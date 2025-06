IBM Db2 for z/OSおよびIBM Db2アプリケーションのパフォーマンスを監視、分析、調整するための単一ツールです。ユーザーはパフォーマンス上の問題を検知して、より迅速に隔離して解決できます。これは、OMEGAMONファミリーのソフトウェア製品の一部です。

OMEGAMON for Db2 Performance Expert on z/OSは、IBM Service Management Suite for z/OSの一部として提供されています。