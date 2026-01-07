IBM VTAM for VM/ESA V4.2.0 を使用すると、ネットワークの Advanced Peer-to-Peer Networking (APPN) 領域と Systems Network Architecture (SNA) 領域をシームレスに接続できます。VTAM for VM/ESA V4.2.0 の APPN 機能拡張により、現在の VTAM 顧客は、既存のサブエリアネットワーキングをサポートしながら、APPN ネットワーキングを企業内に拡張できるようになります。有益なコスト対価値比を実現する VTAM を提供する 3 つの機能レベルから選択します。

z/VSE 6.2は、サービスが提供されている最後のz/VSEリリースです。z/VSE 6.2のサービス終了日は2023年9月30日であり、そのサービス終了日はVTAM for VSE/ESA V4.2.0にも適用されます。詳細については、「z/VSE 6.2サービス終了情報」を参照してください。