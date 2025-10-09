マイクロサービスのメリットとデメリット

マイクロサービス・アーキテクチャーは、組織がソフトウェア・アプリケーションを構築してデプロイする方法を変革しました。すべてのコンポーネントが緊密に接続された1つの大きなアプリケーションを作成する代わりに、マイクロサービスはアプリケーションをより小さく独立したサービスに分解します。各サービスは特定のビジネス機能を処理し、独立して開発、導入、拡張できます。

Netflix、Uber、Amazon、Spotify、Airbnbなどの企業はすべてマイクロサービスを使用して、毎日何百万ものユーザーとトランザクションを処理しています。

マイクロサービス・アーキテクチャーは、組織が従来のアプリケーション設計で直面する課題を解決するためにますます重要になっています。企業は全体的に柔軟なシステムを構築し、障害から簡単に回復し、新しい機能をより迅速に市場に投入できます。

マイクロサービスは、新興トレンドからエンタープライズITストラテジーのクリティカルなコンポーネントへと移行しました。Gartnerによると、調査済み組織の74%が現在マイクロサービス・アーキテクチャーを使用しており、さらに23%がマイクロサービス・アーキテクチャーを使用する予定であるとのことです。1

マイクロサービスは複雑さを増大させますが、そのメリットは業界全体での普及を促進しています。情報に基づいて導入を決定するためには、マイクロサービスの長所と短所を理解することが不可欠です。