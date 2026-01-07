VTAM for VM/ESA

VM/ESA環境での通信を強化

概要

IBM VTAM for VM/ESA V4.2.0 を使用すると、ネットワークの Advanced Peer-to-Peer Networking (APPN) 領域と Systems Network Architecture (SNA) 領域をシームレスに接続できます。VTAM for VM/ESA V4.2.0 の APPN 機能拡張により、現在の VTAM 顧客は、既存のサブエリアネットワーキングをサポートしながら、APPN ネットワーキングを企業内に拡張できるようになります。有益なコスト対価値比を実現する VTAM を提供する 3 つの機能レベルから選択します。

z/VSE 6.2は、サービスが提供されている最後のz/VSEリリースです。z/VSE 6.2のサービス終了日は2023年9月30日であり、そのサービス終了日はVTAM for VSE/ESA V4.2.0にも適用されます。詳細については、「z/VSE 6.2サービス終了情報」を参照してください。

 VM/ESAがユーザーに提供するメリットを発見
ネットワークの改善

VM/ESA環境におけるAPPNネットワーキングを提供する。
機能レベルの選択

優れたコスト対価値比で、VTAMのいくつかのパッケージング・オプションまたは機能レベルを提供します
SNA サブエリア機能の機能拡張

APPN および SNA サブエリア機能の追加機能を提供します。

主な機能

3つの機能レベルのサポート

VTAM for VM/ESA V4.2.0 は、3 つのパッケージング オプションまたは機能レベルのサポートを提供しており、それぞれ魅力的な価格で利用できます。エントリーレベルの VTAM クライアント/サーバーから VTAM InterEnterprise まで、ニーズに合ったサポートの機能レベルを選択してください。
エントリーレベルのネットワーキング用の VTAM クライアント/サーバー

クライアント/サーバーは、エントリーレベルのネットワーク環境に適しています。この環境は通常、小規模であり、大規模なネットワークの通信機能を必要としません。クライアント/サーバーは、多くの従来および新しい SNA サブエリア機能に加えて、APPN をサポートします。
追加機能のためのVTAMマルチドメイン

マルチドメインには、クライアント/サーバーのすべての機能に加えて、ネットワーク制御プログラム（NCP）の所有権と、より多くのAPPNおよびSNAサブエリア機能が含まれています。
大規模ネットワーク向けの VTAM InterEnterprise

大規模なネットワークを所有している顧客、または他のネットワークプロバイダーとの相互接続が必要な顧客向けに、VTAM InterEnterprise として知られる 3 番目の機能レベルがあります。InterEnterprise は、VM の APPN 境界ノードと VM の SNA ネットワーク相互接続 (SNI) をサポートします。APPN および SNA サブエリア機能の追加機能も提供されます。
VTAM のサポート

ACF/VTAM（VM）は、メインフレーム環境用のシステムネットワークアーキテクチャ（SNA）を実装するIBMサブシステムです。IBMサポートから、サポート検索を使用して解決策を見つけるか、サポート・ケースをオープンします。

次のステップ

VTAM が VM/ESA 環境で強化された通信をどのように提供するかをご覧ください。IBM担当者との30分間の無料相談をご予約ください。
