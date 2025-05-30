Azureクラウド導入フレームワークは、既存のエンタープライズ・テクノロジー・エコシステムとの統合に優れています。オンプレミスのインフラストラクチャーを持つ組織に対しては、Azure サービスに接続するハイブリッドクラウド・アーキテクチャに関するガイダンスを提供し、特定のビジネス・ニーズと望ましいビジネス成果に合わせてカスタマイズされた、一貫的な運用体験を実現します。

企業の97%以上が複数のクラウドを運用しており、そのほとんどが10 以上のクラウドを運用していることを踏まえる、ハイブリッド・マルチクラウドのアプローチはエンタープライズ・ビジネスにおいて不可欠です。CAFは、Amazon Web Services（AWS）、Google Cloud、IBM Cloudなどの他のクラウド・プラットフォームと並行したAzure環境の管理もサポートしています。例えば、アプリケーション・ワークロードのためにAzureを稼働させつつ、IBMのエンタープライズ機能によるメリットを得られるレガシー・システム上の特殊なワークロードのためにIBM Cloudを維持するといったことが可能です。

エンタープライズ統合は、AzureサービスをSAPのようなERPシステムや、SalesforceのようなCRMプラットフォーム、その他重要なシステムとの接続にも及びます。このフレームワークには、データ・プラットフォームを統合するための戦略が含まれており、組織はオンプレミスのITとAzureの分析、AI、その他の機能を接続する包括的なエコシステムを構築できます。

またCAFは、DevOpsの統合にも対応しており、既存のツールやプロセスを中断することなく Azure サービスをCI/CD パイプラインに組み込む方法をガイドします。

Azureクラウド導入フレームワークは、クラウド・プラットフォーム、オンプレミス、エンタープライズ・アプリケーション間のシームレスな統合を可能にすることで、クラウド移行戦略の全体を強化します。この統合により、移行が技術的に孤立したイベントではなく、ビジネス・プロセスや運用上の目標に沿ったものになり、複雑さを軽減し、混乱を回避し、組織全体におけるビジネス・イノベーションが加速されます。