、watsonx Assistantは、技術スタックの移行や複雑なコーディング構造の作成を必要とせずに、顧客関係管理（CRM）やコンタクト・センター・アズ・ア・サービス（CCaaS）プラットフォームなどのビジネス・システムにシームレスに統合できます。
watsonx Assistantの機能を通じて、IBMはビジネス・オーナーに、トラフィックの多いカスタマー・サービスに完全にスケーラブルで柔軟なソリューションを提供してきました。これらのソリューションは顧客エンゲージメントを強化し、その結果として過去3年間でwatsonx Assistant導入企業の財務成果を向上させ、ROIは370％、利益は2300万米ドルに達しました。Watsonは、銀行、小売、官公庁・自治体、保険、医療など、さまざまな業界でビジネス・オーナーが抱える問題を解決してきました。Humana、The Master's、ABN AMRO Bank NV などの企業は、多様なユースケースで watsonx Assistant のソリューションのメリットを享受しているほんの一例です。
RV車（RV）の世界最大の小売業者であるCamping World社は、watsonx Assistantの支援を通じてカスタマー・サービス体験を変革することができました。新型コロナウイルス感染症以降、顧客の急増により、エージェントの管理と対応時間にギャップがあることが明らかになりました。さらに、年中無休のコールセンターを設置していないことも、Camping World社にとって問題でした。顧客からの問い合わせの多くが気付かれないままになり、顧客と企業との関係が損なわれてしまうからです。IBM watsonx Assistant を搭載したCamping World のバーチャル・アシスタント「Arvee」により、すべてのプラットフォームで顧客エンゲージメントが 40% 向上し、待ち時間が約 33 秒まで短縮されました。これは、会話型クラウド・プラットフォームであるLivePersonの統合、SMSの機能、30を超えるFAQ、顧客データの収集と関与などの主要な機能によって実現され、Arveeの効率が33%向上しました。
IBM watsonx Assistantを使用すると、すべてのチャネルとタッチポイントにわたって、市場をリードするインテリジェントなカスタマー・ケアを組み込むことができます。watsonx Assistant®は、チームが顧客維持を促進し、顧客関係を強化し、これまで以上に効率的で正確な最高水準の顧客体験を提供することを可能にします。IBMと共に収益向上を実現しましょう。
