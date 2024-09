IBM Tivoli® OMEGAMON® XE on z/VM® and Linux®は、複数のシステムから収集されたデータを使いやすくて柔軟な1つのインターフェースで表示する機能を搭載したモニタリング・エージェントです。 IBM Tivoli OMEGAMON XE on z/VM and Linuxは、OMEGAMONファミリーのソフトウェア製品の一部です。